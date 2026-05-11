Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν είμαι εγώ στη φωτογραφία, αν θέλουν να με πλήξουν, ας το κάνουν στο έργο μου

Απείλησε με μηνύσεις ο υπουργός Υγείας χρήστες του διαδικτύου που τον κατονόμαζαν ως το πρόσωπο του άνδρα σε μια φωτογραφία ζευγαριού

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Στη διάψευση φημών και ανώνυμων εικασιών που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο προχώρησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και με ανάρτησή του στο X, διευκρινίζει πως δεν είναι ο ίδιος στη φωτογραφία που απεικονίζει έναν άνδρα και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρεται σε εικόνα που εικάζει πως είναι προϊόν ΑΙ και η οποία δείχνει ένα ζευγάρι. Κάποιοι χρήστες του διαδικτύου ανέφεραν ανωνύμως πως ο άνδρας στη φωτογραφία είναι ο Άδωνις Γεωργιάδης, κάτι που ο ίδιος διαψεύδει κατηγορηματικά: «Αρκετοί έσπευσαν να ταυτίσουν τον άνδρα της φωτογραφίας με εμένα, προσπαθώντας για ακόμη μία φορά να πλήξουν τη δημόσια εικόνα και την προσωπικότητά μου. Πριν όμως αρχίσουμε να σχολιάζουμε και να αναπαράγουμε ο,τιδήποτε, καλό θα ήταν να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την αλήθεια από το ψέμα και πάνω απ’ όλα να σεβόμαστε ότι πίσω από κάθε άνθρωπο υπάρχουν οικογένειες παιδιά και προσωπικές ζωές. Δεν είναι όλα αντικείμενο δημόσιου χλευασμού ή πολιτικής εκμετάλλευσης. Η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI και τίθεται και το ζήτημα πώς θα προστατευθούμε από το ψέμα στην εποχή που ζούμε».

«Το να μετατρέπεται μία ψεύτικη ή αμφιλεγόμενη φωτογραφία σε δήθεν ‘σκάνδαλο’ μόνο και μόνο επειδή βολεύει πολιτικά κάποιους, δείχνει ότι τελικά δεν τους ενδιαφέρει ούτε η αλήθεια ούτε η ουσία, απλώς ψάχνουν απεγνωσμένα κάτι για να πιαστούν. Και επιτέλους θα το ξαναπώ αφήστε την τοξικότητα έξω από την πολιτική μας ζωή».

Ο υπουργός Υγείας, μάλιστα, προέβη και σε δεύτερη ανάρτηση στο Χ, όπου αναφέρεται σε συγκεκριμένη ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, που δεν ανέφερε το όνομά του, ωστόσο τον «φωτογράφιζε» όπως έγραψε ο ίδιος. «Σε 5’ αρχικά κατέβασε την ανάρτηση, φαίνεται στην 2η φωτό και μετά ανέβασε αυτή την δακρύβρεχτη ανάρτηση του για την δήθεν υπεράσπιση της Ελευθερίας του λόγου κλπ και ότι πουθενά δεν ανέφερε και δεν εννοούσε εμένα…τα υπόλοιπα τα αφήνω στην κρίση σας. Ξεκαθαρίζω όποιος διακινεί την φωτό αυτή χρεώνοντας την σε μένα θα με συναντήσει στα δικαστήρια. Ως εδώ ο εμετός».

Οι δύο αναρτήσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την fake φωτογραφία:

Ολόκληρο το κείμενο:

Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μία φωτογραφία που απεικονίζει έναν άνδρα και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή. Αρκετοί έσπευσαν να ταυτίσουν τον άνδρα της φωτογραφίας με εμένα, προσπαθώντας για ακόμη μία φορά να πλήξουν τη δημόσια εικόνα και την προσωπικότητά μου. Πριν όμως αρχίσουμε να σχολιάζουμε και να αναπαράγουμε ο,τιδήποτε, καλό θα ήταν να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την αλήθεια από το ψέμα και πάνω απ’ όλα να σεβόμαστε ότι πίσω από κάθε άνθρωπο υπάρχουν οικογένειες παιδιά και προσωπικές ζωές. Δεν είναι όλα αντικείμενο δημόσιου χλευασμού ή πολιτικής εκμετάλλευσης. Η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI και τίθεται και το ζήτημα πώς θα προστατευθούμε από το ψέμα στην εποχή που ζούμε. Αν κάποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και πολιτικές πράξεις πάνω στις οποίες μπορεί να το κάνει. Βρίσκομαι άλλωστε συνεχώς εκτεθειμένος στη δημόσια κριτική με σειρά ενεργειών και δηλώσεων μου . Αν κάποιοι θέλουν τόσο πολύ να με πλήξουν ή να με μειώσουν πολιτικά, ας το κάνουν πάνω στο έργο και στις πράξεις μου. Εκτός αν εκεί δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό να πουν και γι’ αυτό καταφεύγουν σε φήμες, ψεύτικες εικόνες και προσωπικές επιθέσεις. Το να μετατρέπεται μία ψεύτικη ή αμφιλεγόμενη φωτογραφία σε δήθεν «σκάνδαλο» μόνο και μόνο επειδή βολεύει πολιτικά κάποιους, δείχνει ότι τελικά δεν τους ενδιαφέρει ούτε η αλήθεια ούτε η ουσία, απλώς ψάχνουν απεγνωσμένα κάτι για να πιαστούν. Και επιτέλους θα το ξαναπώ αφήστε την τοξικότητα έξω από την πολιτική μας ζωή.

Ολόκληρο το κείμενο και οι φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Άδωνις Γεωργιάδης:

Ο @DimitrisSavvid4 αρχικά ανέβασε την πρώτη ανάρτηση, χωρίς πράγματι να γράφει το όνομα μου αλλά φωτογραφίζοντας με. Από κάτω εκατοντάδες σχόλια έβριζαν εμένα και την οικογένειά μου. Όταν το αντιλήφθηκα, τον κάλεσα δημοσίως να το κατεβάσει, ειδάλλως θα προέβαινα σε νομικές ενέργειες, καθώς η σχετική φωτό που κυκλοφορεί είναι ψεύτικη και προϊόν τεχνητής επεξεργασίας. Σε 5’ αρχικά κατέβασε την ανάρτηση, φαίνεται στην 2η φωτό και μετά ανέβασε αυτή την δακρύβρεχτη ανάρτηση του https://facebook.com/share/1CMC7EZQry/?mibextid=wwXIfr για την δήθεν υπεράσπιση της Ελευθερίας του λόγου κλπ και ότι πουθενά δεν ανέφερε και δεν εννοούσε εμένα…τα υπόλοιπα τα αφήνω στην κρίση σας. Ξεκαθαρίζω όποιος διακινεί την φωτό αυτή χρεώνοντας την σε μένα θα με συναντήσει στα δικαστήρια. Ως εδώ ο εμετός.

