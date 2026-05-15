Η Καρυστιανού ζητά αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για το δυστύχημα στα Τέμπη

Snapshot Η Μαρία Καρυστιανού ζήτησε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου κατά του Κώστα Καραμανλή για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο Κώστας Καραμανλής διώκεται μόνο για παράβαση καθήκοντος, παρά τον θάνατο 57 ανθρώπων.

Η Καρυστιανού υποστηρίζει ότι ο πρώην υπουργός δεν εξασφάλισε την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου και επέδειξε αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή.

Η ίδια εξέφρασε κριτική για τη στάση της ελληνικής Δικαιοσύνης στην υπόθεση των Τεμπών.

Η Καρυστιανού άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα, με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη.

Η Μαρία Καρυστιανού υπέβαλε σήμερα δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον της ανάκρισης του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών και τις ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή.

Κατά την προσέλευσή της, ζήτησε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του πρώην υπουργού, ο οποίος αντιμετωπίζει δίωξη για παράβαση καθήκοντος, τονίζοντας πως «δεν μπορεί μετά τον θάνατο 57 ανθρώπων ο Κώστας Καραμανλής να διώκεται μόνο για παράβαση καθήκοντος. Το άρθρο 86 του Συντάγματος λειτουργεί σαν ασπίδα προστασίας για τα πολιτικά πρόσωπα. Ο πρώην υπουργός δεν φρόντισε να διασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου και επέδειξε πλήρη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή, αποδεχόμενος ουσιαστικά τον κίνδυνο που τελικά οδήγησε στην τραγωδία των Τεμπών. Η ελληνική Δικαιοσύνη δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής το καλύτερο πρόσωπό της στην υπόθεση αυτή».

Η κ. Καρυστιανού ρωτήθηκε ακόμη για το βίντεο που δημοσίευσε πρόσφατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο έδινε την αίσθηση προαναγγελίας δημιουργίας πολιτικού φορέα. Η ίδια απέφυγε να δώσει σαφείς απαντήσεις, περιοριζόμενη να δηλώσει πως είναι έτοιμη για «το επόμενο βήμα», το οποίο, όπως είπε, θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη. Σε ερώτηση για το πιθανό όνομα του νέου εγχειρήματος, απάντησε: «Γιατί να μην υπάρχει ελπίδα; Αν δεν υπήρχε ελπίδα, αλίμονο μας».