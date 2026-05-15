Έμπολα: Νέος συναγερμός στο Κονγκό – Ξέσπασε επιδημία με 65 νεκρούς

Το Africa CDC συνεργάζεται με το υπουργείο Υγείας της Κονγκό για την απομόνωση των εστιών και την ιχνηλάτηση των επαφών των μολυσμένων.

Τα Αφρικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Africa CDC) επιβεβαίωσαν επίσημα την εμφάνιση μιας νέας και ανησυχητικής έξαρσης του ιού Έμπολα στην επαρχία Ιτούρι, στο βορειοανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, προκαλώντας άμεση διεθνή κινητοποίηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης της λοίμωξης.

Ο οργανισμός δημόσιας υγείας της αφρικανικής ηπείρου ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης επί του πεδίου και έχει ήδη συγκαλέσει για σήμερα έκτακτη σύσκεψη υψηλού επιπέδου, με τη συμμετοχή – πέρα από τις αρχές της Κινσάσα – εκπροσώπων της Ουγκάντας και του Νότιου Σουδάν, καθώς και βασικών διεθνών εταίρων.

Κύριος στόχος αυτής της έκτακτης συνάντησης είναι η ενίσχυση της διασυνοριακής επιτήρησης, η βελτιστοποίηση της υλικοτεχνικής ετοιμότητας και των στρατηγικών άμεσης αντίδρασης, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση της επιδημίας πέρα από τα εθνικά σύνορα της χώρας, γεγονός που θα έθετε σε κίνδυνο τη υγειονομική σταθερότητα ολόκληρης της Κεντρικής Αφρικής σε μια περίοδο εξαιρετικής ευαλωτότητας των τοπικών συστημάτων δημόσιας υγείας.

Στοιχεία επιτήρησης και οι πρώτοι θάνατοι

Η σοβαρότητα της κατάστασης αποτυπώνεται στα πρώτα αποτελέσματα που ανέλυσε το Εθνικό Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας (INRB) στην Κινσάσα. Από συνολικά 20 βιολογικά δείγματα που εξετάστηκαν, τα 13 βρέθηκαν θετικά στον ιό Έμπολα.

Τα συνολικά στοιχεία που έδωσαν οι υγειονομικές αρχές σκιαγραφούν μια κρίσιμη εικόνα: μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περίπου 246 ύποπτα κρούσματα και 65 θάνατοι.

Οι υγειονομικές ζώνες Μονγκουάλου και Ρουαμπάρα αποτελούν αυτή τη στιγμή το επίκεντρο της επιδημίας, όπου συγκεντρώνεται και η πλειονότητα των θυμάτων.

Από τους καταγεγραμμένους θανάτους, οι τέσσερις έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ως κρούσματα Έμπολα, ενώ για τους υπόλοιπους αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων.

Παρακολούθηση στην Μπουνία και διασυνοριακή αντίδραση

Ο συναγερμός επεκτείνεται πλέον και σε άλλα αστικά κέντρα. Ύποπτα κρούσματα έχουν αναφερθεί και στην πόλη Μπουνία, όπου οι τοπικές αρχές και οι διεθνείς εταίροι αναμένουν τα οριστικά αποτελέσματα που θα επιβεβαιώσουν ή όχι την πιθανή εξάπλωση του ιού.

Το Africa CDC, σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, εργάζεται για την απομόνωση των εστιών και την ιχνηλάτηση των επαφών των μολυσμένων ατόμων.