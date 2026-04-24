Στο Ισλαμαμπάντ απόψε ο ΥΠΕΞ του Ιράν για συνομιλίες με τις ΗΠΑ - Τι μεταδίδει το Reuters

Στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ αναμένεται να μεταβεί το βράδυ της Παρασκευής ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί για πιθανές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο κυβερνητική πηγή.

Η ομάδα υλικοτεχνικής υποστήριξης και ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται ήδη στο Ισλαμαμπάντ για τις συνομιλίες, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Νωρίτερα ο Αραγτσί είχε συνομιλίες με τον Πακιστανό ομόλογο του, Μοχάμαντ Ισχάκ Νταρ, και τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ.

Σύμφωνα με δήλωση του ιρανικού ΥΠΕΞ στο Telegram, οι αξιωματούχοι συζήτησαν «τις περιφερειακές εξελίξεις και θέματα που σχετίζονται με την κατάπαυση του πυρός».

Σε μια τρίτη τηλεφωνική επικοινωνία, ο Αραγτσί συνομίλησε επίσης με τον πρόεδρο του Ιράκ, Νιζάρ Αμέντι.

