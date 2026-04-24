Αμερικανικός στρατός: Ετοιμάζει σχέδια για να χτυπήσει τις ιρανικές άμυνες στα Στενά του Ορμούζ

Πλοία διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ εν μέσω των εντάσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν

Snapshot Ο αμερικανικός στρατός καταρτίζει σχέδια για επιθέσεις στις ιρανικές άμυνες στα Στενά του Ορμούζ σε περίπτωση κατάρσης της εκεχειρίας.

Οι επιθέσεις στοχεύουν μικρά επιθετικά σκάφη, πλοία ναρκοθέτησης και άλλες ασύμμετρες απειλές της Τεχεράνης στην περιοχή.

Η διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά προκαλεί αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία και ανησυχίες για τον πληθωρισμό σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Snapshot powered by AI

Νέα σχέδια για να πλήξουν τις δυνατότητες του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ καταρτίζουν αξιωματούχοι του αμερικανικού στρατού σε περίπτωση που η εκεχειρία καταρρεύσει, σύμφωνα με πολλές πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο αμερικανικό δίκτυο CNN.

Οι επιλογές, μεταξύ των διαφόρων τύπων στόχων που εξετάζονται, περιλαμβάνουν επιθέσεις με ιδιαίτερη έμφαση στη «δυναμική στόχευση» των δυνατοτήτων του Ιράν γύρω από τα Στενά του του Ορμούζ, το νότιο τμήμα του Αραβικού Κόλπου και τον Κόλπο του Ομάν, ανέφεραν οι πηγές.

Συγκεκριμένα εξετάζονται πιθανές επιθέσεις εναντίον μικρών επιθετικών ταχύπλοων σκαφών, πλοίων ναρκοθέτησης και άλλων ασύμμετρων μέσων που έχει επιστρατεύσει η Τεχεράνη προκειμένου να αποκλείσει τα Στενά.

F-35 σταθμευμένο σε αεροπλανοφόρο U.S. Central Command

Η διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει τεράστιες αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία και προκαλεί ανησυχία για την επιδείνωση του πληθωρισμού τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη.

Ο αμερικανικός στρατός έχει στοχεύσει το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν και μεγάλο μέρος του πρώτου μήνα των βομβαρδισμών επικεντρώθηκε σε στόχους μακριά από τα Στενά. Ο σχεδιασμός αυτός επέτρεπε στον αμερικανικό στρατό να επιτεθεί βαθύτερα στο εσωτερικό του Ιράν. Τα νέα σχέδια προβλέπουν μια πολύ πιο συγκεντρωμένη εκστρατεία βομβαρδισμών γύρω από θαλάσσιες οδούς στρατηγικής σημασίας.

Το CNN έχει ήδη μεταδώσει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πυραύλων παράκτιας άμυνας του Ιράν παραμένει άθικτο. Η Τεχεράνη διαθέτει επίσης πολυάριθμα μικρά σκάφη που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να γίνουν επιθέσεις σε πλοία και να περιπλέξουν τις αμερικανικές προσπάθειες να ανοίξουν τα Στενά.

Οι στρατιωτικές επιθέσεις γύρω από τα Στενά, από μόνες τους, είναι απίθανο να ανοίξουν αμέσως τη θαλάσσια οδό, δήλωσαν στο CNN πολλές πηγές, συμπεριλαμβανομένου ενός ανώτερου ναυτιλιακού μεσίτη.

«Αν δεν μπορείς να αποδείξεις κατηγορηματικά ότι το 100% της στρατιωτικής ικανότητας του Ιράν έχει καταστραφεί ή να είσαι σχεδόν βέβαιος ότι οι ΗΠΑ μπορούν να μετριάσουν τον κίνδυνο με τις δικές μας δυνάμεις, τελικά όλα θα παιχτούν στο κατά πόσο ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να αποδεκτεί τον κίνδυνο και να αρχίσει να στέλνει πλοία μέσω του στενού», ανέφερε μια πηγή που είναι εξοικειωμένη με τον στρατιωτικό σχεδιασμό.

Ναύτες του Πολεμικού Ναυτικού να μεταφέρουν πυρομαχικά στο κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln (CVN 72) την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026. ΑΡ

Επίσης ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε επίσης να υλοποιήσει την απειλή του Τραμπ να χτυπήσει στόχους διπλής χρήσης και υποδομών, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών εγκαταστάσεων, σε μια προσπάθεια να αναγκάσει το Ιράν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ανέφεραν οι πηγές στο CNN. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τις πολεμικές επιχειρήσεις αν δεν επιτευχθεί διπλωματική λύση στον πόλεμο.

Η επίθεση σε στόχους υποδομών θα αποτελούσε μια αμφιλεγόμενη κλιμάκωση της σύγκρουσης, προειδοποίησαν ορισμένοι νυν και πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

Μια άλλη επιλογή που έχουν επεξεργαστεί οι Αμερικανοί στρατιωτικοί είναι να στοχεύσουν ατομικά Ιρανούς στρατιωτικούς ηγέτες και όσους υπονομεύουν ενεργά τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, όπως σημείωσε μία από τις πηγές. Σε αυτούς περιλαμβάνεται ο Αχμάντ Βαχίντι, ο οποίος υπηρετεί ως αρχηγός του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, ανέφερε η πηγή.

«Για λόγους ασφάλειας των επιχειρήσεων, δεν συζητάμε μελλοντικές ή υποθετικές κινήσεις. Ο αμερικανικός στρατός συνεχίζει να παρέχει επιλογές στον Πρόεδρο, και όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι», δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Πολέμου.

