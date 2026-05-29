Πανελλήνιες 2026: Το μήνυμα Μητσοτάκη με το viral βίντεο «όλα τα αντι-sos»

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις Πανελλήνιες 2026 είχε χιούμορ, έμφαση στην ψυχολογία των παιδιών αλλά και ένα πολύ γνωστό παλιό βίντεο με την ατάκα: «όλα τα αντι-sos».

Ο πρωθυπουργός απευθύνεται στους υποψήφιους με άμεσο ύφος, παίζοντας το γνωστό βίντεο που κάθε χρόνο τέτοια εποχή γίνεται viral με τον απογοητευμένο υποψήφιο παλαιότερων ετών που λέει αγανακτισμένος πως έπεσαν «όλα τα αντι-sos, τα δύσκολα και τα πολύπλοκα».

«Είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από εμένα, είναι τα γνωστά κλισέ», λέει ο πρωθυπουργός και στη συνέχεια αναφέρει: «Γι' αυτό θα σας πω κάτι πιο ουσιαστικό», παρουσιάζοντας τη δωρεάν, 24ωρη γραμμή στήριξης για τα παιδιά που δίνουν Πανελλήνιες και τις οικογένειές τους, το 1550, με ψυχολόγους και ειδικούς.

Πιστέψτε στον εαυτό σας, λέει ο πρωθυπουργός, πριν ευχηθεί «καλή επιτυχία» σε όλους.

Δείτε ολόκληρο το βίντεο από τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 1997, απόσπασμα του οποίου συμπεριέλαβε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του: