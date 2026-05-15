Πάτρα: 13χρονοι έκαναν χρήση κοκαΐνης μπροστά σε μητέρες και παιδιά

Snapshot Δύο ανήλικοι ηλικίας 13

15 ετών έκαναν χρήση κοκαΐνης στην πλατεία της οδού Μίνωος στο Ψαροφάι μπροστά σε μητέρες και παιδιά.

Αστυνομικοί επενέβησαν και προσήγαγαν τους ανηλίκους μετά από ειδοποίηση των περιοίκων.

Η περιοχή έχει ιστορικό χρήσης ναρκωτικών και επεισοδίων, με εύρεση σύριγγων και περιστατικά τραυματισμών.

Οι νέοι στην Πάτρα θεωρούν λανθασμένα την κοκαΐνη ως «ακίνδυνη», ενώ ειδικοί προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους, όπως αιφνίδιους θανάτους από ανακοπή ή έμφραγμα.

Στην ίδια περιοχή το 2024 συνελήφθησαν μέλη σπείρας που σχετιζόταν με μεγάλη ποσότητα ηρωίνης και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σοκαριστικές σκηνές το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στην πλατεία της οδού Μίνωος, στο Ψαροφάι.

Όπως αναφέρει το gnomip.gr, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας 13-15 ετών, έκαναν χρήση κοκαΐνης και μάλιστα μπροστά σε μητέρες και παιδιά, που έπαιζαν αμέριμνα στην πλατεία.

Παρά τις διαμαρτυρίες από περίοικους οι έφηβοι δεν εγκατέλειψαν την ενέργειά τους με αποτέλεσμα να ειδοποιήσουν την Αστυνομία. Επί τόπου έσπευσαν τρεις μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. καθώς κι ένα περιπολικό.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή των ανηλίκων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η περιοχή έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για χρήση ναρκωτικών ενώ έχουν βρεθεί μέχρι και σύριγγες στο σημείο. Εκτός από τα ναρκωτικά, συχνά πυκνά γίνονται κι επεισόδια, ενώ έχουν σημειωθεί ακόμη και τραυματισμοί. Μεγάλη μερίδα των νέων στην Πάτρα θεωρεί εσφαλμένα την κοκαΐνη ως «ακίνδυνη» ή «καθαρή» ουσία, σε σύγκριση με την ηρωίνη. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η αυξανόμενη χρήση συνδέεται άμεσα με ακαριαίους θανάτους από ανακοπή ή έμφραγμα, σύμφωνα με τις ιατρικές αναφορές.

Στο ίδιο ακριβώς σημείο, το 2024, σε μεγάλη επιχείρηση, συνελήφθησαν δύο μέλη σπείρας. Ο ένας εκ των δραστών (οργανωμένος οπαδός) κρυβόταν σε σπίτι στην οδό Μίνωος, στο Ψαροφάι, ενώ, παράλληλα, καταζητούνταν, για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συντρόφου του. Η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση συνδεόταν με τον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας ηρωίνης, σε περιοχές της Δυτικής Αχαΐας.

