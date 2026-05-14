Ρελάνς Γεωργιάδη κατά Ανδρουλάκη: Μασαμπούκωσε 1,2 εκατ. ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο;

Συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του σχεδίου νόμου "Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας - Πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες - Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και άλλες διατάξεις"

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μίσθωσε ακίνητο της οικογένειάς του από το Κτηματολόγιο έναντι 1,2 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο των μνημονίων.

Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι το Δημόσιο πλήρωνε υψηλό ενοίκιο και επιπλέον έκανε ανακαίνιση στο ακίνητο, ενώ παράλληλα κατηγόρησε τον Ανδρουλάκη για μη δήλωση λογαριασμού σε βελγική τράπεζα.

Το ΠΑΣΟΚ απάντησε με καταγγελίες για υβριστικά σχόλια και λάσπη, δηλώνοντας ότι η υπόθεση θα κριθεί από τη δικαιοσύνη.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη χαρακτήρισε τον Γεωργιάδη εκτεθειμένο και ανέδειξε το ζήτημα σε πολιτικό θέμα, ζητώντας ισονομία.

Ξιφούλκησε εκ νέου μετά την πρωινή ανάρτηση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη από τη βήμα της Βουλής ο Άδωνις Γεωργιάδης στο περιθώριο της συζήτησης για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας «Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας - Πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες - Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και άλλες διατάξεις».

Αντικείμενο ήταν η μίσθωση ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη από το Κτηματολόγιο.

«Αυτός θα μας κουνήσει το δάχτυλο; Εδώ κυνηγάμε τον αγρότη γιατί πήρε 5.000 επιδότηση κι ο Ανδρουλάκης μασαμπούκωσε ένα εκατομμύριο και μας κουνάει το δάχτυλο» ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

«Καταφέρνει το 2009 να νοικιάσει το κτίριο της οικογένειας στο Κτηματολόγιο, πριν μπει η χώρα στο πρώτο μνημόνιο», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, κα ισυνέχισε με δεικτικό τρόπο: «Την ώρα που οι άλλοι Έλληνες μπαίναμε σε θυσίες, ένας άνθρωπος πέρασε καλά: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος λόγω ενός μεγάλου συμβολαίου κατάφερε να πάρει ένα υψηλό ενοίκιο και να περάσει τη δεκαετία των μνημονίων ζάχαρη, την ώρα που κόβατε μισθούς και συντάξεις».

Αναφερόμενος στο συνολικό ποσό που καταβλήθηκε, που σύμφωνα με δημοσίευμα ανέρχεται σε 1,2 εκατ. ευρώ, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε: «Αφού μάζεψε 1,2 εκατ. από το Δημόσιο, έβαλαν και το Δημόσιο να κάνει ανακαίνιση. Και το νοίκιαζε και το ανακαίνιζε. Από χρέπι το έκανε καινούριο».

Ο λογαριασμός στο εξωτερικό

Στη συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης επιτέθηκε στον κ. Ανδρουλάκη για τον λογαριασμό που διατηρεί σε βελγική τράπεζα και δεν δήλωσε στο πόθεν έσχες, κάνοντας σύγκριση με κτηνοτρόφους των Σερρών, που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακούργημα, λόγω ασθένειας του λογιστή τους. «Δεν μπορεί ο λογιστής στις Σέρρες να πάει για κακούργημα και αν τη χάσει ο ξεχασιάρης λογιστής του Ανδρουλάκη, να μην πειράζει», είπε.

Απάντηση από το ΠΑΣΟΚ και ανταπάντηση Αγαπηδάκη

Για υβριστικά σχόλια και «λάσπη στον ανεμιστήρα» κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης. «Για τον κ. Ανδρουλάκη και για όσα είπε ο κ. Γεωργιάδης θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης θα προσφύγει», ανέφερε.

«Ο αρχηγός σας είναι βαρέως εκτεθειμένος» σχολίασε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, με τον κ. Χρηστίδη να τη ρωτά αν ασπάζεται την πολιτική αντίληψη του κ. Γεωργιάδη που είπε ότι ο κ. Ανδρουλάκης «μασαμπούκωσε». «Δεν γίνεται να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά», απάντησε η κυρία Αγαπηδάκη, κάνοντας λόγο για πολιτικό θέμα.

