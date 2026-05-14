Μαρινάκης: «Γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος για τον κ. Ανδρουλάκη»

Snapshot Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε την είσπραξη ενοικίων από τον Νίκο Ανδρουλάκη νόμιμη αλλά ηθικά προβληματική.

Εκφράστηκαν ερωτήματα για τη στάση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος εισπράττει πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο ενώ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση.

Το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει πιθανές νομικές ενέργειες κατά δημοσιογράφων ή πολιτικών αντιπάλων χωρίς να διευκρινίζεται το ακριβές πλαίσιο.

Η κυβέρνηση αποφεύγει να θέσει ζητήματα νομιμότητας και επισημαίνει ότι τέτοια θέματα ανήκουν στη δικαιοσύνη και στα αρμόδια θεσμικά όργανα της Βουλής.

Ο Μαρινάκης καταδίκασε την επίθεση ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στον επίτροπο της ΕΕ για το κράτος δικαίου ως επικίνδυνη και ακατάλληλη.

Με τη φράση «γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος για τον κ. Ανδρουλάκη» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το ζήτημα της είσπραξης ενοικίων από το ελληνικό Δημόσιο από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για ακίνητό του στο Ηράκλειο Κρήτης, στο οποίο στεγάζονται υπηρεσίες του Κτηματολογίου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην επιλογή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης να διατηρεί τα χρήματά του σε τράπεζες του εξωτερικού.

Σε ερώτηση για το δημοσίευμα για τον Νίκο Ανδρουλάκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είπε: «Καταρχάς, επειδή είδα και την απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για την οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια, για να πάμε στην ουσία του ζητήματος, ούτε ο υπουργός Υγείας, όπως απάντησε στη συνέχεια επαναλαμβάνοντας αυτά που είπε στην αρχή, ούτε εμείς, ούτε εγώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση δεν θέτουμε ζήτημα νομιμότητας. Αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, δεν το γνωρίζουμε, αυτό δεν θα το πούμε εμείς, δεν είμαι εγώ αρμόδιος ούτε η κυβέρνηση έχει τέτοια αρμοδιότητα.

Σίγουρα η ίδια η συμπεριφορά του κ. Ανδρουλάκη, η ρητορική του, οι επιθέσεις που κάνει και ο ίδιος και οι συνεργάτες του, το ΠΑΣΟΚ, όπως έχει γίνει επί των ημερών του, η ρητορική δηλαδή που χρησιμοποιεί το κόμμα, είναι σε πλήρη αναντιστοιχία, με αυτό το οποίο διαβάζουμε στο σημερινό δημοσίευμα. Και ναι, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Γεννώνται ξεκάθαρα ερωτήματα. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν ο κ. Ανδρουλάκης ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική για διάφορες υποθέσεις αμφισβητώντας πολλές φορές αποφάσεις της Δικαιοσύνης, με μια πολύ επιθετική ρητορική, να εισπράττει αυτά τα ποσά, ενώ είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να εισπράττει αυτά τα ποσά από το Δημόσιο, πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ και είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και επιθυμεί να γίνει πρωθυπουργός της χώρας».

«Αλλά το ξαναλέω, τα ερωτήματα αυτά γεννώνται πολύ παραπάνω, αν βάλει κανείς δίπλα σε αυτά το πώς έχουν αντιμετωπίσει αντίστοιχα θέματα στο ΠΑΣΟΚ. Σκεφτείτε το σημερινό δημοσίευμα να αναφερόταν στον πρωθυπουργό ή σε κάποιον υπουργό ή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα δεχόμουν ερώτηση για άλλο θέμα από σήμερα και δεν ξέρω και εγώ πόσες μέρες μετά. Όχι, επειδή θα έφταιγαν οι συνάδελφοί σας, επειδή θα είχαμε βροχή ανακοινώσεων, καταγγελιών, αιτήματα για σύγκληση της επιτροπής θεσμών και διαφάνειας, της προανακριτικής, της εξεταστικής. Μπορεί να δημιουργούσαν και καμία άλλη επιτροπή για να καταδικάσουν τη συμπεριφορά αυτή του οποιοδήποτε κυβερνητικού στελέχους. Σκεφτείτε, εδώ μιλάμε για τον επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ» προσέθεσε.

Ανέφερε πως το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλλει την κίνηση νομικών διαδικασιών, δηλαδή την άσκηση διάφορων αγωγών, μηνύσεων και σημείωσε: «Σεν ξέρω σε τι συνίστανται αυτές οι ενέργειες. Εδώ πρέπει πρώτα να μας διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου, του δημοσιογράφου ή και κατά του Άδωνι Γεωργιάδη. Στη δεύτερη περίπτωση, ο Άδωνις Γεωργιάδης, όπως επανέλαβε στην απάντησή του, δεν έθεσε κανένα νομικό ζήτημα. Και απορώ γιατί αντέδρασε έτσι το ΠΑΣΟΚ. Στη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή του πολιτικού αντιπάλου, αν σκέφτονται να στραφούν κατά και του Άδωνι Γεωργιάδη ή μόνο του Άδωνι Γεωργιάδη, αναρωτιέμαι αν πλέον θα δεχόμαστε μηνύσεις όταν θέτουμε ζητήματα ηθικής τάξης. Άρα κάνουμε ουσιαστικά πολιτική κριτική».

Ο κ. Μαρινάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε πως δεν έχει αρμοδιότητα να θέσει ζητήματα νομιμότητας.

«Δεν είμαι ούτε δικαστής, ούτε εισαγγελέας. Όπως αντιστοίχως ούτε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ούτε κανένας στην κυβέρνηση ή στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα γίνουμε σαν και εκείνους που έχουν μετατρέψει τη Βουλή σε ένα απέραντο δικαστήριο και προσπαθούν να μετατρέψουν κάθε πολιτική συζήτηση είτε στην τηλεόραση, είτε σε ένα ραδιόφωνο, είτε σε ένα καφενείο -και αναφέρομαι στα κόμματα της αντιπολίτευσης- σε μια ατελείωτη τηλεδίκη ή δια ζώσης ακροαματική διαδικασία. Δεν είναι δική μας δουλειά αυτή» ανέφερε και σημείωσε:

«Άρα δεν θέτουμε τέτοιο θέμα, όταν θα μπορούσαμε να θέσουμε αλλά όλα τα υπόλοιπα, τα οποία είπα, προφανώς έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να απαντηθούν με ειλικρίνεια και να τα βάλουμε δίπλα στη στάση που έχει το ΠΑΣΟΚ επί των ημερών του κ. Ανδρουλάκη σε αντίστοιχες άλλες υποθέσεις».

