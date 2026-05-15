Ο Νίκος Ανδρουλάκης, το σπίτι και ο «ολικός πόλεμος»

Snapshot Η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ κλιμακώθηκε έντονα λόγω της υπόθεσης ακινήτου της οικογένειας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για υπέρογκο ενοίκιο και ανακαινίσεις με κρατικά χρήματα, θέτοντας ζητήματα νομιμότητας και ηθικής.

Το ΠΑΣΟΚ απάντησε με βαρείς χαρακτηρισμούς και απείλησε με προσφυγή στη Δικαιοσύνη για συκοφαντία και πολιτική στοχοποίηση.

Η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ αντάλλαξαν δημόσιες επιθέσεις και κατηγορίες για ψέματα και πολιτική διαφθορά, χωρίς να υπάρχει ένδειξη αποκλιμάκωσης της έντασης.

Η αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί έντονα τις επόμενες ημέρες, ενόψει και της συζήτησης για προανακριτική επιτροπή σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ραγδαία ανέβηκε το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, με την ένταση να θυμίζει περισσότερο τις τελευταίες ημέρες πριν τις εκλογές, παρά μια ανύποπτη πολιτική συγκυρία.

Οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά και οι απειλές για προσφυγή στα δικαστήρια φαίνεται να βρίσκονται ακόμη σε τάση περαιτέρω έντασης, γεγονός που ενδεχομένως να μην μειωθεί, μέχρι και την επόμενη εβδομάδα, η οποία άλλωστε προμηνύεται ιδιαίτερα έντονη λόγω της συζήτησης που θα διεξαχθεί για τη σύσταση προανακριτικής για το δεύτερο μέρος του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αφορμή για τη σκληρή αντιπαράθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στάθηκε η υπόθεση ακινήτου της οικογένειας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, το οποίο μισθώνεται επί χρόνια από το Κτηματολόγιο. Η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών θυμίζει πραγματικό πόλεμο, τέτοιον που δεν είχαμε συνηθίσει να παρακολουθούμε κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Όλα άρχισαν όταν ο υπ. Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε το θέμα της μη δήλωσης περίπου 1 εκατ. ευρώ στη δήλωση Πόθεν Έσχες του Ν. Ανδρουλάκη, λόγω αβλεψίας του λογιστή του. Ο κ. Γεωργιάδης τότε έφερε στο προσκήνιο την υπόθεση του σπιτιού του κ. Ανδρουλάκη σχολιάζοντας ότι «Λίγες μέρες πριν το Καστελλόριζο και το πρώτο Μνημόνιο το τότε Κτηματολόγιο υπό την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και ενώ ο ίδιος ήταν ήδη υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος, νοίκιασε με ένα υπέρογκο ενοίκιο το ακίνητό του, του το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και του έχει πληρώσει το Ελληνικό Δημόσιο ώς σήμερα 1.200.000 ευρώ … και κρατά και τα χρήματα του αυτά σε τράπεζες του εξωτερικού όπως μάθαμε πλέον άπαντες… είναι όλα αυτά νόμιμα; Μάλλον. Είναι όμως και ηθικά; Σίγουρα όχι!».

Η άμεση αντίδραση του ΠΑΣΟΚ έφερε βαρείς χαρακτηρισμούς, αλλά και απειλές για προσφυγή στη Δικαιοσύνη. «Ο επαγγελματίας λασπολόγος σε εντεταλμένη υπηρεσία, Άδωνις Γεωργιάδης, επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά» σχολίαζε το ΠΑΣΟΚ το πρωί της Πέμπτης. Κατηγόρησε μάλιστα τον υπ. Υγείας ότι εκτελεί το συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

«Στον βούρκο της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας θα μείνετε μόνοι. Δεν είστε σε θέση, να λερώσετε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο συκοφάντης και τα φερέφωνά του να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης για τα ψευδή τους», καταλήγει η πρώτη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Ο υπ. Υγείας όμως σήκωσε το γάντι της πρόκλησης χαρακτηρίζοντας το ΠΑΣΟΚ «υπό καθεστώς πανικού». «Και τελικά τι νομίζει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θα επιτίθεται σε όλους, θα υβρίζει, θα κατηγορεί, αλλά ο ίδιος θα είναι υπεράνω κριτικής; Πάμε λοιπόν και στα δικαστήρια να τα πούμε και εκεί μετά χαράς!», ανέφερε.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο μετά από δημόσιες παρεμβάσεις και του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Μεταξύ άλλων, σχολίασε ότι «αντί το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του να ψεύδονται και να «πετάνε την μπάλα στην εξέδρα», ας απαντήσουν στα της «ταμπακιέρας» έστω και με τόση καθυστέρηση». Όπως σχολιάζει, «είναι πλέον προσφιλής τακτική του ΠΑΣΟΚ το να μην δίνει απαντήσεις επί της ουσίας, αλλά να απαντάει πετώντας λάσπη αδιακρίτως και να χρησιμοποιεί προσβλητικούς χαρακτηρισμούς» και θέτει εκ νέου θέμα για το ποσό του 1,2 εκατ. ευρώ με το οποίο νοικιάστηκε το σπίτι του.

Το ΠΑΣΟΚ επανήλθε το βράδυ της Πέμπτης κάνοντας λόγο για φλύαρη ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, ο οποίος με διάφορες περικοκλάδες προσπαθεί να εμφανιστεί και ως τιμητής». Μάλιστα κάνει λόγο για «στήσιμο» δημοσιευμάτων κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, επαναφέροντας έτσι τα περί προσπάθειας δολοφονίας χαρακτήρα.

Η αντιπαράθεση πάντως δεν φαίνεται να μειώνεται και τις επόμενες ημέρες καθώς και οι δύο πλευρές αντιμετωπίζουν τις δικές τους πολιτικές προκλήσεις, οι οποίες ενδεχομένως δεν έρχονται στο προσκήνιο με πολλή ένταση, για όσο κυριαρχεί ένα τέτοιο θέμα και μάλιστα με εξαιρετικά συχνές και εκτενείς ανακοινώσεις.

