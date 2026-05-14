Axios: Ο Τραμπ ενδέχεται να αναλάβει δράση κατά του Ιράν μετά το ταξίδι του στην Κίνα

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν αναμένεται να λάβει δραστικά μέτρα κατά του Ιράν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Κίνα, αλλά θα μπορούσε να κάνει την επόμενη κίνησή του αμέσως μετά, ανέφερε το Axios, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Μία επιλογή είναι η επανέναρξη του «Project Freedom», στο πλαίσιο του οποίου το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα επιχειρήσει να σπάσει το εμπορικό αδιέξοδο στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων που παραθέτει το δημοσίευμα.

Μια άλλη επιλογή είναι η έναρξη μιας νέας εκστρατείας βομβαρδισμών με στόχο τις ιρανικές υποδομές, κάτι που ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα, προσθέτει το δημοσίευμα.

Το Ισραήλ θα βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας αυτό το Σαββατοκύριακο, σε περίπτωση που ο Τραμπ αποφασίσει να ξαναρχίσει τον πόλεμο, σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το δημοσίευμα.

Οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί σε συντονισμό με τον ισραηλινό στρατό, προσθέτει το δημοσίευμα, επικαλούμενο τους αξιωματούχους.