Ρελάνς Γεωργιάδη κατά Ανδρουλάκη: Μασαμπούκωσε 1,2 εκατ. ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο;

Σφοδρή επίθεση από το βήμα της Βουλής 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Ρελάνς Γεωργιάδη κατά Ανδρουλάκη: Μασαμπούκωσε 1,2 εκατ. ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο;

Συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του σχεδίου νόμου "Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας - Πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες - Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και άλλες διατάξεις"

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μίσθωσε ακίνητο της οικογένειάς του από το Κτηματολόγιο έναντι 1,2 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο των μνημονίων.
  • Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι το Δημόσιο πλήρωνε υψηλό ενοίκιο και επιπλέον έκανε ανακαίνιση στο ακίνητο, ενώ παράλληλα κατηγόρησε τον Ανδρουλάκη για μη δήλωση λογαριασμού σε βελγική τράπεζα.
  • Το ΠΑΣΟΚ απάντησε με καταγγελίες για υβριστικά σχόλια και λάσπη, δηλώνοντας ότι η υπόθεση θα κριθεί από τη δικαιοσύνη.
  • Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη χαρακτήρισε τον Γεωργιάδη εκτεθειμένο και ανέδειξε το ζήτημα σε πολιτικό θέμα, ζητώντας ισονομία.
Snapshot powered by AI

Ξιφούλκησε εκ νέου μετά την πρωινή ανάρτηση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη από τη βήμα της Βουλής ο Άδωνις Γεωργιάδης στο περιθώριο της συζήτησης για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας «Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας - Πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες - Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και άλλες διατάξεις».

Αντικείμενο ήταν η μίσθωση ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη από το Κτηματολόγιο.

«Αυτός θα μας κουνήσει το δάχτυλο; Εδώ κυνηγάμε τον αγρότη γιατί πήρε 5.000 επιδότηση κι ο Ανδρουλάκης μασαμπούκωσε ένα εκατομμύριο και μας κουνάει το δάχτυλο» ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

«Καταφέρνει το 2009 να νοικιάσει το κτίριο της οικογένειας στο Κτηματολόγιο, πριν μπει η χώρα στο πρώτο μνημόνιο», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, κα ισυνέχισε με δεικτικό τρόπο: «Την ώρα που οι άλλοι Έλληνες μπαίναμε σε θυσίες, ένας άνθρωπος πέρασε καλά: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος λόγω ενός μεγάλου συμβολαίου κατάφερε να πάρει ένα υψηλό ενοίκιο και να περάσει τη δεκαετία των μνημονίων ζάχαρη, την ώρα που κόβατε μισθούς και συντάξεις».

Αναφερόμενος στο συνολικό ποσό που καταβλήθηκε, που σύμφωνα με δημοσίευμα ανέρχεται σε 1,2 εκατ. ευρώ, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε: «Αφού μάζεψε 1,2 εκατ. από το Δημόσιο, έβαλαν και το Δημόσιο να κάνει ανακαίνιση. Και το νοίκιαζε και το ανακαίνιζε. Από χρέπι το έκανε καινούριο».

Ο λογαριασμός στο εξωτερικό

Στη συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης επιτέθηκε στον κ. Ανδρουλάκη για τον λογαριασμό που διατηρεί σε βελγική τράπεζα και δεν δήλωσε στο πόθεν έσχες, κάνοντας σύγκριση με κτηνοτρόφους των Σερρών, που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακούργημα, λόγω ασθένειας του λογιστή τους. «Δεν μπορεί ο λογιστής στις Σέρρες να πάει για κακούργημα και αν τη χάσει ο ξεχασιάρης λογιστής του Ανδρουλάκη, να μην πειράζει», είπε.

Απάντηση από το ΠΑΣΟΚ και ανταπάντηση Αγαπηδάκη

Για υβριστικά σχόλια και «λάσπη στον ανεμιστήρα» κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης. «Για τον κ. Ανδρουλάκη και για όσα είπε ο κ. Γεωργιάδης θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης θα προσφύγει», ανέφερε.

«Ο αρχηγός σας είναι βαρέως εκτεθειμένος» σχολίασε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, με τον κ. Χρηστίδη να τη ρωτά αν ασπάζεται την πολιτική αντίληψη του κ. Γεωργιάδη που είπε ότι ο κ. Ανδρουλάκης «μασαμπούκωσε». «Δεν γίνεται να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά», απάντησε η κυρία Αγαπηδάκη, κάνοντας λόγο για πολιτικό θέμα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρελάνς Γεωργιάδη κατά Ανδρουλάκη: Μασαμπούκωσε 1,2 εκατ. ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο;

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιος του Έλον Μασκ κλέβει την παράσταση στο Μεγάλο Μέγαρο του Λαού στην Κίνα

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Η βασίλισσα Μαργαρίτα Β' της Δανίας υπέστη καρδιακή προσβολή - Η ιστορική παραίτησή της

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στο νοσοκομείο 47χρονη Γερμανίδα που τραυματίστηκε σε φαράγγι

17:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Άγγιξε τις 2.300 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Ανέβηκαν 69 μετοχές, έπεσαν 41

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός στη Χαλκίδα: Μαθητές σχολείου από την Αθήνα πολιορκούν ξενοδοχείο μετά από επίθεση ηλικιωμένης

17:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Ανάπτυξης: Εγκρίθηκε η «εμβληματική επένδυση» παραγωγής γαλλίου

17:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Ιδιοκτήτης Βαλένθια: «Αποκλείσαμε έναν γίγαντα της Ευρώπης – Τους συγχαίρουμε έδωσαν τα πάντα»

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανικά Μουσεία σε βαθιά οικονομική κρίση - Εξετάζεται η κατάργηση της δωρεάν πρόσβασης

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Data.gov.gr: Οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε πάνω από 9.000 σύνολα δεδομένων

17:27LIFESTYLE

Ποια Λουπίτα; Viral ανάρτηση στο Χ προτείνει την Κλέλια Ανδριολάτου για «Ωραία Ελένη» στην Τροία του Νόλαν

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Κατζ: Το Ισραήλ θα αναλάβει εκ νέου δράση στο Ιράν εάν δεν επιτευχθούν οι στόχοι του

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Στο εδώλιο χρήστης social media που καλούσε σε δολοφονία του πρωθυπουργού

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Ανατριχιαστική κατάσταση», λέει ο διευθυντής σχολείου των παιδιών που ζούσαν σε τρώγλη

17:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χίος- Κύθηρα Pass 2026»: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις - Η διαδικασία, τα ποσά και οι δικαιούχοι

17:00WHAT THE FACT

Ο «Deadpool Killer»: Ο αδίστακτος δολοφόνος δύο γυναικών που απέκτησε θαυμάστριες μέσα από τη φυλακή

16:56ΕΛΛΑΔΑ

O ΕΦΕΤ ανακαλεί στρουντελάκια μήλο - κανέλα ως μη ασφαλή

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Ιράκ: Οικογένεια σκότωσε τη 15χρονη κόρη επειδή αρνήθηκε να παντρευτεί τον εξάδελφό της και το γιόρτασαν

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Επέστρεψε νικητής ο μικρός Νικόλας μετά τη μάχη με τον καρκίνο - Συγκινητική υποδοχή

16:30ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός: Πότε και πού βρέξει - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι την Τρίτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Λιόσια: Δύο τραυματίες αστυνομικοί από επίθεση 80 Ρομά έπειτα από καταδίωξη

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Ιράκ: Οικογένεια σκότωσε τη 15χρονη κόρη επειδή αρνήθηκε να παντρευτεί τον εξάδελφό της και το γιόρτασαν

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός στη Χαλκίδα: Μαθητές σχολείου από την Αθήνα πολιορκούν ξενοδοχείο μετά από επίθεση ηλικιωμένης

06:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή εισβολή και αστάθεια στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πότε θα δούμε καλοκαίρι

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

16:30ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός: Πότε και πού βρέξει - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι την Τρίτη

12:56LIFESTYLE

Παντρεύεται ο γιος του Νότη Σφακιανάκη

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Ανατριχιαστική κατάσταση», λέει ο διευθυντής σχολείου των παιδιών που ζούσαν σε τρώγλη

15:31ΚΟΣΜΟΣ

«Αν κατασκευάζεις αρκετά drones κανείς δεν θα σου επιτεθεί», λέει ο γαμπρός του Ερντογάν Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Αν κάποτε στα δίχτυα του πιαστείς… Ψαράς στην Τήνο έπιασε υποβρύχιο τύπου Παπανικολής

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Αμβρακικός: Συγκλονιστικό βίντεο με μητέρα δελφίνι που θρηνεί το μικρό της - Αρνείται να το αφήσει

15:44ΕΘΝΙΚΑ

Μετά την επέτειο της άλωσης της Πόλης ο τουρκικός νόμος για τις θαλάσσιες ζώνες σε Μεσόγειο - Αιγαίο και τις «γκρίζες ζώνες»

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

10:22LIFESTYLE

Survivor: Τι θα γίνει με το έπαθλο των 250.000 ευρώ μετά τη διακοπή του reality

15:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας από Αγαθονήσι: «Δεν θέλω καν να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση πλοίου με το ουκρανικό drone»

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

16:56ΕΛΛΑΔΑ

O ΕΦΕΤ ανακαλεί στρουντελάκια μήλο - κανέλα ως μη ασφαλή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ