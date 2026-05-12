Άδωνις Γεωργιάδης για το fake εξώφυλλο εφημερίδας: «Το μίσος εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο»

Με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας επιτέθηκε σε εφημερίδα για το ψεύτικο πρωτοσέλιδο που απεικονίζει κάποιον που του μοιάζει να φιλάει μια γυναίκα

Δημήτρης Δρίζος

Άδωνις Γεωργιάδης για το fake εξώφυλλο εφημερίδας: «Το μίσος εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη διάψευση φημών και ανώνυμων εικασιών που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο προχώρησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και με ανάρτησή του στο X, διευκρινίζει πως δεν είναι ο ίδιος στη φωτογραφία που απεικονίζει έναν άνδρα και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή.

Με νέα του ανάρτηση ανέφερε πως «το μίσος έχει ξεπεράσει κάθε όριο εναντίον μου», προσθέτοντας παράλληλα πως «δεν λυγίζω».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Πήραν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μία ελληνικής εφημερίδος «Το Παρασκήνιο» αλλοιωμένο και ψεύτικο. Το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Πώς λέγεται όλο αυτό; Μήν πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο. Πάντως το μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Δεν λυγίζω, συνεχίζω να κάνω την δουλειά μου»

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:02ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ θα δανείσουν 53,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό τους απόθεμα

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Nissan υιοθετεί φωτοβολταϊκά στα ηλεκτρικά της

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» από νωρίς ο Κηφισός - Ποιοι άλλοι δρόμοι αντιμετωπίζουν προβλήματα

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Πώς έγινε το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο - Αυτό είναι το σκάφος που τον χτύπησε

07:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δύο ένοπλες ληστείες με κοινό τρόμο δράσης – Εξετάζεται να είναι οι ίδιοι και στο Μεσολόγγι

07:40ΜΑΝΤΕΙΟ

Τίτλος: Το δράμα των πόθεν έσχες, Βαριά πορτοφόλια και μετοχές, Οι δεξαμενές του Κυριάκου, Ο πήχης του Αλέξη

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: «Πληγωμένος από τον πόλεμο στο Ιράν, ο Τραμπ φθάνει στην Κίνα. Έχει ανάγκη από νίκες»

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (12/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Σπίτι του Τρόμου στην Ισπανία: Τρία αδέλφια σε 4ετή «καραντίνα» από τους γονείς σε άθλιες συνθήκες

07:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Ποινική δίωξη στον 58χρονο που άνοιξε πυρ έξω από μπαρ τραυματίζοντας μία γυναίκα

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντιδρούν οι μεσίτες στο νέο Χωροταξικό – Τι λένε για την αύξηση της αρτιότητας στα 16 στρέμματα

07:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης για το fake εξώφυλλο εφημερίδας: «Το μίσος εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο»

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο κύβος ερρίφθη για την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα τον Ιούνιο: «Έρχεται ο Θεριστής»

07:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη από τα 58,5 για 9 κατηγορίες ασφαλισμένων - Αναλυτικοί πίνακες και ποσά

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η οικονομική ακτινογραφία του πυρηνικού προγράμματος και η ανησυχία στη Μέση Ανατολή

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (12/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Όχι σε πρόωρες εκλογές, μήνυμα σε Καραμανλή, σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα

07:00ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών με ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό - Θεσμοθετείται νοσηλευτικός κλάδος

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Ακρωτηριάστηκε το δεξί του πόδι

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Έφτασε η ώρα του Akyla – Απόψε ο Α’ ημιτελικός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Ακρωτηριάστηκε το δεξί του πόδι

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Πώς έγινε το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο - Αυτό είναι το σκάφος που τον χτύπησε

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Απίστευτη γκάφα Ολλανδών νοσηλευτών τους έβαλε σε καραντίνα έξι εβδομάδων

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η προφυλακισμένη σύζυγος του δολοφόνου τριγυρνούσε με το αγροτικό στη γειτονιά του Νικήτα μετά το έγκλημα

22:29LIFESTYLE

Βαριά τραυματίας παίκτης του Survivor: Τι συνέβη στον Άγιο Δομίνικο

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Σπίτι του Τρόμου στην Ισπανία: Τρία αδέλφια σε 4ετή «καραντίνα» από τους γονείς σε άθλιες συνθήκες

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

22:01LIFESTYLE

Τέλος μέχρι νεωτέρας το Survivor: Σοβαρό ατύχημα για παίκτη στον Άγιο Δομίνικο

01:58LIFESTYLE

Survivor: Ανακοίνωση από Acun Medya για τον Έλληνα παίχτη – Σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση της υγείας του – Τι αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Όχι σε πρόωρες εκλογές, μήνυμα σε Καραμανλή, σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα

06:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στα ύψη η θερμοκρασία – Πού θα αγγίξει τους 33 βαθμούς ο υδράργυρος – Τι αλλάζει από Τετάρτη

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο κύβος ερρίφθη για την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα τον Ιούνιο: «Έρχεται ο Θεριστής»

11:18WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Έφτασε η ώρα του Akyla – Απόψε ο Α’ ημιτελικός

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία τράπεζας στην Τιθορέα: Στα χέρια των αρχών 8 άτομα, έξι άνδρες και δύο γυναίκες

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντιδρούν οι μεσίτες στο νέο Χωροταξικό – Τι λένε για την αύξηση της αρτιότητας στα 16 στρέμματα

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν είμαι εγώ ο άνδρας στη φωτογραφία με τη γυναίκα - Η ανάρτηση που «κατέβασε» ο Δημήτρης Σαββίδης

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Στην εντατική 58χρονος που δαγκώθηκε από οχιά

07:00ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών με ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό - Θεσμοθετείται νοσηλευτικός κλάδος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ