Μπελέρης: Υπερψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία η Έκθεση της Επιτροπής Αναφορών για το έτος 2024

«Είναι ένα κείμενο που ενώνει όλες τις πολιτικές ομάδες – Είναι λυπηρό που κάποιοι συνάδελφοι βρήκαν για άλλη μία φορά την ευκαιρία για μικροπολιτική και σκοπιμότητες» τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΕΛΚ, ο οποίος ήταν εισηγητής της Έκθεσης

Με 535 θετικές ψήφους «πέρασε» από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (PETI), με εισηγητή τον Ευρωβουλευτή της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντη Μπελέρη.

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής από το βήμα της Ολομέλειας, ο κ. Μπελέρης υπογράμμισε ότι «η ετήσια έκθεση για τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών, της οποίας έχω την τιμή να είμαι εισηγητής, δεν είναι απλώς ένας απολογισμός. Είναι ο καθρέφτης της ζωντανής σχέσης εμπιστοσύνης και δημοκρατικής συμμετοχής που ενώνει τους Ευρωπαίους πολίτες με το Κοινοβούλιό μας. Το 2024 υπήρξε χρονιά ορόσημο για τη δημοκρατία μας. Εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίοι προσήλθαν στις κάλπες και εξέλεξαν το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παράλληλα, 1.518 πολίτες και κάτοικοι της Ένωσης άσκησαν ένα άλλο θεμελιώδες δικαίωμά τους: το δικαίωμα της αναφοράς, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 20% μέσα σε μόλις δύο χρόνια».

Ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ τόνισε, πως «από την αρχή της διαδικασίας, επιδιώξαμε τη συναίνεση και εργαστήκαμε με πνεύμα συνεργασίας, ώστε να βρούμε κοινούς τόπους με όλες τις πολιτικές ομάδες. Είναι ένα κείμενο που ενώνει όλες τις πολιτικές ομάδες. Είναι λυπηρό που κάποιοι συνάδελφοι, βρήκαν για άλλη μία φορά την ευκαιρία για μικροπολιτική και σκοπιμότητες. Η ευαισθησία για την ανθρώπινη ζωή δεν είναι μονοπώλιο κανενός».

Εν συνεχεία, είπε πως «θεωρώ απαράδεκτο, ένα τόσο ευαίσθητο θέμα να γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Η υπόθεση αυτή έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Κάθε πολιτική παρέμβαση όχι μόνο δεν βοηθάει τη διαλεύκανση της υπόθεσης, αλλά την περιπλέκει».

«Θέλω να υπογραμμίσω, τέλος, ότι ο ρόλος της Επιτροπής Αναφορών δεν είναι να διχάζει, αλλά να ενώνει· να αποτελεί χώρο διαλόγου, δημοκρατικής συμμετοχής και εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και θεσμών», κατέληξε χαρακτηριστικά.

