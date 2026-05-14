Στη Δικαιοσύνη κατά του Άδωνι Γεωργιάδη προσφεύγει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Την οργή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη στην οποία ανέφερε ότι ότι πριν από την υπαγωγή της χώρας στο πρώτο Μνημόνιο, το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη μισθώθηκε από το τότε Κτηματολόγιο με «υπέρογκο ενοίκιο» και σε αυτό πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνισης με κρατικά κονδύλια.

Απαντώντας, σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «επαγγελματίας λασπολόγος σε εντεταλμένη υπηρεσία, Άδωνις Γεωργιάδης, επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά. Καμία έκπληξη. Μόνο που η συκοφαντία και η πολιτική αλητεία έχουν κοντά πόδια».

Στην ανακοίνωση δίνονται αναλυτικές απαντήσεις στο θέμα του ακινήτου με το σχόλιο ότι «δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κ. Γεωργιάδη, και θα το πιείτε αργά και βασανιστικά το πικρό ποτήρι».

Αναφέρει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ:

Το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο αναφέρεται, ενοικιάστηκε το 2004 στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου κατόπιν διαγωνισμού με 10 προσφορές.

Η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου το παρέδωσε για χρήση στην Αστυνομία. Το 2010 ενοικιάστηκε από το Κτηματολόγιο κατόπιν νέου διαγωνισμού με 8 προσφορές. Όπως ισχύει εδώ και δεκαετίες, κάθε μισθωτής έχει το δικαίωμα να διαμορφώσει το μισθωμένο ακίνητο για να είναι συμβατό με τις λειτουργικές του ανάγκες αναλαμβάνοντας το κόστος. Στην προκειμένη περίπτωση, το Κτηματολόγιο ανακαίνισε ακόμη και αίθουσες που χρησιμοποιούνταν από την Αστυνομία ως χώροι προσωρινής κράτησης.

Το ΠΑΣΟΚ ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε πήρε ο κ. Ανδρουλάκης ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση. Μάλιστα, όπως αναφέρει, εφαρμόστηκε ο σχετικός μνημονιακός νόμος για μείωση του μισθώματος.

«Το 2022 έγινε σύμβαση ανανέωσης και το 2024 παράταση μισθώματος, επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και τα δύο! Όλα λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, απόλυτα νόμιμα και διαφανή!»

Παράλληλα, απαντά και στην κατηγορία ότι ο κ. Ανδρουλάκης έβγαλε τα χρήματα του στο εξωτερικό, τονίζοντας: «Ο τυχοδιώκτης συκοφάντης εγκαλεί τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι "έβγαλε λεφτά στο εξωτερικό". Ουδέν ψευδέστερο. Ούτε ένα ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό. Οι λογαριασμοί του κ. Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες άνοιξαν στο πλαίσιο της θητείας του στην Ευρωβουλή. Είναι δηλωμένοι επί μία δεκαετία ανελλιπώς και η κίνηση τους δημοσιευμένη σε σειρά δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του κ. Ανδρουλάκη. Και τολμά ο κ. Γεωργιάδης με χυδαιότητες και ψέματα να κατηγορήσει τον κ. Ανδρουλάκη για "αδήλωτα χρήματα";»

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον κ. Γεωργιάδη ότι εκτελεί «συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας», και καταλήγει, προαναγγέλλοντας νομικά μέτρα εναντίον του:

«Στον βούρκο της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας θα μείνετε μόνοι. Δεν είστε σε θέση, να λερώσετε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο συκοφάντης και τα φερέφωνά του να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης για τα ψευδή τους».

