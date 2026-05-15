Συγκλονίζει η Μαντώ για τον θάνατο των γονιών της: «Ξεριζώθηκα, έχασα τον εαυτό μου»

  • Η Μαντώ βιώνει μια παραγωγική περίοδο και ξαναγράφει τραγούδια, εμπνέεται βάζοντας τον εαυτό της στη θέση του κοινού.
  • Αναφέρει ότι η συμμετοχή της στην Eurovision 2003 συζητιέται πάντα με βάση το κοινό που την ρωτάει, χωρίς κούραση.
  • Πίστευε πολύ στο τραγούδι «Ακύλα» και στον Βίκτωρα, θεωρώντας τη νίκη του αδιαμφισβήτητη και επιτυχημένη διεθνώς.
  • Εκφράζει ανακούφιση που δεν έστειλε το δικό της τραγούδι στη Eurovision επειδή ο Βίκτωρας κέρδισε σαρωτικά.
  • Η απώλεια των γονιών της την αποσταθεροποίησε βαθιά, αλλά τα παιδιά της, η δουλειά και το κοινό τη στηρίζουν.
Για την συμμετοχή της στη Eurovision το 2003, την φετινή ελληνική αποστολή με τον Akylas και την απώλεια των γονιών της μίλησε σε συνέντευξή της στο Star η Μαντώ.

«Είναι μια πολύ παραγωγική περίοδος. Τα τελευταία δύο χρόνια, έτσι, ψαχνόμουνα λιγάκι μαζί με την εταιρεία μου, για το τι τραγούδι θα βγάλω. Ήτανε λιγάκι δύσκολο το να αποφασίσουμε και ο παραγωγός μου, ο Γιάννης ο Δουλάμης, μου είπε «Γιατί δεν δοκιμάζεις να γράψεις κάτι κι εσύ, όπως έγραφες και παλιότερα;». Όταν γράφω ένα τραγούδι, βάζω τον εαυτό μου πάνω σε ένα stage να τραγουδάω το τραγούδι, και νιώθω τι θα μπορούσε να νιώθει ο κόσμος ακούγοντάς το», είπε αρχικά η Μαντώ.

Για τη συμμετοχή της στην Eurovision το 2003, η τραγουδίστρια σημείωσε: «Γενικά στις συνεντεύξεις, λίγο-πολύ λέμε τα ίδια πράγματα, αλλά το κοινό κάθε φορά είναι άλλο. Οπότε, εξιστορώ ακριβώς αυτό το οποίο με ρωτάνε. Γιατί είναι κι αυτό κομμάτι της δουλειάς, δεν βαριέμαι ποτέ να το κάνω».

Όταν ρωτήθηκε για τον Ακύλα, η Μαντώ σχολίασε: «Εγώ πίστευα πολύ σε αυτό το τραγούδι. Πίστευα πολύ στον Βίκτωρα, το ‘χα πει και δημόσια. Ήταν ένα τραγούδι διαφορετικό, εντελώς. Ήταν κάτι καινούργιο, δεν έχουμε ξαναστείλει ποτέ κάτι τέτοιο. Από μέσα μου έλεγα, και τώρα το λέω και απ’ έξω μου, λέω «Ευτυχώς που δεν έστειλα», γιατί ήμουν έτοιμη να στείλω κι εγώ τραγούδι. Ευτυχώς που δεν έστειλα, γιατί ήταν σαρωτική η νίκη του Βίκτωρα φέτος. Ήτανε το αδιαμφισβήτητο φαβορί. Κι αυτό αποδεικνύεται κιόλας από την επιτυχία και την αποδοχή που έχει διεθνώς».

Κλείνοντας, η Μαντώ αναφέρθηκε στον θάνατο των γονιών της, λέγοντας: «Εγώ έχασα τον εαυτό μου… Ξεριζώθηκα… Για ένα χρόνο δεν επικοινωνούσα πολύ καλά με το περιβάλλον. Θες να μιλήσεις με τη μαμά σου, με τον μπαμπά σου, και δεν μπορείς. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για έναν άνθρωπο. Τα παιδιά μου με κρατάνε και η δουλειά μου και ο κόσμος που μ’ αγαπάει».

