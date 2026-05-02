Ιράν: Θανάσιμα βασανιστήρια για τη χρήση διαδικτύου - Εκτελέστηκε 21χρονος πρωταθλητής καράτε

Δύο νέες προσθήκες στη μακάβρια λίστα των θυμάτων των δυνάμεων καταστολής στο Ιράν, ένας 40χρονος πατέρας δύο παιδιών και ένας 21χρονος πρωταθλητής καράτε.

Ο πατέρας δύο παιδιών Χεσάν Αλαεντίν, 40 ετών, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου μετά τη σύλληψή του επειδή χρησιμοποιούσε το Starlink για πρόσβαση στο Διαδίκτυο — το οποίο έχει απαγορευτεί στη χώρα από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του, ο Ρεζά Παχλαβί - ο εξόριστος γιο του τελευταίου σάχη του Ιράν.

«Το βάναυσο και εγκληματικό καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας σκότωσε τον Hesam Alaeddin με βασανιστήρια, αφού φέρεται να συνελήφθη για χρήση του Starlink», έγραψε ο Παχλαβί στο X την Παρασκευή. «Για 62 ημέρες, αυτό το καθεστώς έχει κλείσει το διαδίκτυο και συνεχίζει να σφαγιάζει τον ιρανικό λαό. Ο κόσμος δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός».

Ο Αλαεντίν συνελήφθη κάποια στιγμή τις τελευταίες δύο εβδομάδες αφού κατηγορήθηκε ότι συνδέθηκε στο διαδίκτυο με το Starlink, ανέφερε το IranWire.

Η αστυνομία του ιρανικού καθεστώτος έψαξε το σπίτι του και όταν βρήκαν τη συσκευή Starlink, τον χτύπησαν μέχρι θανάτου.

Στη συνέχεια, το σώμα του Alaeddin κατασχέθηκε και δεν επιστράφηκε έως ότου η οικογένειά του συμφώνησε να μην μιλήσει για το τι συνέβη, ανέφερε το πρακτορείο.

Τελικά κηδεύτηκε την Τετάρτη, υπό αυστηρή αστυνομική ασφάλεια.

Την ίδια ώρα, οι εκτελέσεις συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς.

Μεταξύ αυτών που εκτελέστηκαν πρόσφατα ήταν ο Sassan Azadvar Joonqani, ένας 21χρονος πρωταθλητής καράτε που απαγχονίιστηκε την Πέμπτη για «αποτελεσματική συνεργασία με τον εχθρό» και «εχθρότητα κατά του Θεού», ανέφερε το Euro news.

Το έγκλημά του ήταν απλώς η συμμετοχή του σε μια διαμαρτυρία τον Ιανουάριο, όπου οι αρχές ισχυρίστηκαν ότι επιτέθηκε σε ένα αστυνομικό αυτοκίνητο - αν και ένας δικηγόρος που είχε ανατεθεί στον Joonqani υποστήριξε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία για αυτό.

Ο Joonqani συνελήφθη στις 8 Ιανουαρίου και βασανίστηκε σωματικά και ψυχολογικά μέχρι να ομολογήσει, σύμφωνα με το Euro News.

Τουλάχιστον 145 Ιρανοί πιστεύεται ότι έχουν εκτελεστεί από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με την ομάδα Iran Human Rights με έδρα τη Νορβηγία.

Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους σκοτώθηκαν με απαγχονισμό - με τα σώματά τους να κρέμονται σε δημόσια στημένες αγχόνες για να τρομοκρατήσουν τους πολίτες.