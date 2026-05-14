Mega Τζακ Ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 14 Μαΐου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 12.800.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση είναι: Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση είναι: 13, 17, 28, 29, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 2.

01 02 02 02

Ως αποτέλεσμα του αποψινού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας της επόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 13.500.000 ευρώ!

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.