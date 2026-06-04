Τζέφ Μπέζος: Aπό το ηλεκτρονικό εμπόριο στο σύμπαν - Ανέλαβε την κατασκευή μιας σεληνιακής βάσης

Snapshot Η NASA ανέθεσε στην Blue Origin του Τζεφ Μπέζος την κατασκευή της πρώτης σεληνιακής βάσης μέσω μη επανδρωμένων ρομποτικών αποστολών.

Η πρώτη αποστολή με το μη επανδρωμένο σκάφος Mark One Endurance προγραμματίζεται για το 2024 και θα προσγειωθεί στον νότιο πόλο της Σελήνης.

Το πρόγραμμα Moon Base One προβλέπει τρεις μη επανδρωμένες αποστολές μέχρι το 2026 και συνολικά 25 εκτοξεύσεις και 21 προσγειώσεις στη Σελήνη έως το 2029.

Η κατασκευή της σεληνιακής βάσης χωρίζεται σε τρία στάδια, με την τελική φάση να στοχεύει στη μόνιμη ανθρώπινη παρουσία και τη μεταφορά έως 150 τόνων υλικού.

Κύριες προκλήσεις είναι η επιβίωση σε ακραίες θερμοκρασίες και η εξασφάλιση επαρκούς ενέργειας για τις αποστολές και τη βάση. Snapshot powered by AI

Η NASA αποφάσισε να εμπιστευτεί τον Τζεφ Μπέζος και την εταιρεία του, Blue Origin, για να κάνει το πρώτο βήμα στην κατασκευή μιας σεληνιακής βάσης, στο πλαίσιο ενός σχεδίου που προβλέπει τη συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες για την ίδρυση της πρώτης μόνιμης ανθρώπινης αποικίας στην επιφάνεια της Σελήνης κατά την επόμενη δεκαετία.

Το πρώτο συγκεκριμένο βήμα αυτού του προγράμματος συνίσταται στην αποστολή μη επανδρωμένων ρομποτικών αποστολών, με στόχο τη δημιουργία των τεχνικών και υλικοτεχνικών βάσεων για μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές.

Η αρχική ευθύνη ανατίθεται στην Blue Origin, η οποία θα ηγηθεί της πρωτοποριακής αποστολής και θα θέσει τα θεμέλια της σεληνιακής υποδομής.

Μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, η NASA και η Blue Origin σχεδιάζουν να στείλουν στη Σελήνη ένα μη επανδρωμένο σκάφος προσγείωσης, το Mark One Endurance, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία του Μπέζος.

Ο προορισμός της αποστολής είναι η κορυφή του κρατήρα Shackleton, στον νότιο πόλο της Σελήνης, μια στρατηγική περιοχή λόγω της παρουσίας πάγου και πόρων απαραίτητων για την παραμονή του ανθρώπου.

Το έργο, με την ονομασία Moon Base One, θα είναι η πρώτη ιδιωτικά χρηματοδοτούμενη αποστολή σεληνιακού σκάφους προσγείωσης στην ιστορία.

Η αρχική φάση του προγράμματος περιλαμβάνει τρεις μη επανδρωμένες ρομποτικές αποστολές στην επιφάνεια της Σελήνης πριν από το τέλος του 2026.

Μετά την αποστολή της Blue Origin, η δεύτερη θα εκτελεστεί από την Astrobotic Technology, η οποία θα στείλει ένα σκάφος προσγείωσης ικανό να μεταφέρει πάνω από 500 κιλά φορτίου, συμπεριλαμβανομένου ενός ρόβερ, στον δορυφόρο της Γης. Η τρίτη αποστολή θα ανατεθεί στην Intuitive Machines, με στόχο τη διερεύνηση των μαγνητικών ανωμαλιών της Σελήνης.



Το σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά περισσότερων από 4 τόνων υλικού σε 25 εκτοξεύσεις και 21 προσγειώσεις στη Σελήνη έως το 2029. Αυτή η υλικοτεχνική ανάπτυξη είναι θεμελιώδης για τη δημιουργία των βάσεων της μελλοντικής σεληνιακής υποδομής και για τη δοκιμή των τεχνολογιών που θα επιτρέψουν τη διαβίωση και την εργασία του ανθρώπου στον δορυφόρο.

Μεταξύ των κύριων προκλήσεων συγκαταλέγονται η επιβίωση σε ένα περιβάλλον όπου οι θερμοκρασίες μπορούν να φτάσουν τους 120 ℃ κατά τη διάρκεια της ημέρας και να πέσουν κάτω από τους -120 ℃ τη νύχτα, καθώς και η παραγωγή και αποθήκευση επαρκούς ενέργειας.

Πώς θα είναι η κατασκευή της σεληνιακής βάσης

Η κατασκευή της σεληνιακής βάσης χωρίζεται σε τρία κύρια στάδια. Το πρώτο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη με τις αποστολές που έχουν ανακοινωθεί για φέτος και τα επόμενα χρόνια, προορίζεται για δοκιμές και εκμάθηση σχετικά με την παρατεταμένη επιβίωση σε εχθρικές συνθήκες.

Ο στόχος είναι η αποίκιση του νότιου πόλου της Σελήνης, μιας περιοχής με νύχτες διάρκειας δύο εβδομάδων και εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, όπου η επιστημονική έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη θα είναι καθοριστικής σημασίας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η NASA σχεδιάζει να μεταφέρει οχήματα και drones ώστε οι αστροναύτες να μπορούν να μετακινούνται και να μελετούν την περιοχή. Από το 2026 έως το 2029, θα πραγματοποιηθούν 21 αποστολές στην επιφάνεια της Σελήνης για να ολοκληρωθεί η αρχική αναγνώριση και να προετοιμαστεί το έδαφος για το επόμενο στάδιο.

Η δεύτερη φάση, που προβλέπεται μεταξύ 2029 και 2032, θα περιλαμβάνει 27 επιπλέον εκτοξεύσεις και 24 προσγειώσεις στη Σελήνη. Θα μεταφερθούν 60 τόνοι υλικού για τη δημιουργία της αρχικής υποδομής της βάσης και τη διεξαγωγή εξαμηνιαίων επανδρωμένων αποστολών.

Στο τρίτο στάδιο, με 29 απογειώσεις και 28 προσγειώσεις στη Σελήνη, θα μεταφερθούν έως και 150 τόνοι και θα εδραιωθεί η συνεχής ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη.