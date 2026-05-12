Γεωργιάδης για την ψεύτικη φωτογραφία με το «φιλί»: «Η Ευγενία κατάλαβε αμέσως ότι ήταν ψέμα»

Έτοιμος να υποβάλει μήνυση κατά αγνώστων εμφανίστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης με σκοπό να βρεθεί εκείνος που πρώτος ανήρτησε την ψεύτικη φωτογραφία που «δείχνει» τον υπουργό Υγείας να φιλά μια γυναίκα, «γιατί το έκανε πολύ κακόβουλα και ήξερε ότι θα μου έκανε ζημιά», όπως είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΑΝΤ1 το πρωί της Τρίτης.

Αναφορικά με το αν η συγκεκριμένη φωτογραφία τον έφερε σε δύσκολη θέση σχετικά με τη σύζυγό του, Ευγενία Μανωλίδου, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε «όχι, η Ευγενία κατάλαβε από την πρώτη στιγμή ότι ήταν ψέματα».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 για τη φωτογραφία που χρησιμοποιήθηκε «για να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου», όπως έγραψε σε πρωινή του ανάρτηση, ο κ. Γεωργιάδης είπε «πήραν τη φωτογραφία του Τσέχου, την πέρασαν από ΑΙ την έκαναν να μοιάζει με μένα, έβαλαν ψεύτικη αράχνη για να μου κάνουν ζημιά. Εγώ, όμως, αντιδρώ πολύ γρήγορα και πιστεύω πως το ότι κινήθηκα γρήγορα έπαιξε ρόλο για να διαλευκανθεί η κατάσταση».

Αφού τόνισε ότι «πλέον αυτό που βλέπεις πρέπει να σκεφτείς αν είναι αληθινό ή όχι», ο υπουργός Υγείας σημείωσε «δεν σας κρύβω ότι με εντυπωσίασε το πόσο εύκολα ο κόσμος πίστεψε - εγώ είμαι πρόσωπο που είμαι αναγνωρίσιμο - ότι θα πήγαινα σε μια ταβέρνα και θα χαριεντιζόμουν με μια γυναίκα. Σκέφτομαι πώς μπορείς να πιστέψεις κάτι τέτοιο; Κάπου να βάζουμε το μυαλό να δουλεύεις. Το άλλο που με εντυπωσίασε ήταν η τρομακτική τοξικότητα καθώς το διαδίκτυο αποκαλύπτει ένα πρόσωπο της κοινωνίας που στις διαπροσωπικές σχέσεις το κρύβουμε».

