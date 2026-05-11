Ανδρουλάκης για Πόθεν Έσχες: Από αμέλεια του λογιστή δεν δηλώθηκαν οι καταθέσεις στο εξωτερικό

Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Πόθεν Έσχες, λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίησή του από τη Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνει ότι με έκπληξη διαπίστωσε ότι «εκ παραδρομής και έπειτα από προφανή αμέλεια του λογιστή» του, δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελλιπώς πάνω από μια δεκαετία.

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι τα στοιχεία των εν λόγω λογαριασμών δεν αντλούνται αυτοματοποιημένα από τα τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής, σημείο όπου και εντοπίζεται η παράλειψη του λογιστή μου.

Μάλιστα, ενημερώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλείψεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τη δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του Νίκου Ανδρουλάκη, πυο δημοσιοποιήθηκαν το πρωί:

Εισοδήματα:

21.504 από ακίνητα

36.529 από μισθούς και πρόσθετες αμοιβές

και 7 ευρώ από μερίσματα/τόκους

Συνολικά, 58.040 ευρώ.

Οι καταθέσεις του ανέρχονται στα 58.377 ευρώ.

Κατέχει 17 ακίνητα κυρίως στην Κρήτη. Μεταξύ των 17 ακινήτων υπάρχει και 1 διαμερισμα στην Αθήνα και 1 μονοκατοικία στη Σέριφο.

Κατέχει 1 αυτοκίνητο.

Συμμετέχει σε δύο επιχειρήσεις, η μία ατομική και η άλλη βιοτεχνική με την επωνυμία ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ, με κεφάλαιο εισφοράς 30.241 ευρώ.

Αναλυτικά η επιστολή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ:

Κατόπιν της δημοσιοποίησης των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων με έκπληξη διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου, δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελλιπώς πάνω από μια δεκαετία.

Σημειώνω ότι τα στοιχεία των εν λόγω λογαριασμών δεν αντλούνται αυτοματοποιημένα από τα τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής, σημείο όπου και εντοπίζεται η παράλειψη του λογιστή μου.

Γι’ αυτό και σας ενημερώνω ότι θα προχωρήσω άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλείψεων.

Η περιουσιακή και οικονομική μου κατάσταση είναι γνωστή, διαφανής και δημοσιευμένη επί σειρά ετών.

