Μπελέρης: Η νησιωτικότητα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία, αλλά ως συγκριτικό πλεονέκτημα

Με πρωτοβουλία Μπελέρη η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Newsbomb

Μπελέρης: Η νησιωτικότητα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία, αλλά ως συγκριτικό πλεονέκτημα

Με πρωτοβουλία Μπελέρη η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντη Μπελέρη, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματοποιεί επίσημη αποστολή στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα) από την Δευτέρα 15 έως την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου.

Η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς φέρνει στο «μικροσκόπιο» της Επιτροπής τις δυνατότητες, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια νησιωτική Περιφέρεια. Επιπλέον, η επίσκεψη αναδεικνύει τη σημασία της Πολιτικής Συνοχής για την ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής σύγκλισης μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τα μέλη της Επιτροπής θα έχουν την ευκαιρία να:

  • Ενημερωθούν αναλυτικά για την αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας και ίδιων των Δήμων, αλλά και τις προκλήσεις, προβλήματα της τρέχουσας περιόδου.
  • Επισκεφθούν έργα υποδομής και παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, αξιολογώντας την πρόοδο, την αποτελεσματικότητα και τον κοινωνικό τους αντίκτυπο.
  • Συνομιλήσουν με αιρετούς και παραγωγικούς φορείς, όπως την Ένωση ξενοδόχων, το ευρωπαϊκό δίκτυο νησιωτικών επιμελητηρίων INSULEUR, αλλά και το ελληνικό δίκτυο μικρών νησιών ακούγοντας από πρώτο χέρι τις ανάγκες, τις προσδοκίες αλλά και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στην περιοχή.

Οι δηλώσεις Μπελέρη για τη νησιωτικότητα

Κατά την έναρξη της επίσημης επίσκεψης της Επιτροπής, παρουσία του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή και των Γ.Γ. της Κυβέρνησης, κ.κ. Μανώλη Γραφάκου και Βασιλικής Παντελοπούλου, ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντης Μπελέρης, δήλωσε:

«Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την αναγνώριση και ανάδειξη των σημαντικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι απομακρυσμένες περιοχές της ηπείρου μας. Η νησιωτικότητα, ωστόσο, δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία, αλλά ως συγκριτικό πλεονέκτημα. Αυτή είναι και η αποστολή μας σήμερα. Να καταγράψουμε όλες αυτές τις δυσχέρειες και να επιστρέψουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναζητώντας ουσιαστικές λύσεις.

Προσωπικά, θέλω να μοιραστώ ότι κατάγομαι από μια περιοχή μόλις 14 μίλια μακριά από εδώ, τη Χιμάρα. Εκεί, οι δυνατότητες ανάπτυξης και αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων παραμένουν ακόμη περιορισμένες. Αυτό αποτελεί ένα σαφές παράδειγμα για το πόσο σημαντικό είναι να αξιοποιούμε πλήρως τα εργαλεία που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το καλύτερο αντίδοτο στον ευρωσκεπτικισμό είναι να αναλογιστούμε την προοπτική που προσφέρει η Ευρώπη σε περιοχές που βρίσκονται ακόμα υπό ένταξη.

Θέλω, τέλος, να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, τους εκπροσώπους της ελληνικής Κυβέρνησης και της τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους συναδέλφους μου που με προθυμία βρίσκονται εδώ και αγκαλιάζουν αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία».

Στην αντιπροσωπεία της REGI συμμετέχουν οι Ευρωβουλευτές Φρέντης Μπελέρης, Elena Nevado Del Campo και Krzysztof Hetman από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Sergio Goncalves, και Σάκης Αρναούτογλου από το Κόμμα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Serban Dimitrie Sturdza από τους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές, Julien Leonardelli από τους Πατριώτες, Dan Barna από Renew Europe και Gordan Bosanac από το κόμμα των Πρασίνων. Της αποστολής ηγείται ο Marcos Ros Sempere από το Κόμμα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:44ΚΟΣΜΟΣ

«Αφρικανική φυλή» στη Σκωτία αντιμετωπίζει έξωση - Ζουν σε γη κλεμμένη από τους προγόνους τους, ισχυρίζονται

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πάω στην Βρετανία για να δω τον Κάρολο» - Από το παλάτι και τους «βασιλικούς» κανονιοβολισμούς στους φόβους του Στάρμερ

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Λύκος επιτέθηκε και τραυμάτισε 5χρονη - Έρευνες με drones, κάμερες και παγίδες για τον εντοπισμό του

17:35LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Έρχεται συνεργασία - έκπληξη με τον Φοίβο Δεληβοριά

17:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Τίποτα δεν μπορεί να ξεπεράσει το συναίσθημα να εκπροσωπείς τη χώρα σου» - Το νέο βίντεο που ανέβασε

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στου Ρέντη

17:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: «Να έχουμε νοοτροπία νικητή, ανταγωνιστική η Πάφος» - Οι δηλώσεις Μεντιλίμπαρ, Πασχαλάκη

17:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Vooeeton (Βουητόν): Ο θρυλικός Γιάννης Ντρενογιάννης επιστρέφει με 5 νέα μουσικά κομμάτια

17:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας κατά Λοβέρδου, αλλά με αιχμές προς κάθε... «εξουσιολαγνεία»

17:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει αύριο το ΚΥΣΕΑ - Ο Μητσοτάκης θα δώσει συνέντευξη στον Χατζηνικολάου

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Ήταν ο καλύτερος - Τον θεωρούσα σπουδαίο»

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Βυθίστηκε λέμβος με μετανάστες – Τους διέσωσε ψαράς με το καΐκι του

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Λευκός καπνός» για το TikTok - Κατέληξαν σε συμφωνία με την Κίνα

17:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιδρύεται Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών - Συνάντηση Μητσοτάκη με αντιπρόεδρο της BlackRock

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Παλαιόπολη Άνδρου - Ήχησε το 112

17:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Λοβέρδο: Προφανώς ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Συγκλονιστικό βίντεο από την επίθεση αρκούδας στον ορειβάτη - Η στιγμή που πέφτει στον γκρεμό

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Ελευθέριος Βενιζέλος: Χειροπέδες σε μέλος διεθνούς εγκληματικής ομάδας με πάνω από 8 κιλά ηρωίνης

17:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Σάκοτα για το «χτίσιμο» της νέας ΑΕΚ: «Όταν κάνεις καλή πορεία οι παίκτες κοστίζουν παραπάνω, τα νούμερα έχουν ξεφύγει»

16:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Επιταχύνουμε τις αλλαγές για να πετύχουμε ισχυρή ανάπτυξη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:04ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Συγκλονιστικό βίντεο από την επίθεση αρκούδας στον ορειβάτη - Η στιγμή που πέφτει στον γκρεμό

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στου Ρέντη

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερντ Ρέντφορντ: Το «χρυσό αγόρι» του Χόλιγουντ δεν είναι πια εδώ - Οι ρόλοι που έγραψαν ιστορία

10:08LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Δεν μπορώ να τραγουδάω 3,5 ώρες αγνή, το αποτέλεσμα είναι χωρίς ουσίες»

17:35LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Έρχεται συνεργασία - έκπληξη με τον Φοίβο Δεληβοριά

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η τραγωδία με το χαμό του γιου του από καρκίνο

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Νέο σοβαρό κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου – Στη ΜΕΘ του Ρίου 50χρονος με εγκεφαλίτιδα

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις φυλακές Κύπρου: Κατάδικοι βιντεοσκοπούσαν τον βιασμό συγκρατούμενού τους - Τον απειλούσαν ότι θα το δείξουν

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Αντιμέτωποι με τη χειρότερη πανδημία ευλογιάς των προβάτων οι κτηνοτρόφοι – Σενάρια για «lockdown», «φοβόμαστε ολοκληρωτική καταστροφή» λένε στο Newsbomb

16:04ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» Χάκαμπι: Οι ΗΠΑ θα σεβαστούν την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ

21:58ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ στα 89 του - Ο βραβευμένος με Όσκαρ, ηθοποιός θρύλος, απεβίωσε στο σπίτι του στη Γιούτα

17:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Τίποτα δεν μπορεί να ξεπεράσει το συναίσθημα να εκπροσωπείς τη χώρα σου» - Το νέο βίντεο που ανέβασε

11:11ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου»: Η σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές και μηνύματα μίσους από Τούρκους

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Νέα Δημοκρατία ο Ανδρέας Λοβέρδος: «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα»

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας χάθηκε στα Ιμαλάια για 9 ημέρες ενώ έκανε πεζοπορία - Ο απίστευτος τρόπος διάσωσής του

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Φορούσε δύο εσώρουχα για να...ξεφύγει απο τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ