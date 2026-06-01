Ακρίβεια: Φουσκωτά, ομπρέλες και ψάθες από πέρυσι για… οικονομία – Αυξήσεις έως 10% σε είδη παραλίας

Snapshot Οι Έλληνες καταναλωτές επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν προϊόντα παραλίας από προηγούμενες σεζόν λόγω οικονομικής πίεσης.

Οι τιμές σε βασικά είδη παραλίας έχουν αυξηθεί κατά 5% έως 10%.

Η κίνηση στα καταστήματα με είδη παραλίας είναι μειωμένη σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια.

Περίπου οι μισοί Έλληνες δεν σχεδιάζουν να κάνουν διακοπές εφέτος, ενώ όσοι ταξιδέψουν, θα προτιμήσουν σύντομες και οικονομικές αποδράσεις.

Το κόστος ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για μια τετραμελή οικογένεια κυμαίνεται από 150€ έως 900€.

Δεν γνωρίζουν καλά – καλά αν θα έχουν τα χρήματα και τον χρόνο για να ταξιδέψουν σε κάποιο μέρος της Ελλάδας για διακοπές, πόσω μάλλον να προχωρήσουν σε νέες αγορές για το καλοκαίρι. Με το κόστος ζωής να παραμένει υψηλό και τα νοικοκυριά να βρίσκονται υπό συνεχή οικονομική πίεση, πολλοί καταναλωτές μπαίνουν στη θερινή περίοδο με περιορισμένες δυνατότητες και ακόμη πιο «σφιχτό» προϋπολογισμό.

Όπως σημειώνουν έμποροι της αγοράς, η κίνηση στα καταστήματα είναι αισθητά μειωμένη σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια, με πολλούς πολίτες να επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν προϊόντα που ήδη διαθέτουν από προηγούμενες σεζόν, αντί να προχωρήσουν σε νέες αγορές.

Οι τιμές σε βασικά είδη για την παραλία –όπως σαγιονάρες, ομπρέλες, καρέκλες θαλάσσης, ψάθες και φουσκωτά– καταγράφουν αυξήσεις της τάξεως του 5% – 10%, γεγονός που οδηγεί αρκετά νοικοκυριά σε ολοένα και λιγότερες αγορές.

Μέσα σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση για τους Έλληνες πολίτες, σύμφωνα με γκάλοπ του Newsbomb, οι μισοί δεν θα κάνουν εφέτος διακοπές, ενώ όσοι ταξιδέψουν, επιλέγουν πιο σύντομες και οικονομικές αποδράσεις. Για μία τετραμελή οικογένεια, το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τα νησιά ξεκινά περίπου από 150€ και μπορεί να φτάσει έως και τα 900€.

