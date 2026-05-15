Μαρία Καρυστιανού: Κατέθεσε για Καραμανλή - Έτοιμη για την ίδρυση του νέου κόμματος

Περίπου μία ώρα διήρκεσε η παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού στο ανακριτικό γραφείο, όπου κατέθεσε ως υποστηρίζουσα την κατηγορία σε βάρος του Κώστα Καραμανλή.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυρία Καρυστιανού φέρεται έτοιμη να καταθέσει στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα της. Μάλιστα, πιθανολογείται πως η κίνηση αυτή θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου.

