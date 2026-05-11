Το Ιράν εκτέλεσε κορυφαίο φοιτητή αεροδιαστημικής μηχανικής ως κατάσκοπο της CIA και της Μοσάντ

Στην ημερήσια διάταση οι εκτελέσεις στο Ιράν.

Όπως έγινε γνωστό σήμερα απαγχονίστηκε ο 29χρονος φοιτητής αεροδιαστημικής μηχανικής, Ερφάν Σακουρζάντε με το καθεστώς να τον κατηγορεί για κατασκοπεία τόσο για λογαριασμό της CIA όσο και της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ.

Καταδικάστηκε για κλοπή απόρρητων δορυφορικών πληροφοριών από τον επιστημονικό οργανισμό όπου εργαζόταν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Το καθεστώς είχε κατηγορήσει τον Σακουρζάντε — μεταπτυχιακό φοιτητή από τους καλύτερους στο Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας της Τεχεράνης με λαμπρό μέλλον — ότι διαβίβαζε πληροφορίες σχετικά με δορυφορικές δραστηριότητες σε ξένες μυστικές υπηρεσίες.

Ο Σακουρζάντε συνελήφθη τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους και αναγκάστηκε να υπογράψει ομολογία, σύμφωνα με την Εταιρεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ιράν.

The Islamic Republic hanged Erfan Shakourzadeh the top-ranked aerospace engineering graduate student in Iran. A brilliant mind who could have been a priceless asset to any country was instead led to the gallows.



— Hamidreza (@justchangingun) May 11, 2026

Λίγο πριν την εκτέλεσή του, ο φοιτητής φέρεται να έγραψε ένα μήνυμα στο οποίο ανέφερε ότι οι κατηγορίες ήταν κατασκευασμένες, σύμφωνα με την οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο Σακουρζάντε, ο οποίος είναι το πέμπτο άτομο που εκτελέστηκε από το καθεστώς από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο, πέρασε εννέα μήνες σε απομόνωση, όπου υπέστη «σοβαρά σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια», πρόσθεσε η οργάνωση.

