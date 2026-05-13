Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να προχωρήσουν στην έκδοση της νέας ταυτότητας εγκαίρως

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Από το καλοκαίρι του 2026, οι παλαιές «μπλε» ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές για ταξίδια εντός της ΕΕ, απαιτώντας νέα ταυτότητα ή διαβατήριο.
  • Η νέα ταυτότητα διαθέτει σύγχρονα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή παραχαράξεων και κακόβουλης χρήσης.
  • Η έκδοση της νέας ταυτότητας γίνεται με προσωπική παρουσία σε αστυνομικό τμήμα και κοστίζει 10 ευρώ, με μειωμένο τέλος 5 ευρώ για πολύτεκνες οικογένειες.
  • Ο χρόνος παράδοσης της νέας ταυτότητας είναι περίπου επτά εργάσιμες ημέρες και τα στοιχεία ενημερώνονται αυτόματα σε δημόσια πληροφοριακά συστήματα.
  • Σε έκτακτες περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης χωρίς ραντεβού, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Από το καλοκαίρι του 2026 τίθεται σε ισχύ νέο κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τα ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο φέρνει σημαντικές αλλαγές για τους Έλληνες πολίτες.

Οι παραδοσιακές «μπλε» αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, καθιστώντας απαραίτητη την έκδοση της νέας ταυτότητας ή τη χρήση διαβατηρίου για μετακινήσεις στο εξωτερικό.

Η απόφαση για την αντικατάσταση των παλαιών ταυτοτήτων συνδέεται άμεσα με την ανάγκη βελτίωσης των μέτρων ασφαλείας.

Οι έως τώρα ταυτότητες, που κυκλοφορούν για δεκαετίες, δεν διαθέτουν σύγχρονα χαρακτηριστικά προστασίας, γεγονός που τις καθιστά ευάλωτες σε παραχαράξεις και κακόβουλη χρήση.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να προχωρήσουν στην έκδοση της νέας ταυτότητας εγκαίρως, αποφεύγοντας τον συνωστισμό πριν την εφαρμογή του μέτρου.

Διαδικασία έκδοσης και κόστη

Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται η προσωπική παρουσία του αιτούντος σε αστυνομικό τμήμα. Βασικό στοιχείο της διαδικασίας αποτελεί η ψηφιακή φωτογραφία, η οποία μπορεί να ληφθεί επιτόπου ή να υποβληθεί μέσω πιστοποιημένου φωτογράφου με ανάρτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myPhoto του gov.gr.

Η αίτηση συμπληρώνεται κατά την προσέλευση, με τα στοιχεία να αντλούνται αυτόματα από τα κρατικά μητρώα και να επιβεβαιώνονται από τον πολίτη.

Το κόστος έκδοσης ανέρχεται σε 10 ευρώ μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου, ενώ για πολύτεκνες οικογένειες ισχύει μειωμένο τέλος 5 ευρώ.

Επιπλέον, απαιτείται και η αγορά ενός μικρής αξίας ενσήμου της Ελληνικής Αστυνομίας. Όλες οι πληρωμές γίνονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας e-Παράβολο. Με την ολοκλήρωση, η παλιά ταυτότητα παραδίδεται και ακυρώνεται.

Ειδικές περιπτώσεις και χρόνος παράδοσης

Για όσους εκδίδουν ταυτότητα για πρώτη φορά, απαιτείται παρουσία μάρτυρα που βεβαιώνει τα στοιχεία ταυτότητας. Στις περιπτώσεις ανηλίκων, ο ρόλος αυτός μπορεί να αναληφθεί από γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα, με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων. Η παραγωγή των νέων ταυτοτήτων γίνεται σε κεντρικές εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, με χρόνο παράδοσης περίπου επτά εργάσιμες ημέρες.

Τα στοιχεία της νέας ταυτότητας ενημερώνονται αυτόματα σε όλα τα διασυνδεδεμένα δημόσια πληροφοριακά συστήματα, διευκολύνοντας τη χρήση της σε υπηρεσίες και ψηφιακές εφαρμογές.

Η αυξημένη ζήτηση έχει προκαλέσει καθυστερήσεις, ιδιαίτερα σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, όπου τα διαθέσιμα ραντεβού εξαντλούνται γρήγορα. Οι πολίτες συνιστάται να ελέγχουν τακτικά την πλατφόρμα κρατήσεων για νέες ημερομηνίες ή να απευθύνονται σε αστυνομικά τμήματα μικρότερων πόλεων.

Σε έκτακτες περιπτώσεις όπως επείγον ταξίδι, απώλεια ή κλοπή ταυτότητας ή σημαντικές εκπαιδευτικές ανάγκες, υπάρχει η δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης χωρίς ραντεβού, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών.

