Μπελέρης για την ιστορική νίκη του στη Χειμάρρα: «Η φωνή του λαού δεν φυλακίζεται»

Τρία χρόνια μετά την ιστορική εκλογική νίκη του στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2023 στη Χειμάρρα ο Φρέντι Μπελέρη ευχαριστεί τον κόσμο για τη στήριξη

Μίλτος Τσεκούρας

Αρχείου - Eurokinissi
Τρία χρόνια μετά την ιστορική νίκη στις δημοτικές εκλογές του 2023, όταν ο Φρέντι Μπελέρης εξελέγη για πρώτη φορά δήμαρχος Χειμάρρας, η συγκίνηση παραμένει για τον ίδιο και τους ψηφοφόρους του.

Σε ανάρτησή του, ο Μπελέρης ευχαρίστησε από καρδιάς κάθε άνθρωπο που στάθηκε δίπλα του εκείνες τις δύσκολες ημέρες: «όλους όσους δεν έσκυψαν το κεφάλι, δεν φοβήθηκαν και κράτησαν ζωντανή την ελπίδα και την αξιοπρέπεια της Χειμάρρας». «Εσείς ήσασταν η δύναμή μου», έγραψε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «μετατρέψατε μια προσωπική δοκιμασία σε σύμβολο αγώνα και δημοκρατίας». Υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την ίδια δύναμη για τον τόπο, τους ανθρώπους και όλα όσα δικαιούται η Χειμάρρα.

Στο μήνυμά του τόνισε επίσης: «Η γη της Χειμάρρας έχει ιδιοκτήτη, ταυτότητα και πολιτισμό εδώ και 3000 χρόνια. Έχουμε υποχρέωση όλοι μαζί να τη διαφυλάξουμε».

Η ανάρτηση του Φρέντι Μπελέρη:

«Τρία χρόνια μετά από εκείνη τη ιστορική νίκη, η συγκίνηση παραμένει ίδια. Μια νίκη που γεννήθηκε μέσα από την ασυδοσία 13 ετών, την αδικία, τον φόβο και τις δυσκολίες, αλλά απέδειξε πως η φωνή ενός λαού δεν φυλακίζεται.

Θέλω σήμερα να ευχαριστήσω από καρδιάς κάθε άνθρωπο που στάθηκε δίπλα μου εκείνες τις δύσκολες ημέρες. Όλους εσάς που δεν σκύψατε το κεφάλι. Που δεν φοβηθήκατε. Που κρατήσατε ζωντανή την ελπίδα και την αξιοπρέπεια της Χειμάρρας.

Εσείς ήσασταν η δύναμή μου.

Εσείς μετατρέψατε μια προσωπική δοκιμασία σε σύμβολο αγώνα και δημοκρατίας.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πίστη, την αγάπη και τη στήριξή σας. Σας υπόσχομαι πως θα συνεχίσω να αγωνίζομαι με την ίδια δύναμη για τον τόπο μας, για τους ανθρώπους μας και για όλα όσα δικαιούται η Χειμάρρα.

Η γη της Χειμάρρας έχει ιδιοκτήτη, ταυτότητα και πολιτισμό εδώ και 3000 χρόνια. Έχουμε υποχρέωση όλοι μαζί να τη διαφυλάξουμε».

