Χέγκσεθ: Αιφνιδίασε Πεντάγωνο - Ευρωπαίους με την ακύρωση της αποστολής 4.000 στρατιωτών

Οι στρατιώτες ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν για μία άσκηση με το ΝΑΤΟ στην Πολωνία

Εύη Απολλωνάτου

Οι πεζοναύτες της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης

  • Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ακύρωσε αιφνιδιαστικά την αποστολή 4.000 στρατιωτών στην Πολωνία, προκαλώντας έκπληξη στο Πεντάγωνο και τους Ευρωπαίους συμμάχους.
  • Η απόφαση ήρθε παρά το γεγονός ότι τα στρατεύματα και ο εξοπλισμός είχαν ήδη αρχίσει να φτάνουν στην Πολωνία για μια προγραμματισμένη 9μηνη αποστολή.
  • Η κίνηση αυτή ακολουθεί την ανακοίνωση για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία και υποδηλώνει τη μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη.
  • Το Πεντάγωνο υπερασπίστηκε την απόφαση ως αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης και πολυεπίπεδης διαδικασίας, ενώ η ευρύτερη στρατηγική παραμένει ασαφής.
  • Η ακύρωση της αποστολής έχει προκαλέσει ανησυχίες για τον αντίκτυπο στην αποτροπή της Ρωσίας και τη σταθερότητα των σχέσεων με τους Ευρωπαίους συμμάχους.
Η απόφαση του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ να ακυρώσει την τελευταία στιγμή την αποστολή 4.000 στρατιωτών στην Πολωνία αιφνιδίασε το προσωπικό του Πενταγώνου και τους Ευρωπαίους συμμάχους, σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού περιοδικού Politico.

Αυτή η αιφνιδιαστική κίνησης του Χέγκσεθ έπιασε απροετοίμαστες και τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Δεν ήταν σαφές για ποιο λόγο ακριβώς ο Χέγκσεθ εξέδωσε την εντολή, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους του Υπουργείου Πολέμου που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα την οργή και την απογοήτευσή του προς τους Ευρωπαίους συμμάχους για την αποτυχία τους να βοηθήσουν στον πόλεμο με το Ιράν, αν και ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει την Πολωνία «πρότυπο σύμμαχο» για τις υψηλές αμυντικές δαπάνες της.

Η απόφαση προκάλεσε έντονη έκπληξη αφού αμερικανικά στρατεύματα και εξοπλισμός είχαν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν στη χώρα. Πυροδότησε νέα ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στο Πεντάγωνο την Πέμπτη, σχετικά με το αν τέτοιες κινήσεις θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τη Ρωσία και ποιος σύμμαχος θα μπορούσε να γίνει ο επόμενος στόχος.

«Δεν είχαμε ιδέα ότι αυτό επρόκειτο να συμβεί», δήλωσε ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους. Πρόσθεσε ότι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι πέρασαν τις τελευταίες 24 ώρες στο τηλέφωνο προσπαθώντας να κατανοήσουν την απόφαση και να διαπιστώσουν αν θα ακολουθήσουν κι άλλες εκπλήξεις.

Η κίνηση αυτή ήρθε την ανακοίνωση του Χέγκσεθ αυτό το μήνα ότι το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 στρατιώτες από βάσεις στη Γερμανία. Ωστόσο, η απόφαση αυτή ήταν απόρροια μιας απειλής που είχε εκφράσει ο Τραμπ, αφότου ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «ταπεινώνουν» τον εαυτό τους με τη σύγκρουση στο Ιράν.

Pete Hegseth

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ μιλάει σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεντάγωνο

AP

Οι 4.000 στρατιώτες που εδρεύουν στο Τέξας ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν για μια προγραμματισμένη από καιρό αποστολή 9 μηνών στην Πολωνία, η οποία περιλαμβάνει ασκήσεις με συμμάχους του ΝΑΤΟ, όταν εκδόθηκε η διαταγή αναστολής. Η ακύρωση αυτής της αποστολής είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστη, δεδομένου ότι τα αμερικανικά στρατεύματα που σταθμεύουν στην Ευρώπη αποτελούν βασικό αποτρεπτικό παράγοντα για τη Ρωσία.

Ο Τραμπ έχει επιμείνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να φροντίσει τον εαυτό της και αυτή η τελευταία διαταγή υποδηλώνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει στη μείωση της αμερικανικής παρουσίας στην Γηραιά ήπειρο.

Ο ρόλος του στρατού στην Ευρώπη «έχει να κάνει αποκλειστικά με την αποτροπή των Ρώσων, την προστασία των στρατηγικών συμφερόντων της Αμερικής και τη διαβεβαίωση των συμμάχων», δήλωσε στο Politico ο υποστράτηγος Μπεν Χότζες, πρώην διοικητής του στρατού των ΗΠΑ στην Ευρώπη. Και πρόσθεσε: «Και τώρα ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα που επρόκειτο να αποτελέσει μέρος αυτής της αποτροπής έχει χαθεί».

Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε τις ερωτήσεις στο Πεντάγωνο, το οποίο υπερασπίστηκε την κίνηση αυτή ως μια διαδικασία που εξετάστηκε προσεκτικά. «Η απόφαση για την απόσυρση των στρατευμάτων είναι αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης, πολυεπίπεδης διαδικασίας που ενσωματώνει τις απόψεις βασικών ηγετικών στελεχών του [αμερικανικού στρατού στην Ευρώπη] και σε όλη την ιεραρχική αλυσίδα. Δεν ήταν μια απροσδόκητη, της τελευταίας στιγμής απόφαση», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Τζόελ Βαλντέζ.

Ωστόσο, η ευρύτερη στρατηγική παραμένει ασαφής. Η απόσυρση από τη Γερμανία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο του σχεδιασμού, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα. Πρόκειται για μια σχετικά μικρή μείωση των 38.000 Αμερικανών στρατιωτών στη χώρα, αλλά στέλνει ένα μήνυμα στους Ευρωπαίους συμμάχους ότι θα μπορούσαν να πληρώσουν τίμημα για τη δημόσια διαφωνία τους με τον Λευκό Οίκο.

«Οι Πολωνοί σίγουρα δεν έχουν επικρίνει ποτέ τον πρόεδρο Τραμπ και κάνουν όλα όσα πρέπει να κάνουν οι καλοί σύμμαχοι. Και όμως, συμβαίνει αυτό», δήλωσε ο Χότζες. Το Πεντάγωνο υπερασπίστηκε την κίνηση αυτή ως μια προσεκτικά μελετημένη διαδικασία.

