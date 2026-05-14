Καρυστιανού: Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα - «Όλοι μαζί με την Ελπίδα για μια Νέα Αρχή!»

Η Μαρία Καρυστιανού με μια ανάρτησή της στον προσωπικό της λογιαριασμό στο Facebook, ανακοίνωσε πως στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει το νέο κόμμα της.

Το μήνυμα συνοδεύεται από σύντομο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης, στο οποίο απεικονίζεται η ίδια μπροστά από το ξενοδοχείο «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη να αφήνει ελεύθερο ένα λευκό περιστέρι για να πετάξει ψηλά, σε μια εικόνα με εμφανή συμβολισμό για το νέο εγχείρημα.

«Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την Ελπίδα για μια Νέα Αρχή! Ξεκινάμε για την ελπίδα» έγραψε στην ανάρτησή της, δίνοντας το στίγμα της επικείμενης πολιτικής πρωτοβουλίας.

Διαβάστε επίσης