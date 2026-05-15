Πάτρα: 13χρονοι έκαναν χρήση κοκαΐνης μπροστά σε μητέρες και παιδιά

ΟΙ ανήλικοι προσήχθησαν από αστυνομικούς που ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν στο σημείο

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Πάτρα: 13χρονοι έκαναν χρήση κοκαΐνης μπροστά σε μητέρες και παιδιά
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δύο ανήλικοι ηλικίας 13
  • 15 ετών έκαναν χρήση κοκαΐνης στην πλατεία της οδού Μίνωος στο Ψαροφάι μπροστά σε μητέρες και παιδιά.
  • Αστυνομικοί επενέβησαν και προσήγαγαν τους ανηλίκους μετά από ειδοποίηση των περιοίκων.
  • Η περιοχή έχει ιστορικό χρήσης ναρκωτικών και επεισοδίων, με εύρεση σύριγγων και περιστατικά τραυματισμών.
  • Οι νέοι στην Πάτρα θεωρούν λανθασμένα την κοκαΐνη ως «ακίνδυνη», ενώ ειδικοί προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους, όπως αιφνίδιους θανάτους από ανακοπή ή έμφραγμα.
  • Στην ίδια περιοχή το 2024 συνελήφθησαν μέλη σπείρας που σχετιζόταν με μεγάλη ποσότητα ηρωίνης και απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Snapshot powered by AI

Σοκαριστικές σκηνές το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στην πλατεία της οδού Μίνωος, στο Ψαροφάι.

Όπως αναφέρει το gnomip.gr, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας 13-15 ετών, έκαναν χρήση κοκαΐνης και μάλιστα μπροστά σε μητέρες και παιδιά, που έπαιζαν αμέριμνα στην πλατεία.

Παρά τις διαμαρτυρίες από περίοικους οι έφηβοι δεν εγκατέλειψαν την ενέργειά τους με αποτέλεσμα να ειδοποιήσουν την Αστυνομία. Επί τόπου έσπευσαν τρεις μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. καθώς κι ένα περιπολικό.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή των ανηλίκων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η περιοχή έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για χρήση ναρκωτικών ενώ έχουν βρεθεί μέχρι και σύριγγες στο σημείο. Εκτός από τα ναρκωτικά, συχνά πυκνά γίνονται κι επεισόδια, ενώ έχουν σημειωθεί ακόμη και τραυματισμοί. Μεγάλη μερίδα των νέων στην Πάτρα θεωρεί εσφαλμένα την κοκαΐνη ως «ακίνδυνη» ή «καθαρή» ουσία, σε σύγκριση με την ηρωίνη. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η αυξανόμενη χρήση συνδέεται άμεσα με ακαριαίους θανάτους από ανακοπή ή έμφραγμα, σύμφωνα με τις ιατρικές αναφορές.

Στο ίδιο ακριβώς σημείο, το 2024, σε μεγάλη επιχείρηση, συνελήφθησαν δύο μέλη σπείρας. Ο ένας εκ των δραστών (οργανωμένος οπαδός) κρυβόταν σε σπίτι στην οδό Μίνωος, στο Ψαροφάι, ενώ, παράλληλα, καταζητούνταν, για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συντρόφου του. Η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση συνδεόταν με τον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας ηρωίνης, σε περιοχές της Δυτικής Αχαΐας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:13LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Κινδυνεύουν Χλόη και Νικόλαος – Ο Μαρκόπουλος μαθαίνει για τη σχέση τους

17:08ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Ποιους αφορά η προκήρυξη και μέχρι πότε πρέπει να καταθέσετε τα δικαιολογητικά

17:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: 13χρονοι έκαναν χρήση κοκαΐνης μπροστά σε μητέρες και παιδιά

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έγκυος στο 7ο παιδί η μητέρα της οικογένειας που ζούσε μέσα σε ακαθαρσίες - Έστελναν με τις πάνες τα παιδιά τους 8 και 9 ετών στο σχολείο

17:04ANNOUNCEMENTS

Τελευταία σου ευκαιρία να δεις τον Moby: Μάθε άμεσα τις νέες επιλογές

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Τουρκία προωθεί νομοσχέδιο για ΑΟΖ στα 200 ναυτικά μίλια

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: 15χρονος νεκρός από πυροβολισμό σε συμπλοκή συμμοριών στην πόλη Νάντη - Δύο ακόμη ανήλικοι τραυματίστηκαν

16:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Στη φυλακή τα έξι από τα οκτώ μέλη της εγκληματικής ομάδας

16:48ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: «Πίστευα ότι το πιστόλι ήταν άδειο» - Στη φυλακή και ο δεύτερος κατηγορούμενος για τη δολοφονία στα Κύμινα

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Έφτιαξε χειροποίητα ζυμαρικά και έλαβε τα εύσημα του σεφ – Βίντεο

16:33ΕΥ ΖΗΝ

Το κόλπο με το κρύο νερό στην αρχή για καλύτερο καφέ φραπέ

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Σύσκεψη για τα μέτρα βιοασφάλειας απέναντι στον αφθώδη πυρετό

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Εξετράπη τροχόσπιτο στην Ιόνια οδό - Τέσσερις τραυματίες

15:57LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Μαντώ για τον θάνατο των γονιών της: «Ξεριζώθηκα, έχασα τον εαυτό μου»

15:56ΚΑΙΡΟΣ

Επιστρέφει η αφρικανική σκόνη το Σαββατοκύριακο: Συναγερμός για την Κρήτη, που αναμένεται αποπνικτική ατμόσφαιρα

15:46ΚΟΣΜΟΣ

Το ισπανικό επώνυμο που ήταν σύμβολο ντροπής και σήμερα φέρουν χιλιάδες με περηφάνια

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς σε Αυγερινό: Ρώτα ποιοι κατέθεσαν αθωωτική κατηγορία για τον Καραμανλή – Νομίζω η Μαρία, ξέρει

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κούβα ο διευθυντής της CIA με μήνυμα από τον Τραμπ

15:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εισήγηση για άρση ασυλίας της Κωνταντοπούλου μετά από θυελλώδη συζήτηση στην Επιτροπή Δεοντολογίας

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Η απίθανη γερμανική επινόηση με γιγάντιες σφαίρες στον βυθό που μπορεί να αλλάξει την ενέργεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική ειρωνεία της τύχης: Γυναίκα γλίτωσε από την μοιραία κατάδυση που στοίχισε τη ζωή σε 5 δύτες στις Μαλδίβες

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

15:05ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Παρέμβαση Αρείου Πάγου για το σημείωμα και τα βίντεο

12:49ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμο 350 ευρώ για χιλιάδες οδηγούς - Το χαρτί που πρέπει να έχετε πάντα στο αυτοκίνητο

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς σε Αυγερινό: Ρώτα ποιοι κατέθεσαν αθωωτική κατηγορία για τον Καραμανλή – Νομίζω η Μαρία, ξέρει

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έστελναν με τις πάνες τα παιδιά τους 8 και 9 ετών στο σχολείο!

13:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται δυο κύματα κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

15:56ΚΑΙΡΟΣ

Επιστρέφει η αφρικανική σκόνη το Σαββατοκύριακο: Συναγερμός για την Κρήτη, που αναμένεται αποπνικτική ατμόσφαιρα

09:02LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα προγνωστικά μετά την ολοκλήρωση των δύο ημιτελικών

16:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Στη φυλακή τα έξι από τα οκτώ μέλη της εγκληματικής ομάδας

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δεμένη με αλυσίδες και σύρμα η σορός του 54χρονου που βρέθηκε στον Λουδία

15:57LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Μαντώ για τον θάνατο των γονιών της: «Ξεριζώθηκα, έχασα τον εαυτό μου»

15:46ΚΟΣΜΟΣ

Το ισπανικό επώνυμο που ήταν σύμβολο ντροπής και σήμερα φέρουν χιλιάδες με περηφάνια

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Η πρώτη του φωτογραφία από το νοσοκομείο - Με χαμόγελο στα χείλη ο 22χρονος

22:04ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Πυρ και μανία ο Λαβρόφ με δημοσιογράφο: «Αν δεν παραδώσεις το τηλέφωνό σου η ασφάλεια θα βγάλει όπλο»

21:57ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 10.900.000 ευρώ

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Φράνσις Φουκουγιάμα: Η κατάρρευση των ΗΠΑ είναι η πραγματική παγίδα του Κινέζου προέδρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ