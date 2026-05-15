Eurovision 2026: Ο Άρης Πορτοσάλτε στην Βιέννη με σκουφάκι Akylas - Βίντεο

Στη Βιέννη όπου διεξάγεται ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision, βρίσκεται ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Άρης Πορτοσάλτε.

Ο δημοσιογράφος σχολίασε χαμογελαστός πως «δεν υπάρχει περίπτωση η ελληνική συμμετοχή να μην πάει καλά. Ήρθα για την Eurovision και κάθε χρόνο θα πηγαίνω. Τέλος», ανέφερε με χιούμορ ο παρουσιαστής.

«Μια νέα καριέρα ανοίγεται μπροστά μου», είπε γελώντας.

Εκτός από την Ελλάδα, ο δημοσιογράφος ξεχώρισε από τον φετινό διαγωνισμό την Ιταλία και την Αλβανία.

