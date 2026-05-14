Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ: «Αν κατασκευάζεις αρκετά drones κανείς δεν θα σου επιτεθεί»

Ο Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ είναι γαμπρός του Ταγίπ Ερντογάν, καθώς είναι παντρεμένος με την κόρη του, Σουμιγιέ.

Μία σπάνια παρουσίαση των ικανοτήτων των καμικάζι – drones έκανε ο γαμπρός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και επικεφαλής της εταιρείας Baykar, Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ στο Πανεπιστήμιο Queen Mathilde του Βελγίου.

«Τα καμικάζι drones κατασκευάζονται με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε ο στρατός σας να μην χρειάζεται να ξοδεύει όλη την ώρα. Σε κάθε άσκηση δεν χάνεις τα καμικάζι. Μπορείς να τα ανακτήσεις και να ελπίζεις ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσεις ποτέ. Διότι υπό μία έννοια (σ.σ. τα drones) είναι επίσης και αποτροπή. Μία από τις καλύτερες αποτροπές είναι ότι εάν φτιάξεις αρκετά από αυτά κανείς δεν θα σου επιτεθεί. Αυτό πιστεύουμε», ανέφερε ο Μπαϊρακτάρ.

Μάλιστα έδωσε πληροφορίες για τις πλατφόρμες που κατασκευάζει η Baykar για τον χειρισμό μη επανδρωμένων οχημάτων και καμικάζι – drones. Παραθέτοντας παραδείγματα των τεχνικών προδιαγραφών και των δυνατοτήτων των πλατφορμών, ο Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ είπε: «Συγχωρήστε με που αναφέρομαι σε τόσα όπλα και λεπτομέρειες σχετικά με τον εξοπλισμό, αλλά, δυστυχώς, αυτή είναι η δυσάρεστη πλευρά του κόσμου και της δουλειάς που κάνουμε».

