Ανδρουλάκης για το ακίνητο: «Εισπράττω 1.000€/μήνα ενοίκιο μεσοσταθμικά με τον φόρο»

Εξηγήσεις σχετικά το δημοσίευμα και τις επικρίσεις που έχει δεχθεί από την κυβέρνηση για ακίνητο που έχει μισθώσει από το 2010, λίγες ημέρες πριν από το πρώτο μνημόνιο, στο Κτηματολόγιο, έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο ACTION 24.

Είπε πως είναι ηθικός και νόμιμος και διευκρίνισε ότι το επίμαχο ακίνητο, νεόδμητο, νοικιάστηκε για πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004 με ανοικτό διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν άλλες 10 προσφορές κα τελικά επιλέχθηκε από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου για να δοθεί στην Τουριστική Αστυνομία. Προσέθεσε ότι μετά από μερικά χρόνια έγινε δεύτερος διαγωνισμός επί Κώστα Καραμανλή και ΝΔ, τον Μάιο του 2009 και σημείωσε πως από τις προσφορές που άνοιξαν η δική του ήταν η προσφορά του μειοδότη. Επισήμανε πως υπήρχε κι άλλη προσφορά, ωστόσο έγινε έλεγχος σε αυτό το κτίριο και διαπιστώθηκε πως είχε σοβαρά νομικά ζητήματα και δεν το επέλεξαν. Σε ό,τι αφορά την υπογραφή μίσθωσης κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, είπε έγινε γιατί έγιναν εκλογές και η κυβέρνηση Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση του Κτηματολογίου που είχε ληφθεί επί διακυβέρνησης Καραμανλή.

Επίσης, διέψευσε ότι έλαβε χρήματα για να ανακαινιστεί το ακίνητο. Όπως υποστήριξε ήταν νεόδμητο και σημείωσε πως τα χρήματα τα έδωσε το Κτηματολόγιο για να διαμορφώσουν εσωτερικά το κτίριο.

Ακόμα, διέψευσε ότι έχει εισπράξει 1,5 εκατ. ευρώ σε 16 χρόνια. Όπως απάντησε, εσιπράττει 1.000 τον μήνα μεσοσταθμικά μετά φόρου.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε πως το Κτηματολόγιο, το οποίο μισθώνει το ακίνητο που κατέχει, έκανε μονομερώς επέκταση του συμβολαίου γιατί δεν έβρισκε άλλο ακίνητο.

Σημείωσε πως την περίοδο των μνημονίων δέχθηκε μείωση 30% στο ενοίκιο που ελάμβανε για το ακίνητο.

«Είναι ανήθικοι όσοι κάνουν προσφορές σε διαγωνισμούς του Δημοσίου;» διερωτήθηκε και έκανε λόγο για συκοφαντία, ψέματα, «πολιτική δολοφονία, ηθική εξόντωση, οσμή παρακράτους».

Επισήμανε πως έχουν γίνει διαγωνισμοί τα τελευταία χρόνια για τη στέγαση του Κτηματολογίου σε άλλο ακίνητο, οι οποίοι όμως έχουν κηρυχθεί άγονοι. Δεν βρίσκουν άλλο κτίριο, προσέθεσε και υπογράμμισε πως δεν συμμετέχει στους διαγωνισμούς που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Αφού η κυβέρνηση θέλει να φύγει η υπηρεσία του κτηματολογίου από το ακίνητο που διαθέτει η οικογένειά του, στους διαγωνισμούς που τρέχουν να απαντήσει η κυβέρνηση γιατί βγαίνουν άγονοι.

