Μαρινάκης: «Για την "ψυχή" της ΝΔ μιλάνε μόνο όσοι δεν έφυγαν ποτέ»

Snapshot Το 2026 βραβεύτηκαν 624 ελληνικές ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουρισ σκάφη με τη «Γαλάζια Σημαία».

Η Ελλάδα διατηρεί τη 2η θέση παγκοσμίως με 14% των βραβευμένων ακτών σε 51 χώρες, με την Κρήτη να έχει 154 σημαίες και τη Χαλκιδική 93.

Από το 2028 θα ισχύσουν αυστηρότερα κριτήρια για το Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία», με μεταβατική διετή βράβευση για το 2026

2027 για διευκόλυνση των διαχειριστών.

Οι ετήσιοι έλεγχοι παραμένουν, αλλά για το 2027 οι διαχειριστές δεν θα υποβάλλουν πλήρη αίτηση, μειώνοντας το διαχειριστικό φόρτο.

Βραβεύτηκαν ακτές, μαρίνα και τουριστικό σκάφος για συνεχή πολυετή διάκριση, αναδεικνύοντας τη δέσμευση στην περιβαλλοντική αριστεία.

«Θεωρώ ότι πρέπει να αφήσουν ήσυχη την "ψυχή" της Νέας Δημοκρατίας όσοι, όταν δεν τους αρέσει κάτι στη Νέα Δημοκρατία, πάνε σε άλλα κόμματα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξή του.

«Για την "ψυχή" της Νέας Δημοκρατίας οι μόνοι που δικαιούνται να ομιλούν --οι μόνοι-- είναι αυτοί που δεν έφυγαν ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία και κυρίως οι ανώνυμοι αγωνιστές, που με τους φόρους τους, τις εισφορές τους, τη δουλειά τους, το υστέρημα όλων αυτών, αποφάσισαν να δίνουν μάχες για τις ιδέες τους, όπου πιστεύει ο καθένας ότι ανήκει. Άρα αυτοί που μπορούν να μιλάνε για την "ψυχή" της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτοί που δεν περίμεναν ποτέ κάτι, που έρχονταν σε συνέδρια, σε ομιλίες, "έφαγαν πίκρες", κάποιες εποχές φοβόντουσαν να πούνε αυτό το οποίο πιστεύουν αλλά δεν το έβαλαν κάτω, σε δύσκολα χρόνια που κάποτε τα λεφτά έρρεαν, δεκαετία του '80, και κάποιοι παρέμειναν πιστοί. Και επειδή έχουμε σήμερα το Συνέδριο, γι' αυτούς πάμε σήμερα στο Συνέδριο. Με πρώτο τον πρωθυπουργό, σήμερα στο Συνέδριο πάμε γι' αυτούς», τόνισε στον ΑΝΤ1.

Στη συνέντευξή του ο κ. Μαρινάκης τοποθετήθηκε για το πολιτικό κλίμα, την αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ, τα ελληνοτουρκικά, αλλά και τις εσωκομματικές συζητήσεις στη ΝΔ με αφορμή το 16ο συνέδριο του κόμματος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίστηκε τις κυβερνητικές επιλογές στην οικονομία, την εξωτερική πολιτική και την άμυνα, άσκησε έντονη κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ αναφέρθηκε και στα σενάρια δημιουργίας νέων πολιτικών σχηματισμών από πρόσωπα όπως ο Αντώνης Σαμαράς και η Μαρία Καρυστιανού. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία του συνεδρίου της ΝΔ και στον ρόλο των ιστορικών στελεχών και των «ανώνυμων αγωνιστών» της παράταξης. Τόνισε ότι το συνέδριο ήταν αφιερωμένο στους ιστορικούς υποστηρικτές της παράταξης, αλλά και στις νεότερες γενιές που η ΝΔ επιδιώκει να προσεγγίσει.

Αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, απέφυγε να σχολιάσει την απουσία του από το συνέδριο, σημειώνοντας ωστόσο ότι αποτελεί «ζωντανό κομμάτι της παράταξης» και μέρος της ιστορίας της. Εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις σχέσεις στο εσωτερικό της ΝΔ, λέγοντας ότι «αυτά που ενώνουν ανθρώπους που έχουν δώσει κοινούς αγώνες είναι περισσότερα από αυτά που χωρίζουν». Υποστήριξε ακόμη ότι η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά έβαζε την πατρίδα πάνω από το κομματικό συμφέρον, ακόμη και με πολιτικό κόστος, κάτι που χαρακτήρισε ως βασική παρακαταθήκη της παράταξης.

Επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη

Στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε επίθεση κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, με αφορμή τις καταγγελίες του τελευταίου περί «δολοφονίας χαρακτήρα». Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε επιλέξει να μετατρέψει την πολιτική συζήτηση σε «μια ατέρμονη δικαστική συζήτηση», κατηγορώντας προσωπικά τον πρωθυπουργό και την οικογένεια Μητσοτάκη. Χρησιμοποίησε μάλιστα τη φράση «όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελλες», για να περιγράψει τη στάση του κ. Ανδρουλάκη.

Σχετικά με το ζήτημα του πόθεν έσχες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν έθεσε ποινικό θέμα, αλλά πολιτικό και ηθικό. Ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε στο παρελθόν ζητήσει προανακριτική για τον πρώην υπουργό Σπήλιο Λιβανό εξαιτίας λάθους λογιστή «ο οποίος είχε αρρωστήσει πάρα πολύ σοβαρά και ξέχασε να κάνει μια δήλωση σε 27 αγρότες, οι οποίοι έχαναν λεφτά, τα οποία δικαιούταν», ενώ τώρα αποδίδει σε «παράλειψη λογιστή» τη μη δήλωση στοιχείων από τον κ. Ανδρουλάκη. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα που έθεταν ζητήματα για οικονομικές συναλλαγές εταιρείας συνδεόμενης με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν λειτουργεί ως δικαστής ή εισαγγελέας. «Αν υπάρχει κάτι, ας το ψάξει και ας το βρει η Δικαιοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μαρινάκης στάθηκε και στο θέμα ανώνυμου δημοσιεύματος που προκάλεσε αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή το όνομα «Κατακουζηνός». Με χιουμοριστική διάθεση είπε ότι ο μόνος Κατακουζηνός που γνωρίζει είναι ο «Κωνσταντίνος Κατακουζηνός» από τη σειρά Κωνσταντίνου και Ελένης του Χάρη Ρώμα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι «αν συνεχίσει με αυτές τις απαντήσεις το ΠΑΣΟΚ, την τύχη του "Κόμματος Βυζάν" του Κωνσταντίνου Κατακουζηνού θα έχει». Υπερασπίστηκε παράλληλα το δικαίωμα των μέσων ενημέρωσης να δημοσιεύουν είτε ενυπόγραφα είτε ανυπόγραφα άρθρα, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση είχε νομοθετήσει υπέρ της ενυπόγραφης δημοσιογραφίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ανωνυμίας στο διαδίκτυο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το θέμα της ταυτοποίησης χρηστών, ειδικά για την προστασία των ανηλίκων. Επικαλέστηκε σχετικές τοποθετήσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, ενώ αναφέρθηκε και στη συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Όπως είπε, η κυβέρνηση οφείλει να σκέφτεται «τους μπαμπάδες και τις μαμάδες» που ανησυχούν για τους κινδύνους του διαδικτύου.

«Καμία μονομερής ενέργεια της Τουρκίας δεν παράγει έννομα αποτελέσματα»

Στο μέτωπο της εξωτερικής πολιτικής και των ελληνοτουρκικών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί «γκριζαρίσματος» του Αιγαίου. Απαντώντας σε δηλώσεις του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, τόνισε ότι καμία μονομερής ενέργεια της Τουρκίας δεν παράγει έννομα αποτελέσματα στο διεθνές δίκαιο. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει ενισχύσει ουσιαστικά τη θέση της χώρας μέσα από συγκεκριμένες πράξεις, όπως ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, οι συμφωνίες ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, καθώς και η επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ενίσχυση της άμυνας, επισημαίνοντας την απόκτηση μαχητικών Dassault Rafale, φρεγατών Belharra και την προοπτική απόκτησης F-35 Lightning II. Υποστήριξε ότι η Ελλάδα σήμερα είναι «πιο ισχυρή από ποτέ» σε μια περίοδο γεωπολιτικών κρίσεων, ενώ κατηγόρησε ορισμένους πολιτικούς και μέσα ενημέρωσης για κινδυνολογία και «υπερπατριωτισμό». Αναφερόμενος στο τουρκικό casus belli, σημείωσε ότι ο πρώτος πρωθυπουργός που έθεσε ανοιχτά θέμα άρσης του ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό και τα σενάρια δημιουργίας νέων κομμάτων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν επηρεάζεται από προσωποπαγείς κινήσεις. Για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ανέφερε ότι θα φανεί στην πράξη αν θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος και ποιο θα είναι το εκλογικό αποτέλεσμα. Τόνισε ωστόσο ότι οι πολίτες τελικά αξιολογούν πολιτικές και όχι προσωπικές ατζέντες.

Αναφερόμενος στην πιθανή πολιτική κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού, δήλωσε ότι διαχωρίζει τη μητέρα που βίωσε προσωπική τραγωδία από το πολιτικό πρόσωπο που πλέον κρίνεται δημόσια. Υπενθύμισε μάλιστα ότι σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος, υπογραμμίζοντας ότι «η αξιοπιστία όσων λέμε έχει πολύ μεγάλη σημασία».

«Το 2027 οι εθνικές εκλογές»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, όπως έχει δηλώσει ο πρωθυπουργός. Για την οικονομία, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δίνοντας όμως έμφαση στις φοροελαφρύνσεις και όχι στην επαναφορά 13ου μισθού ή 13ης σύνταξης. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση, μειώνοντας φόρους και αυξάνοντας ταυτόχρονα τα έσοδα, θα μπορέσει να επιστρέψει πόρους στην κοινωνία, κυρίως στη μεσαία τάξη και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αναγνώρισε πάντως ότι το κόστος ζωής παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά.

Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει πετύχει τρεις βασικούς στόχους στα επτά χρόνια διακυβέρνησης: την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας, την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και τη δρομολόγηση μεταρρυθμίσεων που επί χρόνια θεωρούνταν «ταμπού», όπως τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το ψηφιακό κράτος. Όπως είπε, «οι πολιτικές και τα παραδοτέα είναι αυτά που απαντούν στις ανάγκες των πολιτών» και όχι οι προσωπικές στρατηγικές ή οι προσωποκεντρικές πολιτικές κινήσεις.

