Τραμπ: «Η στρατιωτική συντριβή του Ιράν… συνεχίζεται» – «Οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον χώρα σε παρακμή»

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι η παρακμή των ΗΠΑ συνέβη κατά τη διακυβέρνηση Μπάιντεν, αλλά τώρα χαρακτήρισε τη χώρα «την πιο καυτή στον κόσμο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με νέες αιχμές κατά του Ιράν, κάνοντας λόγο για «στρατιωτική συντριβή» της Τεχεράνης και αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις ενδέχεται να συνεχιστούν.

Σε μακροσκελή ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιστρέψει στην ισχυρότερη φάση τους, απαντώντας παράλληλα στις αναφορές του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ περί «παρακμάζουσας Αμερικής».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Σι είχε δίκιο όταν μιλούσε για παρακμή των ΗΠΑ, αλλά – όπως είπε – αυτό αφορούσε αποκλειστικά την περίοδο διακυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν.

«Η στρατιωτική συντριβή του Ιράν συνεχίζεται»

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ συμπεριέλαβε στα «επιτεύγματα» της κυβέρνησής του αυτό που χαρακτήρισε «στρατιωτική συντριβή του Ιράν», προσθέτοντας τη φράση «to be continued!» («συνεχίζεται!»).

Η αναφορά θεωρείται έμμεσο μήνυμα προς την Τεχεράνη ότι η Ουάσιγκτον διατηρεί στο τραπέζι το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, παρά τις συνεχιζόμενες επαφές για κατάπαυση του πυρός και συμφωνία αποκλιμάκωσης.

Οι δηλώσεις έρχονται ενώ οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο, με τις δύο πλευρές να διαφωνούν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, τις κυρώσεις και το καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ.

«Η πιο “καυτή” χώρα στον κόσμο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι οι ΗΠΑ είναι πλέον «η πιο “καυτή” χώρα στον κόσμο», επικαλούμενος τις επιδόσεις της αμερικανικής οικονομίας, τα υψηλά επίπεδα επενδύσεων και τη Wall Street.

Παράλληλα, επιτέθηκε εκ νέου στην κυβέρνηση Μπάιντεν, κάνοντας λόγο για «ανοιχτά σύνορα», υψηλή εγκληματικότητα, «καταστροφικές» εμπορικές συμφωνίες και πολιτικές DEI.

«Πριν από δύο χρόνια ήμασταν πράγματι μια χώρα σε παρακμή. Σε αυτό συμφωνώ πλήρως με τον πρόεδρο Σι», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Τώρα όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πιο “καυτή” χώρα οπουδήποτε στον κόσμο».