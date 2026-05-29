Μητσοτάκης για ακρίβεια: Ό,τι και αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δυνατοτήτων μας

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας πρέπει να γίνεται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση εστιάζει στην ανακούφιση των νοικοκυριών, αποφεύγοντας υποσχέσεις που δεν μπορεί να τηρήσει.

Η Ελλάδα έχει καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις της και στηρίζει τα εισοδήματα με αυξήσεις στον κατώτατο και μέσο μισθό.

Υπάρχει αντιστροφή του brain drain, με Έλληνες να επιστρέφουν από το εξωτερικό λόγω καλών θέσεων εργασίας.

Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για τρίτη θητεία με έμφαση σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Αναφορά στην ακρίβεια έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στο συνέδριο του Economist και της ιστοσελίδας powergame.gr που πραγματοποιείται στην Κρήτη.

Μητσοτάκης για ακρίβεια: «Η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε»

Ο πρωθυπουργός σημείωσε μεν πως η κυβέρνηση πρέπει να εστιάσει στην ανακούφιση των νοικοκυριών, αλλά όπως επεσήμανε «η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις που δεν μπορούμε να τηρήσουμε».

Και σε αυτό το πλαίσιο, επεσήμανε πως η κυβέρνηση ό,τι και εάν πράξει, θα το πράξει εντός ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της.

«Η κρίση του προσιτού κόστους ζωής είναι πραγματική, πρέπει να το αναγνωρίζουμε και να εστιάζουμε σε αυτήν αλλά η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Ό,τι κι αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

«Προετοιμαζόμαστε για τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις»

«Τα προηγούμενα χρόνια ήταν απαιτητικά όσον αφορά στην αποκατάσταση μετά την κρίση. Δόθηκε έμφαση στην αποκατάσταση των μακροοικονομικών για να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα για να υποστηρίξουμε πολιτικές που έχουν μεγάλη σημασία για εμάς», τόνισε και πρόσθεσε:

«Η Ελλάδα για μια δεκαετία δυσκολευόταν στο καθεστώς της εποπτείας, δεν υπήρχε πολιτική συναίνεση. Αυτή η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση, έχει εκλεγεί δύο φορές. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις, προσπαθούμε στη δεύτερη θητεία να στηρίξουμε τα εισοδήματα, ο κατώτατος φτάνει τα 950 ευρώ, ο μέσος μισθός ξεπερνάει τα 1.500 ευρώ».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως ναι μεν έχει αρχίσει η αντιστροφή του brain drain και οι «Έλληνες επιστρέφουν από το εξωτερικό» και πως «υπάρχουν καλές θέσεις εργασίας», αλλά όπως συνέχισε: «Οι Έλληνες επιστρέφουν από το εξωτερικό, υπάρχουν καλές θέσεις εργασίας. Υπάρχουν, όμως, πολλοί που δυσκολεύονται. Ότι κάνουμε πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη, προετοιμαζόμαστε για μία τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Με ένα κράτος που θα παίξει ρόλο με συνθήκες για να ευημερήσουν οι επενδύσεις».

«Πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και το rebranding»

Επίσης ο πρωθυπουργός έκανε μια αιχμηρή αναφορά αναφερόμενος στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη: «Έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν. Τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και το rebranding»

