Γεωργιάδης για Ανδρουλάκη: Πριν το πρώτο Μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο

Ο υπουργός Υγείας είπε ότι πριν από την υπαγωγή της χώρας στο πρώτο Μνημόνιο, το ακίνητό του Νίκου Ανδρουλάκη μισθώθηκε από το τότε Κτηματολόγιο με «υπέρογκο ενοίκιο»

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στο πέμπτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας,  στο Ναύπλιο

  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για ηθική ασυμφωνία λόγω μίσθωσης ακινήτου στο Δημόσιο πριν το πρώτο Μνημόνιο.
  • Το ακίνητο του Ανδρουλάκη ενοικιάστηκε από το Κτηματολόγιο με υψηλό ενοίκιο και ανακαινίστηκε με κρατικά κονδύλια.
  • Το Δημόσιο έχει καταβάλει συνολικά 1,2 εκατομμύρια ευρώ στον Ανδρουλάκη, τα οποία διατηρεί σε τράπεζες του εξωτερικού.
  • Ο Γεωργιάδης αμφισβητεί την ηθική πλευρά της συναλλαγής, αν και δεν αμφισβητεί τη νομιμότητά της.
Για συμπεριφορά που δεν συνάδει με την ηθική κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας είπε ότι πριν από την υπαγωγή της χώρας στο πρώτο Μνημόνιο, το ακίνητό του μισθώθηκε από το τότε Κτηματολόγιο με «υπέρογκο ενοίκιο» και σε αυτό πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνισης με κρατικά κονδύλια. Σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη έως σήμερα το ελληνικό Δημόσιο του έχει πληρώσει συνολικό ποσό 1,2 εκατ. ευρώ, τα οποία διατηρεί σε τράπεζες του εξωτερικού.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Ο @androulakisnick μπορεί να κατηγορεί τους πάντες και να κουνά το δάχτυλο ως ο διαπρύσιος κήνσωρ της ηθικής αλλά πλέον αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να το κάνει. Λίγες μέρες πριν το Καστελλόριζο και το πρώτο Μνημόνιο το τότε Κτηματολόγιο υπό την Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και ενώ ο ίδιος ήταν ήδη υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος, νοίκιασε με ένα υπέρογκο ενοίκιο το ακίνητο του, του το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και του έχει πληρώσει το Ελληνικό Δημόσιο ως σήμερα 1.200.000€…και κρατά και τα χρήματα του αυτά σε Τράπεζε του Εξωτερικού όπως μάθαμε πλέον άπαντες….είναι όλα αυτά νόμιμα; Μάλλον. Είναι όμως και ηθικά; Σίγουρα όχι! Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέπτη κύριε Πρόεδρε».

