Δημοσκόπηση MRB: Προβάδισμα ΝΔ με 14,3 μονάδες, τι κυβέρνηση θέλουν μετά τις εκλογές

Παναγιώτης Βελισσάρης

Election representatives count ballots after polling station closed during the Greek legislative election at a polling station in Brussels, Belgium on May 20, 2023.
  • Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 14,3 μονάδες έναντι του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως καταλληλότερο πρωθυπουργό.
  • Το 51% των πολιτών ζητεί άμεση προκήρυξη εκλογών, ενώ το 17,8% επιθυμεί αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ μετά τις εκλογές.
  • Το 72,5% δεν θα ψήφιζε κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 83,1% απορρίπτει πιθανό κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά.
  • Η πλειοψηφία θεωρεί ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης οικογενειών και συνταξιούχων, με το 54,2% να τα κρίνει ως μη ικανοποιητικά.
  • Το 79,8% ζητεί προανακριτική επιτροπή για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και το 71,7% αντιτίθεται στην επανεκλογή βουλευτών που έχουν ζητηθεί άρσεις ασυλίας.
Μεγάλο προβάδισμα 14,3 ποσοστιαίων μονάδων στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή στο σύνολο, καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού OPEN, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται καταλληλότερος για πρωθυπουργός με μεγάλη διαφορά.

Πρόωρες εκλογές ζητεί η πλειοψηφία, ενώ μετά τις κάλπες, το 17,8% ζητεί σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης της ΝΔ.

Δημοσκόπηση MRB: Τα ποσοστά των κομμάτων

Ειδικότερα, στην αναγωγή στο σύνολο τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής

  • Νέα Δημοκρατία: 28,8%
  • ΠΑΣΟΚ: 14,5%
  • Ελληνική Λύση: 10,9%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 10,1%
  • ΚΚΕ: 7,7%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 5%
  • Φωνή Λογικής: 4%
  • Δημοκράτες: 3,2%
  • ΜέΡΑ25: 2,8%
  • Νίκη: 2,3%
  • Νέα Αριστερά: 1,2%
  • Άλλο κόμμα: 9,5%
Πρόθεση ψήφου δημοσκόπησης MRB με αναγωγή στο σύνολο

Πρόθεση ψήφου δημοσκόπησης MRB με αναγωγή στο σύνολο

Την ίδια στιγμή πρόθεση ψήφου καταγράφεται ως εξής:

  • Νέα Δημοκρατία: 22,5%
  • ΠΑΣΟΚ: 11,3%
  • Ελληνική Λύση: 8,5%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 7,9%
  • ΚΚΕ: 6%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 3,9%
  • Φωνή Λογικής: 3,1%
  • Δημοκράτες: 2,2%
  • ΜέΡΑ25: 2,2%
  • Νίκη: 1,8%
  • Νέα Αριστερά: 0,9%
  • Άλλο κόμμα: 7,4%
  • Αδιευκρίνιστη ψήφος: 22%
Δημοσκόπηση MRB, πρόθεση ψήφου

Δημοσκόπηση MRB, πρόθεση ψήφου

Τι απαντούν για Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

Το 72,5% απαντά πως σίγουρα ή μάλλον δεν θα ψήφιζε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 23,2% απαντά πως μάλλον ή σίγουρα θα το ψήφιζε.

Δημοσκόπηση MRB: Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα

Το 67,9% απαντά πως σίγουρα ή μάλλον δεν θα ψήφιζε ένα κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, ενώ το 25,1% απαντά πως θα σίγουρα ή μάλλον θα το ψήφιζε.

Δημοσκόπηση MRB: Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού

Το 83,1% απαντά πως σίγουρα ή μάλλον δεν θα ψήφιζε πιθανό κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ το 13,3% απαντά πως σίγουρα ή μάλλον θα το ψήφιζε.

Δημοσκόπηση MRB: Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά

Τι κυβέρνηση θέλουν μετά τις εκλογές

Απαντώντας σε ερώτηση για το ποια κυβέρνηση θα ήθελαν να σχηματιστεί μετά τις εκλογές, οι πολίτες απαντούν:

  • Αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ: 17,8%
  • Οικουμενική κυβέρνηση: 17,3%
  • Κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ: 6,1%
  • Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – Κομμάτων αριστεράς: 6,1%
  • Αυτοδύναμη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ: 4,5%
  • Κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ, Βελόπουλου και άλλων κομμάτων: 2,8%
  • Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού και κόμμα Τσίπρα: 2,8%
Δημοσκόπηση MRB: Τι κυβέρνηση θα ήθελαν να σχηματιστεί μετά τις εκλογές

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός με μεγάλη διαφορά ο Μητσοτάκης

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός εμφανίζεται με μεγάλη διαφορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συγκεντρώνοντας το 23,1% των προτιμήσεων και ακολουθούν:

  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%
  • Ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,9%
  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,8%
  • Η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 5,1%
  • Ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 2,3%
  • Ο Γιάνης Βαρουφάκης με 1,7%
  • Ο Σωκράτης Φάμελλος με 1,7%
  • Ο Στέφανος Κασσελάκης με 1,6%
  • Ο Δημήτρης Νατσιός με 1,4%
  • Άλλος, απαντά το 15,6%
  • Κανένας, απαντά το 20,2%
Δημοσκόπηση MRB: Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Δημοσκόπηση MRB: Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Το 51% θεωρεί πως ο πρωθυπουργός θα πρέπει να προκηρύξει άμεσα εκλογές, το 18,5% απαντά πως χρειάζεται άμεσος και ευρύς ανασχηματισμός, το 14,4% πως χρειάζεται περιορισμένος και στοχευμένος ανασχηματισμός, ενώ το 10,6% θεωρεί πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να προχωρήσει χωρίς αλλαγές.

Δημοσκόπηση MRB: Ποιες πιστεύουν πως θα πρέπει να είναι οι άμεσες κινήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη

Πώς κρίνουν τα μέτρα στήριξης

Το 54,2% κρίνει πως τα μέτρα στήριξης των οικογενειών με παιδιά και τον συνταξιούχων δεν είναι αρκετά ενώ το 38% τα αξιολογεί θετικά.

Δημοσκόπηση MRB: Πώς αξιολογούν τα μέτρα στήριξης σε οικογένειες με παιδιά και συνταξιούχους

Το 66,7% θεωρεί πως το πλαφόν στα κέρδη των στα κέρδη των εταιρειών τροφίμων και καυσίμων που ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση δεν είναι ικανοποιητικό μέτρο ενώ το 30,8% το θεωρεί ικανοποιητικό.

Δημοσκόπηση MRB: Πώς αξιολογούν το πλαφόν στα κέρδη εταιρειών για καύσιμα και τρόφιμα

Για τις εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το 79,8% ζητεί σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ το 14,9% διαφωνεί.

Το 60,7% απαντά πως είναι καθοριστικό για την ψήφο στις επόμενες εκλογές το αίτημα για άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ, ενώ το 35,7% απαντά πώς δεν είναι καθοριστικό.

Το 71,7% απαντά πως δεν είναι σωστό να κατέλθουν ξανά υποψήφιοι οι βουλευτές για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε την άρση της ασυλίας τους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ το 22,9% απαντά πως είναι σωστό.

Με φόντο τις καταγγελίες για τη Λάουρα Κοβέσι, το 71,3% απαντά πως η ευρωπαϊκή εισαγγελία επιτελεί αμερόληπτα το έργο της, ενώ το 22,3% θεωρεί πως η εισαγγελία έχει πολιτικές σκοπιμότητες.

