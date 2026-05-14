Ρούμπιο: Δεν χρειαζόμαστε την βοήθεια της Κίνας για το Ιράν

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έθεσε το ζήτημα του Ιράν στις συνομιλίες του με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, χωρίς όμως να ζητήσει το παραμικρό. Δεν ζητάμε τη βοήθεια της Κίνας και δεν τη χρειαζόμαστε, τόνισε χαρακτηριστικά ο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στο NBC News, δίνοντας το στίγμα της αμερικανικής στρατηγικής. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Κίνα συμφώνησε με τις ΗΠΑ ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ένα θέμα που η κινεζική πλευρά έφερε στο τραπέζι των συναντήσεων.

Η στάση για τα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι οι Κινέζοι αξιωματούχοι ξεκάθαρισαν στην αμερικανική ομάδα πως δεν τάσσονται υπέρ της στρατιωτικοποίησης των Στενών του Ορμούζ, ενώ απέρριψαν και την επιβολή οποιουδήποτε συστήματος διοδίων στην περιοχή. Είναι θετικό το γεγονός ότι υπάρχει μια σύγκλιση, ή τουλάχιστον μια συμφωνία πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Κι όμως, παρά την ταύτιση απόψεων για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, η Ουάσιγκτον παραμένει σταθερή στην απόφαση να διαχειριστεί την κρίση με το Ιράν αυτόνομα, χωρίς να στηρίζεται σε μεσολαβητές.

Η αποσαφήνιση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τις διεθνείς ισορροπίες, καθώς η Ουάσιγκτον επιλέγει να δείξει πυγμή και να μην εμφανιστεί εξαρτημένη από τη διπλωματική επιρροή του Πεκίνου στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, οι ΗΠΑ θεωρούν επαρκείς τις δικές τους δυνάμεις για την ανάσχεση της ιρανικής προκλητικότητας, διατηρώντας ωστόσο τους διαύλους επικοινωνίας ανοιχτούς για την αποφυγή μιας γενικευμένης σύρραξης που θα έπληττε το παγκόσμιο εμπόριο.

