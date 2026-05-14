Απάντηση Γεωργιάδη στο ΠΑΣΟΚ: «Πάμε και στα δικαστήρια να τα πούμε και εκεί μετά χαράς»

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζοντάς την «γελοία» και χωρίς ουσιαστική απάντηση.

Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι τα χρήματα που έλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Δημόσιο ήταν νόμιμα, αλλά αμφισβήτησε το ηθικό μέρος της σύμβασης.

Υπογράμμισε ότι το Δημόσιο κάλυψε και την ανακαίνιση του ακινήτου που χρησιμοποίησε ο κ. Ανδρουλάκης, κάτι που ο ίδιος παραδέχθηκε.

Κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη για υποκρισία σχετικά με φορολογικές υποθέσεις και ζήτησε να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με όλες τις συμβάσεις του.

Πρόσφερε την προοπτική επίλυσης της διαφοράς στα δικαστήρια, αν χρειαστεί, καλώντας τον κ. Ανδρουλάκη να αποδεχθεί την πρόκληση.

Απάντηση στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης που ανέφερε ότι η Χαριλάου Τρικούπη εξέδωσε «αυτή την γελοία ανακοίνωση που δεν απαντά όμως σε τίποτε απολύτως».

«Το @pasok προφανώς υπό καθεστώς απόλυτου πανικού εξέδωσε αυτή την γελοία ανακοίνωση που δεν απαντά όμως σε τίποτε απολύτως: Α) ποτέ δεν καταλόγισα παρανομία στην σύμβαση του με το Κτηματολόγιο. Είπα είναι νόμιμο αλλά είναι και ηθικό ο αρχηγός της Αντιπολίτευσης να έχει λάβει 1.200.000€ από το Ελληνικό Δημόσιο με σύμβαση που έγινε επί ΠΑΣΟΚ;», αναρωτήθηκε ο υπουργός Υγείας.

Και συνέχισε: «Β) ποτέ δεν είπα ότι πήρε χρήματα για ανακαίνιση του ακίνητου του, αλλά ότι ανακαινίστηκε με χρήματα του Δημοσίου, πράγμα που μόλις παραδέχθηκε. Αρα εκτός του ενοικίου το Δημόσιο ξόδεψε και για ανακαίνιση. Δεν υπήρχε άλλο ακίνητο στο Ηράκλειο; Έπαιξε ρόλο η αναγνωρισιμότητα του κ. Ανδρουλάκη στην τοπική Κοινωνία και ο ρόλος του στο ΠΑΣΟΚ;».

«Γ) δεν τον κατηγόρησα για αδήλωτο 1.000.000€ αλλά για την υποκρισία του να ζητά δίωξη για κακούργημα κατά τίμιων κτηνοτρόφων των Σερρών και των Υπουργών για μία προθεσμία που έχασε ο λογιστής τους, αλλά στην δική του περίπτωση του ξεχασιάρη λογιστή είπε: «έγινε λάθος». Ούτε κακούργημα ούτε τίποτε. Άρα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Για υποκρισία τον κατηγόρησα», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Δ) δεν είπα ότι τα χρήματα του είναι παράνομα αλλά στηλίτευσα ότι τα έχει σε τράπεζα του εξωτερικού πράγμα που για επίδοξο πρωθυπουργό το θεωρώ απαράδεκτο. Και τελικά τί νομίζει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θα επιτίθεται σε όλους, θα υβρίζει, θα κατηγορεί, αλλά ο ίδιος θα είναι υπεράνω κριτικής; Πάμε λοιπόν και στα δικαστήρια να τα πούμε και εκεί μετά χαράς!», σημείωσε.

«Νωρίτερα όμως νομίζω ότι πρέπει να προσκληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με όλες του τις συμβάσεις και τα εκατομμύρια που πήρε από το το Δημόσιο να τα δούμε όλα αυτά με διαφάνεια. Δεν πιστεύω να έχει κανείς αντίρρηση από το Πασόκ;», υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας.

Στη Δικαιοσύνη κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ σχολίασε προηγούμενη ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος ανέφερε ότι πριν το Πρώτο Μνημόνιο το ελληνικό δημόσιο νοίκιασε ακίνητο που ανήκει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Αναφέρει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ:

Το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο αναφέρεται, ενοικιάστηκε το 2004 στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου κατόπιν διαγωνισμού με 10 προσφορές.

Η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου το παρέδωσε για χρήση στην Αστυνομία. Το 2010 ενοικιάστηκε από το Κτηματολόγιο κατόπιν νέου διαγωνισμού με 8 προσφορές. Όπως ισχύει εδώ και δεκαετίες, κάθε μισθωτής έχει το δικαίωμα να διαμορφώσει το μισθωμένο ακίνητο για να είναι συμβατό με τις λειτουργικές του ανάγκες αναλαμβάνοντας το κόστος. Στην προκειμένη περίπτωση, το Κτηματολόγιο ανακαίνισε ακόμη και αίθουσες που χρησιμοποιούνταν από την Αστυνομία ως χώροι προσωρινής κράτησης.

Το ΠΑΣΟΚ ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε πήρε ο κ. Ανδρουλάκης ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση. Μάλιστα, όπως αναφέρει, εφαρμόστηκε ο σχετικός μνημονιακός νόμος για μείωση του μισθώματος.

«Το 2022 έγινε σύμβαση ανανέωσης και το 2024 παράταση μισθώματος, επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και τα δύο! Όλα λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, απόλυτα νόμιμα και διαφανή!»

Παράλληλα, απαντά και στην κατηγορία ότι ο κ. Ανδρουλάκης έβγαλε τα χρήματα του στο εξωτερικό, τονίζοντας: «Ο τυχοδιώκτης συκοφάντης εγκαλεί τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι "έβγαλε λεφτά στο εξωτερικό". Ουδέν ψευδέστερο. Ούτε ένα ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό. Οι λογαριασμοί του κ. Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες άνοιξαν στο πλαίσιο της θητείας του στην Ευρωβουλή. Είναι δηλωμένοι επί μία δεκαετία ανελλιπώς και η κίνηση τους δημοσιευμένη σε σειρά δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του κ. Ανδρουλάκη. Και τολμά ο κ. Γεωργιάδης με χυδαιότητες και ψέματα να κατηγορήσει τον κ. Ανδρουλάκη για "αδήλωτα χρήματα";»

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον κ. Γεωργιάδη ότι εκτελεί «συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας», και καταλήγει, προαναγγέλλοντας νομικά μέτρα εναντίον του:

«Στον βούρκο της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας θα μείνετε μόνοι. Δεν είστε σε θέση, να λερώσετε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο συκοφάντης και τα φερέφωνά του να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης για τα ψευδή τους».

Γεωργιάδης για Ανδρουλάκη: Πριν το πρώτο Μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο – Ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα και έχει εισπράξει 1,2 εκατ. ευρώ

Για συμπεριφορά που δεν συνάδει με την ηθική κατηγόρησε νωρίτερα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του.

Ο υπουργός Υγείας είπε ότι πριν από την υπαγωγή της χώρας στο πρώτο Μνημόνιο, το ακίνητό του μισθώθηκε από το τότε Κτηματολόγιο με «υπέρογκο ενοίκιο» και σε αυτό πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνισης με κρατικά κονδύλια. Σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη έως σήμερα το ελληνικό Δημόσιο του έχει πληρώσει συνολικό ποσό 1,2 εκατ. ευρώ, τα οποία διατηρεί σε τράπεζες του εξωτερικού.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Ο @androulakisnick μπορεί να κατηγορεί τους πάντες και να κουνά το δάχτυλο ως ο διαπρύσιος κήνσωρ της ηθικής αλλά πλέον αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να το κάνει. Λίγες μέρες πριν το Καστελλόριζο και το πρώτο Μνημόνιο το τότε Κτηματολόγιο υπό την Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και ενώ ο ίδιος ήταν ήδη υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος, νοίκιασε με ένα υπέρογκο ενοίκιο το ακίνητο του, του το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και του έχει πληρώσει το Ελληνικό Δημόσιο ως σήμερα 1.200.000€…και κρατά και τα χρήματα του αυτά σε Τράπεζε του Εξωτερικού όπως μάθαμε πλέον άπαντες….είναι όλα αυτά νόμιμα; Μάλλον. Είναι όμως και ηθικά; Σίγουρα όχι! Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέπτη κύριε Πρόεδρε».

