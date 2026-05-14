Στα άκρα η κόντρα Μαρινάκη - ΠΑΣΟΚ: Αντί να «πετάνε την μπάλα στην εξέδρα», ας απαντήσουν

Σε υψηλούς τόνους ήρθε η απάντηση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σε προηγούμενη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τα εισοδήματα Ανδρουλάκη και την κριτική από πλευρά του Άδωνι Γεωργιάδη.

Αναλυτικά η απάντηση Μαρινάκη:

Είναι πλέον προσφιλής τακτική του ΠΑΣΟΚ το να μην δίνει απαντήσεις επί της ουσίας, αλλά να απαντάει πετώντας λάσπη αδιακρίτως και να χρησιμοποιεί προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Έτσι και σήμερα, δεν απάντησε σε κανένα από τα κρίσιμα ερωτήματα που θέσαμε.

Ούτε για το αν τίθεται ηθικό ζήτημα για τα 1,2 εκατομμύρια εύρω κρατικού χρήματος που έχει εισπράξει ο κ. Ανδρουλάκης από την ενοικίαση του κτιρίου, ούτε για το αν θα προβεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε τυχόν νομικές ενέργειες απέναντι στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, επειδή έθεσε το ανωτέρω ηθικό και όχι νομικό ζήτημα.

Δηλαδή, δεν απάντησε, αν θα ποινικοποιήσει την πολιτική κριτική, -ψευδώς, δε μάλιστα, λέει ότι εγώ «παρακαλώ» να μην κάνουν αγωγή στον Άδωνι Γεωργιάδη. Το αντίθετο. Επεσήμανα την υποκρισία τους, όπως επεσήμανα και ότι εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα να θέσουμε ζητήματα νομιμότητας, καθώς στην κυβέρνηση δεν είμαστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς και δεν θα γίνουμε σαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν μετατρέψει τη Βουλή σε ένα απέραντο δικαστήριο.

Επίσης, το ΠΑΣΟΚ δεν απάντησε για το αν θα κινηθεί νομικά και κατά του μέσου που δημοσίευσε το συγκεκριμένο άρθρο, τη στιγμή που συστηματικά στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παριστάνουν τους «προστάτες» της ελευθερίας του Τύπου και του κράτους δικαίου.

Χαίρομαι, όμως, ειλικρινά που σήμερα το ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζει την εμβληματική μεταρρύθμιση των Μητρώων Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, τα οποία θέτουν κανόνες διαφάνειας στον χώρο των ΜΜΕ. Και μπορεί η αξιωματική αντιπολίτευση να επιλέγει την αφωνία σε όσα ρωτήσαμε, ωστόσο εγώ χωρίς να κρύβομαι έρχομαι να απαντήσω:

- Μια ιστοσελίδα για να εγγραφεί στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου οφείλει να δηλώσει έναν ελάχιστο αριθμό εργαζομένων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να απασχολεί περισσότερους εργαζομένους από όσους έχει δηλώσει. Το ότι ένα μέσο είναι πιστοποιημένο από το Μητρώο σημαίνει ότι πληροί κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις διαφάνειας. Τα Μητρώα, δεν ελέγχουν το περιεχόμενο που δημοσιεύει κάθε μέσο. Αυτό, όπως και πολλά άλλα, το αξιολογούν οι αναγνώστες. Ενώ, σε περίπτωση που κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ένα δημοσίευμα ενός μέσου καταφεύγει στη Δικαιοσύνη και όχι στην υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης που τηρεί τα Μητρώα.

- Πριν περίπου από έναν χρόνο, ως αρμόδιος Υφυπουργός εισηγήθηκα και ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ο νόμος 5212/2025 για την Ενίσχυση της δημοσιότητας και της διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, στον οποίον καθιερώθηκε για πρώτη φορά μια διάταξη τομή: Η ενυπόγραφη δημοσιογραφία. Η διάταξη αυτή αφορά στην υποχρέωση των μέσων που είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα της ΓΓΕΕ, να φέρουν και ενυπόγραφα άρθρα.

Σε καμία περίπτωση δεν απαγορεύτηκε η χρήση ψευδωνύμων. Κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν ούτε σε απολυταρχικά καθεστώτα που διάφορες ατεκμηρίωτες εκθέσεις, τις οποίες ενίοτε και το ΠΑΣΟΚ επικαλείται, μας τοποθετούν χαμηλότερα από αυτά στους "δείκτες" τους.

Παρ’ όλα αυτά, το ισχύον νομικό καθεστώς προστατεύει κάποιον που θεωρεί ότι θίγεται από ένα δημοσίευμα ακόμα κι αν αυτό είναι ανυπόγραφο ή υπογεγραμμένο με ψευδώνυμο.

- Θα έπρεπε να γνωρίζουν στην αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν είναι αρμοδιότητα του εκάστοτε Υφυπουργού αρμόδιου για τον Τύπο, ούτε της υπαγόμενης σε εκείνον υπηρεσίας το αν ο οποιοσδήποτε δημοσιογράφος είναι ή όχι μέλος της οποιασδήποτε δημογραφικής ένωσης και ότι αυτό είναι κάτι που μόνο η ίδια η Ένωση μπορεί να το πιστοποιήσει.

Αντί το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του να ψεύδονται και να «πετάνε την μπάλα στην εξέδρα», ας απαντήσουν στα της «ταμπακιέρας» έστω και με τόση καθυστέρηση.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Νωρίτερα, το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ότι «διαφημίζει τη νομική του ιδιότητα» και ότι «έχει αναλάβει συνήγορος του κ. Γεωργιάδη».

Το κόμμα υποστηρίζει ότι ο κ. Μαρινάκης «σχεδόν παρακαλεί» τον Νίκο Ανδρουλάκη να μην κινηθεί νομικά κατά του υπουργού, ενώ «η λάσπη περί παρανομιών κατέρρευσε» και πλέον η κυβέρνηση «καταφεύγει στη μομφή της ανηθικότητας».

Το ΠΑΣΟΚ θέτει σειρά ερωτημάτων για το δημοσίευμα που στοχοποίησε τον πρόεδρό του, σημειώνοντας ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει την πολιτική ευθύνη για το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου. Ειδικότερα, ζητά να διευκρινιστεί αν το Mononews έχει δηλώσει στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας εργαζόμενο με το όνομα «Δημήτρης Κατακουζηνός», τον οποίο χαρακτηρίζει «ανύπαρκτο πρόσωπο».

Το κόμμα υποστηρίζει ότι, εάν δεν υπάρχει τέτοια δήλωση, τότε «πρόκειται για μέσο που δημοσιεύει πολιτικά άρθρα με ψευδώνυμες ή ανύπαρκτες υπογραφές, τις οποίες η κυβέρνηση αναπαράγει ως πραγματικές δημοσιογραφικές αποκαλύψεις». Παράλληλα, ρωτά αν ο συγκεκριμένος «δημοσιογράφος» είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ.

Το ΠΑΣΟΚ καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντήσει «καθαρά και άμεσα» αν πρόκειται για παραβίαση των υποχρεώσεων του Μητρώου ή για «ακόμη μία έκφανση μηχανισμού ανώνυμης πολιτικής προπαγάνδας τύπου Ομάδα Αλήθειας». Σε διαφορετική περίπτωση, καταλήγει το κόμμα «θα είναι πλέον σαφές ότι μόνο ο ‘Αδωνις Γεωργιάδης γνωρίζει και επικαλείται τον συγκεκριμένο ‘δημοσιογράφο’ και ότι από το πρωί εκτυλίσσεται μια ακόμη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα».

