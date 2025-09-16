Μπελέρης: Η νησιωτικότητα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία, αλλά ως συγκριτικό πλεονέκτημα

Με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντη Μπελέρη, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματοποιεί επίσημη αποστολή στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα) από την Δευτέρα 15 έως την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου.

Η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς φέρνει στο «μικροσκόπιο» της Επιτροπής τις δυνατότητες, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια νησιωτική Περιφέρεια. Επιπλέον, η επίσκεψη αναδεικνύει τη σημασία της Πολιτικής Συνοχής για την ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής σύγκλισης μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τα μέλη της Επιτροπής θα έχουν την ευκαιρία να:

Ενημερωθούν αναλυτικά για την αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας και ίδιων των Δήμων, αλλά και τις προκλήσεις, προβλήματα της τρέχουσας περιόδου.

Επισκεφθούν έργα υποδομής και παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, αξιολογώντας την πρόοδο, την αποτελεσματικότητα και τον κοινωνικό τους αντίκτυπο.

Συνομιλήσουν με αιρετούς και παραγωγικούς φορείς, όπως την Ένωση ξενοδόχων, το ευρωπαϊκό δίκτυο νησιωτικών επιμελητηρίων INSULEUR, αλλά και το ελληνικό δίκτυο μικρών νησιών ακούγοντας από πρώτο χέρι τις ανάγκες, τις προσδοκίες αλλά και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στην περιοχή.

Οι δηλώσεις Μπελέρη για τη νησιωτικότητα

Κατά την έναρξη της επίσημης επίσκεψης της Επιτροπής, παρουσία του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή και των Γ.Γ. της Κυβέρνησης, κ.κ. Μανώλη Γραφάκου και Βασιλικής Παντελοπούλου, ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντης Μπελέρης, δήλωσε:

«Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την αναγνώριση και ανάδειξη των σημαντικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι απομακρυσμένες περιοχές της ηπείρου μας. Η νησιωτικότητα, ωστόσο, δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία, αλλά ως συγκριτικό πλεονέκτημα. Αυτή είναι και η αποστολή μας σήμερα. Να καταγράψουμε όλες αυτές τις δυσχέρειες και να επιστρέψουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναζητώντας ουσιαστικές λύσεις.

Προσωπικά, θέλω να μοιραστώ ότι κατάγομαι από μια περιοχή μόλις 14 μίλια μακριά από εδώ, τη Χιμάρα. Εκεί, οι δυνατότητες ανάπτυξης και αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων παραμένουν ακόμη περιορισμένες. Αυτό αποτελεί ένα σαφές παράδειγμα για το πόσο σημαντικό είναι να αξιοποιούμε πλήρως τα εργαλεία που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το καλύτερο αντίδοτο στον ευρωσκεπτικισμό είναι να αναλογιστούμε την προοπτική που προσφέρει η Ευρώπη σε περιοχές που βρίσκονται ακόμα υπό ένταξη.

Θέλω, τέλος, να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, τους εκπροσώπους της ελληνικής Κυβέρνησης και της τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους συναδέλφους μου που με προθυμία βρίσκονται εδώ και αγκαλιάζουν αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία».

Στην αντιπροσωπεία της REGI συμμετέχουν οι Ευρωβουλευτές Φρέντης Μπελέρης, Elena Nevado Del Campo και Krzysztof Hetman από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Sergio Goncalves, και Σάκης Αρναούτογλου από το Κόμμα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Serban Dimitrie Sturdza από τους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές, Julien Leonardelli από τους Πατριώτες, Dan Barna από Renew Europe και Gordan Bosanac από το κόμμα των Πρασίνων. Της αποστολής ηγείται ο Marcos Ros Sempere από το Κόμμα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.

