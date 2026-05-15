Ανδρουλάκης: Το μιντιακό παρακράτος της ΝΔ οργάνωσε με συκοφαντίες εκ νέου μία πολιτική δολοφονία

Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία και το Μέγαρο Μαξίμου για οργανωμένη πολιτική δολοφονία μέσω μιντιακών μηχανισμών και συκοφαντιών.

Η επιλογή του σπιτιού στο Ηράκλειο έγινε μέσω διαγωνισμού επί κυβέρνησης Καραμανλή και η σύμβαση υλοποιήθηκε από την κυβέρνηση Παπανδρέου, με νόμιμο και ηθικό τρόπο σύμφωνα με τον Ανδρουλάκη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διαψεύδει τις κατηγορίες περί παράνομων εισπράξεων και «μαύρου» χρήματος, επισημαίνοντας ότι τα εισοδήματά του είναι φορολογημένα και δηλωμένα.

Το επίμαχο δημοσίευμα που αποκάλυψε την υπόθεση χαρακτηρίζεται από τον Ανδρουλάκη ως υπαγορευμένο και μέρος οργανωμένης προπαγάνδας με ψευδώνυμο συντάκτη «Κατακουζηνός».

Ο Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι δεν εμπλέκεται σε καμία παράνομη δραστηριότητα και κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για χρήση παρακρατικών πρακτικών και προσπάθεια ηθικής του εξόντωσης. Snapshot powered by AI

Για επιχείρηση πολιτικής του δολοφονίας, η οποία εκπορεύεται από το Μέγαρο Μαξίμου και έχει ως βραχίονα μιντιακούς μηχανισμούς, έκανε λόγο σε συνέντευξή του στο Action24 ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε μια πρώτη προσωπική αντίδραση στον σάλο που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες για την υπόθεση του σπιτιού του στο Ηράκλειο που νοικιάζεται από το Δημόσιο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αφιέρωσε μεγάλο μέρος της συνέντευξής του στο να δώσει συγκεκριμένες εξηγήσεις στα όσα του καταλογίζει η κυβέρνηση περί «μη ηθικής» στάσης, ενώ κατήγγειλε ότι το άρθρο που έφερε στην επιφάνεια την υπόθεση ήταν γραμμένο με ψευδώνυμο, γεγονός που δείχνει ότι ήταν υπαγορευμένο από το Μαξίμου.

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για ενορχηστρωμένη λασπολογία του Άδ. Γεωργιάδη και της κυβέρνησης.

«Από τη μια ο Πρωθυπουργός το παίζει καλός, ζητάει συγγνώμη, λέει ότι δεν είναι κάτι παράνομο, και από την άλλη υπάρχει ένας μιντιακός μηχανισμός, όπου συμμετέχουν υπουργοί, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η “Ομάδα Αλήθειας” και διάφορα φιλικά site, τα οποία προσπαθούν να οργανώσουν την ηθική μου εξόντωση. Ό,τι έγινε και με τις υποκλοπές. Και τότε, πάλι διαρροές και υπονοούμενα», ανέφερε ενώ απαντώντας στο κυβερνητικό επιχείρημα αν η νομιμότητα συμβαδίζει με την ηθική, απάντησε κατηγορηματικά: «Υπάρχουν και τα δύο. Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν οι πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της ελληνικής δικαιοσύνης».

Έδωσε απαντήσεις για το σπίτι

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για την υπόθεση του σπιτιού στο Ηράκλειο, κάνοντας λόγο για συκοφαντίες του Άδωνι Γεωργιάδη, ξεκαθαρίζοντας ότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας, οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας, από τις προσφορές που άνοιξαν η δική μας ήταν η προσφορά του μειοδότη. Και έτσι επιλέχθηκε. Λέει ότι υπήρχε κι άλλη προσφορά. Έγινε έλεγχος στην προσφορά αυτή και το κτήριο το οποίο είχαν προσφέρει είχε σοβαρά νομικά ζητήματα, ήταν υποθηκευμένο και δεν το επέλεξαν. Επέλεξαν, λοιπόν, τη φθηνότερη προσφορά και ένα κτήριο που δεν είχε κανένα φορτίο. *Η επιλογή έγινε επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009*. Γιατί υπογράφεται επί ΠΑΣΟΚ; Γιατί μετά έγιναν εκλογές, έφυγε η μία κυβέρνηση και ήρθε η άλλη. Και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση του κτηματολογίου που είχε παρθεί επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα, ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης», σημείωσε.

«Τι μας λένε σήμερα; Ότι είναι ανήθικοι όσοι μπαίνουν και κάνουν προσφορές σε διαγωνισμούς του δημοσίου; Δηλαδή όποιος Έλληνας πολίτης κατεβαίνει σε έναν διαγωνισμό του δημοσίου που είναι καθαρός και αφορά υπηρεσίες, κτηριακές υποδομές, προμήθειες, είναι ανήθικος; Αυτό μας λένε;» αναρωτήθηκε δηκτικά για τους υπαινιγμούς της κυβέρνησης περί ηθικού θέματος.

Μάλιστα ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι από το 2022 το κτηματολόγιο παραμένει στο κτήριο με παράταση της σύμβασης την οποία έκανε μονομερώς και στους διαγωνισμούς που γίνονται έκτοτε για να εξευρεθεί άλλο κτήριο και κηρύσσονται άγονοι, δεν μετέχει η οικογένεια του.

Ως προς τη φερόμενη χρήση κρατικών χρημάτων για ανακαίνιση, απάντησε: «“Το χρέπι του Ανδρουλάκη” ήταν νεόδμητο. Πώς είναι δυνατόν κτήριο πενταετίας να είναι χρέπι; Τα χρήματα τα έδωσε το κτηματολόγιο επειδή προηγουμένως στεγαζόταν η τουριστική αστυνομία, είχε κελιά, είχε άλλες υποδομές. Και τα έδωσαν αυτοί, αφότου το νοίκιασαν, για να το διαμορφώσουν εσωτερικά και να μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο».

Και πρόσθεσε: «Λέει ότι έχω εισπράξει 1,5 εκατ. ευρώ μέσα σε δεκαέξι χρόνια. Λέει ψέματα. Μάλιστα, το πρωί μίλησε για 1,5 εκατ., πριν από λίγο είπε για 1,2 εκατ. ευρώ. “Πέφτουν” τα εκατομμύρια. Σε λίγο θα φτάσει στην πραγματικότητα. *Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα μεσοσταθμικά μετά φόρου. Άρα, και εδώ είναι απολύτως συκοφάντης. Αυτά που είπε ότι "μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατ." είναι μία ακόμα συκοφαντία. Επίσης, μίλησε για “φωτογραφικό” διαγωνισμό. Και στον δεύτερο διαγωνισμό συμμετείχαν οκτώ προσφορές, άρα και οι δύο διαγωνισμοί ήταν με πολλές άλλες προσφορές».

Για «αδήλωτα» λεφτά που βγήκαν στο εξωτερικό, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε: «Δεν έχω βγάλει ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό. Και φαίνεται στο πόθεν έσχες μου. Έχω βάλει από το εξωτερικό. Ας δούμε, λοιπόν, τα πόθεν έσχες των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, για να δούμε ποιοι έχουμε φέρει λεφτά απ' έξω και ποιοι βγάζουν τα λεφτά από την Ελλάδα και κάνουν μετοχές, ακίνητα και διάφορες άλλες δραστηριότητες στο εξωτερικό.

Στήθηκε μία μεγάλη προπαγάνδα για “αδήλωτα” χρήματα, ενώ είναι δηλωμένα, και αυτό εδώ (σημ. δείχνει αφίσα) που διακινείται από διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για "μαύρο" χρήμα. Θα πω, λοιπόν, σήμερα κάτι που δεν το έχω πει ποτέ δημοσίως. Γιατί η ηθική και η αξιοπρέπειά μου είναι αδιαπραγμάτευτες. Όχι απλά αυτά τα χρήματα είναι φορολογημένα. Είναι υπερφορολογημένα. Γιατί; Όταν εκλέχθηκα βουλευτής το 2014, η μητέρα μου ήταν τότε εφοριακός. Και μου λέει "παιδί μου, ο ευρωβουλευτής βάσει αυτού που διαβάζω, δηλώνει διπλή φορολόγηση και στην Ελλάδα και στις Βρυξέλλες". Εγώ, λοιπόν, *πλήρωνα διπλή φορολόγηση, ενώ κάποιοι άλλοι συνάδελφοί μου επέλεξαν να πάνε στα φορολογικά δικαστήρια για να μην πληρώσουν φόρο και δεν πλήρωναν*. *Αυτοί, λοιπόν, δικαιώθηκαν, δεν πλήρωσαν κανένα ευρώ και εγώ πλήρωσα 60.000 ευρώ για τη χρήση 2014-2015-2016, ενώ, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν θα έπρεπε να πληρώσω και ουδέποτε διεκδίκησα. Άρα, αυτά τα χρήματα, όχι μόνο δεν είναι "μαύρα", όχι μόνο είναι φορολογημένα, αλλά πλήρωσα και φόρο που θα μπορούσα να μην πληρώσω και ουδέποτε τον διεκδίκησα. Δεν είμαστε όλοι το ίδια».

Κατήγγειλε υπαγορευμένο άρθρο

Ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι το επίμαχο άρθρο που έφερε στην επιφάνεια το θέμα είναι γραμμένο με το ψευδώνυμο «Κατακουζηνός», γεγονός που κατά τον ίδιο, το συνδέει με υπαγορευμένο άρθρο.

«Ο κ. Τσουκαλάς πήρε τηλέφωνο στο σάιτ και ζήτησε να του μιλήσει. Ο ιδιοκτήτης του σάιτ του είπε: “θα μιλήσετε μαζί μου”. Και είπαμε κι εμείς: «όχι, θέλουμε μα μιλήσουμε με αυτόν που το έχει υπογράψει, να τον ενημερώσουμε για τα σφάλματά του, για όλα αυτά που γράφει, για τις συκοφαντίες». Δεν υπάρχει “Κατακουζηνός”, είναι μούφα ο ”Κατακουζηνός”. Το μιντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας έστησε ένα δημοσίευμα σε ένα φιλικό τους μέσο, το πήραν μετά ο κ. Γεωργιάδης, τα φιλικά media και η «Ομάδα Αλήθειας» και οργάνωσαν με συκοφαντίες εκ νέου μία πολιτική δολοφονία, μία ηθική εξόντωση. *Εσείς, λοιπόν, ως δημοσιογράφοι, όταν κάνει συνέδρια για την «Αλήθεια» ο κ. Μαρινάκης, όταν κάνει μητρώα για τα σάιτ, δεν βλέπετε ότι σε αυτές τις πρακτικές υπάρχει οσμή μιντιακού παρακράτους, που στοχοποιεί πολιτικά στελέχη; Το οργανωμένο σύστημα «Ομάδα Αλήθειας», Βούλτεψη, Γεωργιάδη, Μαρινάκη και διαφόρων σάιτ που γράφουν δημοσιογράφοι ανύπαρκτοι, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξόντωσης πολιτικών αντιπάλων».

Στην ερώτηση αν ήταν στη θέση του ο κ. Μητσοτάκης, πως θα αντιδρούσε η αντιπολίτευση, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε: «Δεν μπορεί να είναι στη θέση μου ο Μητσοτάκης. Διότι εγώ ούτε οργάνωσα το παρακράτος του predator, ούτε το παρακράτος των υποκλοπών, ούτε με εκβιάζει ο Ντίλιαν, ούτε με εκβιάζει ο ανιψιός μου με δημοσίευμα προχθές στη Real news που λέει: «εγώ θυσιάστηκα για το καλό της παράταξης, τα πήρα πάνω μου». Τι πήρε πάνω του ο κ. Δημητριάδης, κ. Μητσοτάκη; Τι πήρε πάνω του; Ούτε είμαι αυτός που έρχονται δικογραφίες και χρησιμοποιώ το άρθρο 86 για να μην ελεγχθεί κανένας υπουργός μου, ούτε Βορίδης, ούτε Αυγενάκης, ούτε Καραμανλής».

Διαβάστε επίσης