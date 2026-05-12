Άδωνις Γεωργιάδης για το fake εξώφυλλο εφημερίδας: «Το μίσος εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο»

Στη διάψευση φημών και ανώνυμων εικασιών που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο προχώρησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και με ανάρτησή του στο X, διευκρινίζει πως δεν είναι ο ίδιος στη φωτογραφία που απεικονίζει έναν άνδρα και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή.

Με νέα του ανάρτηση ανέφερε πως «το μίσος έχει ξεπεράσει κάθε όριο εναντίον μου», προσθέτοντας παράλληλα πως «δεν λυγίζω».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Πήραν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μία ελληνικής εφημερίδος «Το Παρασκήνιο» αλλοιωμένο και ψεύτικο. Το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Πώς λέγεται όλο αυτό; Μήν πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο. Πάντως το μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Δεν λυγίζω, συνεχίζω να κάνω την δουλειά μου»