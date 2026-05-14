Φαναράς κατά ΠΑΣΟΚ για τα ποσοστά των κομμάτων με αναγωγή: «Καλά μυαλά»

«Θεμελιώνονται σε απλές ή σύνθετες στατιστικές τεχνικές και όχι στα “μαγικά” δημοσκόπων»

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Νέα αντιπαράθεση γύρω από τις δημοσκοπήσεις και ειδικότερα τις αναγωγές των ποσοστών των κομμάτων ξέσπασε ανάμεσα σε στελέχη του Στράτος Φαναράς και το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Με ανάρτησή του στα social media, ο επικεφαλής της Metron Analysis απάντησε στις επικρίσεις που διατυπώνονται από στελέχη του ΠΑΣΟΚ για τη διαδικασία της αναγωγής στην πρόθεση ψήφου, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές εκτιμήσεις «θεμελιώνονται σε απλές ή σύνθετες στατιστικές τεχνικές και όχι στα “μαγικά” των δημοσκόπων».

Ο Στράτος Φαναράς έκανε λόγο για «σειρά ακατάληπτων και αντιφατικών επιχειρημάτων» από «διευρυνόμενο κύκλο στελεχών» του κόμματος, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο επιχείρημα ότι η εταιρεία ALCO δεν προχωρά σε αναγωγή επειδή «δεν μπορούν να εξαχθούν ακριβή συμπεράσματα για την τελική κατανομή».

Στην τοποθέτησή του υπερασπίστηκε τη χρησιμότητα της εκτίμησης ψήφου, σημειώνοντας ότι η απλή πρόθεση ψήφου δεν αρκεί για να απαντηθούν κρίσιμα πολιτικά ερωτήματα, όπως αν ένα κόμμα μπορεί να πετύχει αυτοδυναμία ή ποιες είναι οι πιθανότητες μικρότερων κομμάτων να ξεπεράσουν το όριο του 3% και να εισέλθουν στη Βουλή.

«Η πρόθεση ψήφου λέει ότι η ΝΔ προηγείται π.χ. με 11%, δεν λέει όμως αν με τα σημερινά δεδομένα θα μπορούσε να πάρει αυτοδυναμία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η αναγωγή αποτελεί το μόνο εργαλείο που μπορεί να δώσει απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήματα.

Παράλληλα, ο κ. Φαναράς υποστήριξε ότι χωρίς αναγωγή δεν μπορεί να αποτυπωθεί αν ένα κόμμα εμφανίζει ανοδική ή πτωτική δυναμική σε σχέση με προηγούμενες εκλογικές επιδόσεις, διερωτώμενος «πώς απαντούν» όσοι απορρίπτουν τη διαδικασία αυτή.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο επικεφαλής της Metron Analysis αναφέρθηκε και σε παλαιότερες επιθέσεις κατά δημοσκόπων, σημειώνοντας ότι κάποιοι «αποκάλεσαν απατεώνες όσους κάνουν αναγωγή της πρόθεσης ψήφου», προειδοποιώντας μάλιστα ότι «το ότι γλίτωσαν τις αγωγές την τελευταία στιγμή ας μην το πάρουν ως βεβαιότητα για το μέλλον».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, υπενθύμισε ότι ακόμη και την ημέρα των εκλογών, όταν κλείνουν οι κάλπες, αυτό που δημοσιεύεται είναι «εκτίμηση ψήφου» και όχι απλή πρόθεση ψήφου, καταλήγοντας με την αποστροφή: «Καλά μυαλά».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Στράτου Φαναρά:

Συνεχίζονται λοιπόν οι επιθέσεις από ένα διευρυνόμενο κύκλο στελεχών του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις μέσα από σειρά ακατάληπτων και αντιφατικών επιχειρημάτων.
Το τελευταίο τους επιχείρημα είναι ότι η εταιρεία ΑΛΚΟ του συμπαθέστατου Κώστα Παναγόπουλου δεν κάνει αναγωγή «γιατί δεν μπορούν να εξαχθούν ακριβή συμπεράσματα για την τελική κατανομή». Μάλιστα. Ας δούμε λοιπόν πως έχουν τα θέματα εν συντομία.
1. Το βασικότερο πρόβλημα στην περίπτωση τους δεν είναι το μεθοδολογικό. Είναι ότι ορισμένοι από αυτούς αποκάλεσαν Απατεώνες όσους κάνουν αναγωγή της πρόθεσης ψήφου. Το ότι γλύτωσαν τις αγωγές την τελευταία στιγμή ας μην το πάρουν ως βεβαιότητα για το μέλλον.
2. Εκτίμηση ψήφου και αναγωγή ψήφου γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου και από το σύνολο σχεδόν των μεγάλων εταιρειών ερευνών γιατί θεμελιώνονται σε απλές ή σύνθετες στατιστικές τεχνικές και όχι στα «μαγικά» των δημοσκόπων. Γιατί εκτός από τα πρωταρχικά ερωτήματα (πχ. Ποιος προηγείται) η πρόθεση ψήφου δεν μπορεί να απαντήσει σε άλλα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη. Για παράδειγμα η πρόθεση ψήφου λέει ότι η ΝΔ προηγείται πχ. με 11% δε λέει όμως αν με τα σημερινά δεδομένα θα μπορούσε να πάρει αυτοδυναμία. Δεν ενδιαφέρει να απαντήσουμε σε αυτό; Προφανώς και ενδιαφέρει. Υπάρχει άλλος τρόπος να απαντήσουμε στο ερώτημα; Όχι.
3. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Πώς απαντάμε στο ερώτημα ποια είναι η πιθανότητα κόμματα που κινούνται σε χαμηλά επίπεδα να ξεπεράσουν το 3% και να βρεθούν στη βουλή άρα να επηρεάσουν τους συνολικούς συσχετισμούς του κοινοβουλίου; Πάλι ο μόνος τρόπος που υπάρχει είναι η αναγωγή. Ούτε αυτό ενδιαφέρει τους κυρίους; Πολύ καλά αλλά κάποιους τους ενδιαφέρει.
4. Και για ποιο λόγο τους ικανοποιεί η πρόθεση ψήφου που λέει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στο 11%; Τους αρέσει αυτό το ποσοστό; Τι συμπέρασμα βγάζουν από αυτό το νούμερο; Είναι το ΠΑΣΟΚ τώρα πάνω ή κάτω από την προηγούμενη επίδοση του; Είναι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ σε δυναμική ανόδου, σε στασιμότητα ή σε τάση καθόδου συγκριτικά με την προηγούμενη επίδοση του; Πως απαντούν; Δεν τους ενδιαφέρει το ερώτημα; Τι να πεις;
5. Θα μπορούσα να συνεχίσω με σειρά ακόμα επιχειρημάτων. Αλλά είχα πει ότι με υβριστές δεν ανοίγω διάλογο και δυστυχώς ήδη το έκανα. Θα σταματήσω εδώ λέγοντας το εξής τελευταίο. Την ημέρα των εκλογών τι νομίζετε ότι δημοσιεύουμε όταν κλείνουν οι κάλπες; Πρόθεση ή εκτίμηση ψήφου. Οι νεόκοποι επικοινωνιολόγοι του ΠΑΣΟΚ ας ρωτήσουν τον φίλο μου τον Κώστα Παναγόπουλο.
Αντε και καλά μυαλά.
Υγ. Ξέχασα! Η έννοια ασφαλής εκτίμηση που χρησιμοποιείτε δεν
Υπάρχει φίλοι μου ούτε στο λόγο ούτε στη στατιστική ? ελληνικά χρειάζεται όχι μαθηματικά

