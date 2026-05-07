Δημοσκόπηση MRB: Προβάδισμα ΝΔ με 14,3 μονάδες, τι κυβέρνηση θέλουν μετά τις εκλογές
Καταλληλότερος για πρωθυπουργός με μεγάλη διαφορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Snapshot
- Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 14,3 μονάδες έναντι του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως καταλληλότερο πρωθυπουργό.
- Το 51% των πολιτών ζητεί άμεση προκήρυξη εκλογών, ενώ το 17,8% επιθυμεί αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ μετά τις εκλογές.
- Το 72,5% δεν θα ψήφιζε κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 83,1% απορρίπτει πιθανό κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά.
- Η πλειοψηφία θεωρεί ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης οικογενειών και συνταξιούχων, με το 54,2% να τα κρίνει ως μη ικανοποιητικά.
- Το 79,8% ζητεί προανακριτική επιτροπή για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και το 71,7% αντιτίθεται στην επανεκλογή βουλευτών που έχουν ζητηθεί άρσεις ασυλίας.
Μεγάλο προβάδισμα 14,3 ποσοστιαίων μονάδων στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή στο σύνολο, καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού OPEN, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται καταλληλότερος για πρωθυπουργός με μεγάλη διαφορά.
Πρόωρες εκλογές ζητεί η πλειοψηφία, ενώ μετά τις κάλπες, το 17,8% ζητεί σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης της ΝΔ.
Δημοσκόπηση MRB: Τα ποσοστά των κομμάτων
Ειδικότερα, στην αναγωγή στο σύνολο τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής
- Νέα Δημοκρατία: 28,8%
- ΠΑΣΟΚ: 14,5%
- Ελληνική Λύση: 10,9%
- Πλεύση Ελευθερίας: 10,1%
- ΚΚΕ: 7,7%
- ΣΥΡΙΖΑ: 5%
- Φωνή Λογικής: 4%
- Δημοκράτες: 3,2%
- ΜέΡΑ25: 2,8%
- Νίκη: 2,3%
- Νέα Αριστερά: 1,2%
- Άλλο κόμμα: 9,5%
Την ίδια στιγμή πρόθεση ψήφου καταγράφεται ως εξής:
- Νέα Δημοκρατία: 22,5%
- ΠΑΣΟΚ: 11,3%
- Ελληνική Λύση: 8,5%
- Πλεύση Ελευθερίας: 7,9%
- ΚΚΕ: 6%
- ΣΥΡΙΖΑ: 3,9%
- Φωνή Λογικής: 3,1%
- Δημοκράτες: 2,2%
- ΜέΡΑ25: 2,2%
- Νίκη: 1,8%
- Νέα Αριστερά: 0,9%
- Άλλο κόμμα: 7,4%
- Αδιευκρίνιστη ψήφος: 22%
Τι απαντούν για Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά
Το 72,5% απαντά πως σίγουρα ή μάλλον δεν θα ψήφιζε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 23,2% απαντά πως μάλλον ή σίγουρα θα το ψήφιζε.
Το 67,9% απαντά πως σίγουρα ή μάλλον δεν θα ψήφιζε ένα κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, ενώ το 25,1% απαντά πως θα σίγουρα ή μάλλον θα το ψήφιζε.
Το 83,1% απαντά πως σίγουρα ή μάλλον δεν θα ψήφιζε πιθανό κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ το 13,3% απαντά πως σίγουρα ή μάλλον θα το ψήφιζε.
Τι κυβέρνηση θέλουν μετά τις εκλογές
Απαντώντας σε ερώτηση για το ποια κυβέρνηση θα ήθελαν να σχηματιστεί μετά τις εκλογές, οι πολίτες απαντούν:
- Αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ: 17,8%
- Οικουμενική κυβέρνηση: 17,3%
- Κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ: 6,1%
- Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – Κομμάτων αριστεράς: 6,1%
- Αυτοδύναμη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ: 4,5%
- Κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ, Βελόπουλου και άλλων κομμάτων: 2,8%
- Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού και κόμμα Τσίπρα: 2,8%
Καταλληλότερος για πρωθυπουργός με μεγάλη διαφορά ο Μητσοτάκης
Καταλληλότερος για πρωθυπουργός εμφανίζεται με μεγάλη διαφορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συγκεντρώνοντας το 23,1% των προτιμήσεων και ακολουθούν:
- Ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%
- Ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,9%
- Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,8%
- Η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 5,1%
- Ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 2,3%
- Ο Γιάνης Βαρουφάκης με 1,7%
- Ο Σωκράτης Φάμελλος με 1,7%
- Ο Στέφανος Κασσελάκης με 1,6%
- Ο Δημήτρης Νατσιός με 1,4%
- Άλλος, απαντά το 15,6%
- Κανένας, απαντά το 20,2%
Το 51% θεωρεί πως ο πρωθυπουργός θα πρέπει να προκηρύξει άμεσα εκλογές, το 18,5% απαντά πως χρειάζεται άμεσος και ευρύς ανασχηματισμός, το 14,4% πως χρειάζεται περιορισμένος και στοχευμένος ανασχηματισμός, ενώ το 10,6% θεωρεί πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να προχωρήσει χωρίς αλλαγές.
Πώς κρίνουν τα μέτρα στήριξης
Το 54,2% κρίνει πως τα μέτρα στήριξης των οικογενειών με παιδιά και τον συνταξιούχων δεν είναι αρκετά ενώ το 38% τα αξιολογεί θετικά.
Το 66,7% θεωρεί πως το πλαφόν στα κέρδη των στα κέρδη των εταιρειών τροφίμων και καυσίμων που ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση δεν είναι ικανοποιητικό μέτρο ενώ το 30,8% το θεωρεί ικανοποιητικό.
Για τις εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Το 79,8% ζητεί σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ το 14,9% διαφωνεί.
Το 60,7% απαντά πως είναι καθοριστικό για την ψήφο στις επόμενες εκλογές το αίτημα για άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ, ενώ το 35,7% απαντά πώς δεν είναι καθοριστικό.
Το 71,7% απαντά πως δεν είναι σωστό να κατέλθουν ξανά υποψήφιοι οι βουλευτές για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε την άρση της ασυλίας τους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ το 22,9% απαντά πως είναι σωστό.
Με φόντο τις καταγγελίες για τη Λάουρα Κοβέσι, το 71,3% απαντά πως η ευρωπαϊκή εισαγγελία επιτελεί αμερόληπτα το έργο της, ενώ το 22,3% θεωρεί πως η εισαγγελία έχει πολιτικές σκοπιμότητες.