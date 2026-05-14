Ιράν: Απαγχονίστηκαν δυο άνδρες – Ο ένας κατηγορούνταν για κατασκοπεία υπέρ της Μοσάντ

Snapshot Δύο άνδρες απαγχονίστηκαν στο Ιράν, ο ένας για κατασκοπεία υπέρ της Μοσάντ και ο άλλος για δολοφονία αστυνομικού σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Ο Εχσάν Αφρεστέχ θεωρήθηκε κατάσκοπος που συνεργαζόταν με το Ισραήλ και εκτελέστηκε μετά από επικύρωση της ποινής του από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Μοχαμάντ Αμπασί εκτελέστηκε για συμμετοχή σε επίθεση κατά δυνάμεων ασφαλείας, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων τον χαρακτηρίζουν απλό διαδηλωτή.

Οι εκτελέσεις στο Ιράν έχουν αυξηθεί μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά της χώρας.

Το Ιράν κατατάσσεται δεύτερο παγκοσμίως σε αριθμό εκτελέσεων, μετά την Κίνα, σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Δύο άνδρες απαγχονίστηκαν την Τετάρτη στο Ιράν. Ο ένας με την κατηγορία της συνεργασίας με τη Μοσάντ και ο δεύτερος επειδή φέρεται να σκότωσε αστυνομικό κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του Ιανουαρίου, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές και οργανώσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι νέες εκτελέσεις έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά απαγχονισμών που έχουν καταγραφεί στην Ισλαμική Δημοκρατία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Έκτοτε, σύμφωνα με οργανώσεις δικαιωμάτων, έχουν αυξηθεί τόσο οι συλλήψεις όσο και οι θανατικές εκτελέσεις.

«Ο Εχσάν Αφρεστέχ, κατάσκοπος εκπαιδευμένος από τη Μοσάντ στο Νεπάλ, ο οποίος πωλούσε ευαίσθητες πληροφορίες στο Ισραήλ, εκτελέστηκε», μετέδωσε το πρακτορείο Mizan, που συνδέεται με τη δικαστική εξουσία του Ιράν.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, ο 32χρονος είχε συλληφθεί και καταδικαστεί για κατασκοπεία και συνεργασία με το «σιωνιστικό καθεστώς», ενώ η ποινή του εκτελέστηκε μετά την επικύρωση της απόφασης από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, αναφέρει ότι πρόκειται για τον έκτο άνθρωπο που εκτελείται στο Ιράν με κατηγορίες περί κατασκοπείας υπέρ του Ισραήλ μετά την έναρξη του πολέμου.

Παράλληλα, η IHR και η οργάνωση Hengaw υποστηρίζουν ότι η ομολογία του Αφρεστέχ αποσπάστηκε έπειτα από βασανιστήρια.

Την ίδια ημέρα εκτελέστηκε και ο Μοχαμάντ Αμπασί, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία αστυνομικού στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου.

Η οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA) υποστηρίζει ότι ο 55χρονος ήταν «απλός διαδηλωτής», ενώ οι ιρανικές αρχές τον παρουσίασαν ως «ταραχοποιό» που συμμετείχε σε επίθεση κατά των δυνάμεων ασφαλείας.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανάμεσά τους και η Διεθνής Αμνηστία, κατατάσσουν το Ιράν στη δεύτερη θέση παγκοσμίως σε αριθμό εκτελέσεων, πίσω μόνο από την Κίνα.

Τη Δευτέρα, οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν επίσης την εκτέλεση φοιτητή αεροναυπηγικής, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι κατασκόπευε υπέρ των ισραηλινών και αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.