Το σχόλιο Μαρινάκη για το «ιδρώνουμε τη φανέλα» και τις αιχμές Άδωνι σε Δένδια

Παναγιώτης Βελισσάρης

  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε την κριτική του Άδωνι Γεωργιάδη για υπουργούς που δεν «ιδρώνουν τη φανέλα» και τόνισε την ανάγκη για ενεργό συμμετοχή όλων των μελών της κυβέρνησης.
  • Ο Νίκος Δένδιας αναγνωρίζεται ως βασικός συντελεστής στην προώθηση της πολιτικής Μητσοτάκη στα θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, με σημαντικά αποτελέσματα για τη χώρα.
  • Η συζήτηση για την απόδοση των υπουργών δεν πρέπει να εστιάζεται σε πρόσωπα αλλά στην ευρύτερη προσπάθεια όλης της κυβέρνησης να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις.
  • Η κυβέρνηση έχει πετύχει σημαντικές προόδους, όπως τη μείωση του χρέους και την προεδρία του Υπουργού Οικονομικών στο Eurogroup, παρά τις δυσκολίες της τρέχουσας γεωπολιτικής συγκυρίας.
  • Οι εκλογές αναμένονται να διεξαχθούν το 2027, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χωρίς αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα.
Θέση για τις αιχμές που άφησε κατά τη διάρκεια της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ ο Άδωνις Γεωργιάδης για υπουργούς «που δεν ιδρώνουν τη φανέλα», αποστροφή που αρκετοί θεώρησαν πως απευθύνεται στον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη.

Μιλώντας συγκεκριμένα στο «Παραπολιτικά FM», και απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τη χθεσινή ΚΟ, ο κ. Μαρινάκης με έναν κομψό αλλά εύσχημο τρόπο συντάχθηκε με την άποψη του κ. Γεωργιάδη και εξήγησε και την αντίστοιχη αναφορά του πρωθυπουργού στο τέλος της ΚΟ, ότι «είναι πολύ σημαντικό να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα»:

«Για να απαντήσω στην ουσία του ερωτήματος, πολλές φορές, όταν η επικαιρότητα είναι πιο δύσκολη για μια κυβέρνηση, τα ερωτήματα είναι πιο έντονα από εσάς τους δημοσιογράφους και την κοινωνία και οι απαντήσεις πρέπει να είναι ακόμη πιο ξεκάθαρες σε “αντιδημοφιλείς” ατζέντες, εκεί πρέπει να βγαίνουμε όλοι ακόμη πιο μπροστά.

Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι έπρεπε να ειπωθεί από τον Πρωθυπουργό, ήταν σαφές. Έχουμε βιώσει περιόδους που ήταν πολύ πιο μονοθεματική η επικαιρότητα, χαρακτηριστικότερη περίοδος ήταν περίπου πριν ένα χρόνο και δύο μήνες και κάτι παραπάνω, όταν με αφορμή την επέτειο του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, πάνω σε αυτό το τραγικό δυστύχημα επιχειρήθηκε μια προσπάθεια, πρωτοφανής προσπάθεια, παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης, εκεί τα πράγματα δεν ήταν καθόλου εύκολα γιατί είχες να αντιμετωπίσεις ένα υπαρκτό θέμα: ένα πολύ σοβαρό δυστύχημα με πολύ σοβαρές ποινικές προεκτάσεις και τον πόνο των ανθρώπων αυτών, που θέλουν δικαίωση, όπως όλη η κοινωνία αλλά με απόλυτο σεβασμό στους ανθρώπους αυτούς και με απόλυτο σεβασμό στα αιτήματα της κοινωνίας, έπρεπε να αντικρούσουμε διάφορες θεωρίες, οι οποίες είχαν πάει να γίνουν κτήμα της κοινής γνώμης από την Αντιπολίτευση. Εκεί, η αλήθεια είναι ότι κάποιοι βγήκαν λίγο παραπάνω μπροστά».

Εγώ δεν θέλω να πω κρύφτηκαν. Υπάρχει μια άποψη η οποία όταν είσαι μέρος μιας ομάδας, εν προκειμένω στέλεχος της Κυβέρνησης, πέραν από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, εντάξει, με κάποιες -προφανώς- ιδιαίτερες περιπτώσεις χαρτοφυλακίων που έχουν να κάνουν με ζητήματα πιο ευαίσθητα, όπως είναι η εξωτερική πολιτική ή η άμυνα, προφανώς πρέπει να βγαίνεις μπροστά και να εξηγείς στην κοινωνία τα πεπραγμένα του χαρτοφυλακίου σου, αλλά δεν παύεις να είσαι πολιτικό στέλεχος και όταν η Κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αλλά αυτό είναι κάτι που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ε, αυτό είναι να “ιδρώνουμε τη φανέλα”. Προφανώς, αυτό δεν έχει μόνο τη διάθεση της επικοινωνιακής παρουσίας σε Μέσα, έχει και τη διάσταση της παρουσίας στις περιοχές, όπου αν κάποιος ειδικά είναι αιρετός, πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα, για παράδειγμα, ο Υπουργός Υγείας, επειδή αναφερθήκαμε στον Άδωνι Γεωργιάδη, δεν έχει μόνο παρουσία στα Μέσα, έχει παρουσία σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Με λίγα λόγια, έτσι για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε, είναι ένα παράδειγμα που ακολουθώ κι εγώ -και ως Γραμματέας του κόμματος όταν ήμουν- και τώρα ως Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και στον βόρειο τομέα, την ατζέντα την διαμορφώνει η κοινωνία. Τα προβλήματα της κοινωνίας πρέπει να είναι η δική μας ατζέντα, τα προβλήματα του κόσμου πρέπει να είναι αυτά τα οποία μας απασχολούν».

Πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έσπευσε να διευκρινίσει πως «ο κύριος Δένδιας στην πρώτη τετραετία ήταν Υπουργός Εξωτερικών και τώρα είναι Υπουργός Άμυνας και είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών όπου προώθησε και εκείνος την πολιτική Μητσοτάκη».

«Όπου σε ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει αθροιστικά αυτά τα περίπου 7 χρόνια όσα δεν κατάφερε ολόκληρες δεκαετίες. Χωρίς να υποτιμώ σε καμία περίπτωση, την προσφορά κάθε Πρωθυπουργού και κάθε Υπουργού στην εξωτερική πολιτική και χωρίς να αμφισβητώ τις προθέσεις όλων των προκατόχων, των εν ενεργεία υπουργών. Από εκεί και πέρα, θεωρώ λάθος να εκληφθεί αυτή η συζήτηση ως μία συζήτηση που αφορά ένα πρόσωπο», τόνισε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε αναφερόμενος εκ νέου στις αναφορές του κ. Γεωργιάδη κατά τη διάρκεια της ΚΟ:

«Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος να εστιάζουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν Υπουργό ή σε ένα πρόσωπο. Και μάλιστα υπάρχουν χαρτοφυλάκια και χαρτοφυλάκια. Θεωρώ, εντάξει δεν είμαι ο άνθρωπος που θα ερμηνεύσει τον Υπουργό Υγείας, αλλά ο Υπουργός Υγείας είναι αιρετός πάρα πολλά χρόνια και έχει ο Άδωνις Γεωργιάδης μια πορεία αυτόνομη δική του όπου ο ίδιος μιλάει για τον εαυτό του. Αλλά επειδή έχω τη δυνατότητα να μιλάω, να επικοινωνώ μαζί του και πέραν των ζητημάτων του χαρτοφυλακίου του, νομίζω ότι η κουβέντα αυτή έχει να κάνει ευρύτερα με το πόσο πρέπει να βγαίνουμε μπροστά, να μην κρυβόμαστε και πολλές φορές να απαντάμε και για ζητήματα πέραν του χαρτοφυλακίου μας όταν η ατζέντα είναι μονοθεματική».

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε: «Γενικότερα θεωρώ ότι όταν ξεφεύγουμε από τη συζήτηση ή από τις συζητήσεις που ενδιαφέρουν τον κόσμο που μας ακούει, είτε είναι ψηφοφόροι μας, είτε όχι —γιατί μπορεί να μας ψηφίζει ένα μέρος του κόσμου αλλά έχουμε χρέος να απευθυνόμαστε στο σύνολο της κοινωνίας έτσι και να υπηρετούμε το σύνολο της κοινωνίας— τότε μόνο κακό κάνει αυτό.

Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βιώνουμε μία πρωτοφανή γεωπολιτική συγκυρία, έναν ακόμα πόλεμο εν εξελίξει. Η πρώτη ανησυχία της κοινωνίας σε κάθε δημοσκόπηση και δικαιολογημένα, είναι πώς αυτό θα επηρεάσει τις τιμές των προϊόντων και την καθημερινότητά τους.

Η κυβέρνηση θεωρώ ότι έχει καταφέρει πολλά και σημαντικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και λάθη τα οποία πρέπει να διορθωθούν. Έχουμε καταφέρει και είμαστε μία από τις χώρες που μειώνει με τη μεγαλύτερη ταχύτητα το χρέος της και έτσι χρηματοδοτεί παράλληλα μέτρα ανακούφισης της κοινωνίας που έχει περάσει πολλά. Είμαστε η κυβέρνηση που πλέον προεδρεύει, ο Υπουργός Οικονομικών ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο Eurogroup και δεν μας «εκδιώκουν» από αυτό. Έχουμε τεράστιες επιτυχίες σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και έχουμε και πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Νομίζω λοιπόν ότι ο στόχος πρέπει να είναι συνεχώς να μένουμε σε αυτό. Δηλαδή, τι ενδιαφέρει τον κόσμο, τι φοβίζει την κοινωνία, τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, πόσο αποτελεσματικοί μπορούμε να είμαστε. Όλες οι υπόλοιπες συζητήσεις τον κόσμο δεν τον απασχολούν».

Για το πότε θα διεξαχθούν οι εκλογές

Απαντώντας σε ερώτηση για το πότε θα διεξαχθούν οι εκλογές, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε: «Εγώ συνεχίζω και απαντώ και λέω και μένω σε αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός -δεν το γνωρίζω αυτό το οποίο μου λέτε, δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω- ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

Γνωρίζω και σας απαντώ. Και έχω μάλιστα και την εικόνα αυτή, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, όταν μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο, δηλαδή μπαίνουμε σ' έναν μήνα, τα σενάρια θα, όπως και όταν απέχει μεγάλο χρονικό διάστημα από τον τελευταίο ανασχηματισμό γράφονται πολύ πιο συχνά ότι θα γίνουν ανασχηματισμοί και συνεχώς διαψεύδουν οι εκάστοτε κυβερνητικοί εκπρόσωποι. Όταν μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο…Όχι δεν είναι θέμα επιφύλαξης. Λέω ότι, τώρα, προφανώς, κάθε μήνα θα διαβάζουμε ότι έχουμε εκλογές. Η απάντηση είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027».

