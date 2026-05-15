Άδωνις και Ζωή: Νέο επεισόδιο με βαρείς χαρακτηρισμούς - «Είσαι αισχρή» - «Βδέλυγμα είστε!»

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή μεταξύ του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, σε ένα ήδη φορτισμένο κλίμα που οδήγησε επανειλημμένα τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης να παρέμβει για την αποκατάσταση της τάξης.

Η αντιπαράθεση αναζωπυρώθηκε με αφορμή καταγγελίες που διατύπωσε η κα Κωνσταντοπούλου για μέλη της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Δεοντολογίας, τους οποίους κατηγόρησε για ύβρεις και απειλητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια κεκλεισμένων των θυρών διαδικασίας που σχετιζόταν με την άρση ασυλίας της.

Η τοποθέτησή της προκάλεσε την άμεση αντίδραση βουλευτών της συμπολίτευσης, με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο να απαντά με αιχμές για τη στάση της κατά το παρελθόν, πυροδοτώντας νέο κύκλο αντεγκλήσεων στην Ολομέλεια.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η συζήτηση μεταφέρθηκε σε καταγγελίες περί εργασιακών σχέσεων συνεργάτιδας της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Μιλάτε για κακοποιητές της ΝΔ, ενώ γνωρίζουμε ποια κακοποίησε υπαλλήλους και συνεργάτες στη διάρκεια της σκοτεινής προεδρίας της», ανταπάντησε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υποστηρίζοντας ότι η Πλεύση Ελευθερίας χρωστάει ακόμη χρήματα σε συνεργάτιδα του κόμματος.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αρνήθηκε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις περί απλήρωτης εργαζόμενης, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη συνεργάτιδα έχει διακόψει τη συνεργασία της με το κόμμα και δραστηριοποιείται πλέον επαγγελματικά αλλού, ενώ έκανε λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς.

«Κάθε φορά που θα ισχυρίζεστε ψευδώς ότι υπάρχει μία εργαζόμενη - που προφανώς πολλά λεφτά της δώσατε για να λέει τόσα ψέματα - που είναι απλήρωτη θα μηνύεστε. Η κυρία Καρακίτσου έπαψε να εργάζεται σε εμάς από τα μέσα του Φεβρουαρίου του 2025. Κάνει καριέρα ως τραγουδίστρια. Έχει κάνει δημόσιες αναρτήσεις από την Πάρο με μαγιό την ώρα που εμείς εδώ δίναμε μάχη κατά των πολιτικών σας. Φυλούσε παιδάκι στην Πάρο και γνωρίζουν όλοι ότι ήταν νταντά στην Πάρο για πάρα πολλούς μήνες», ξεκαθάρισε η κα Κωνσταντοπούλου, προκαλώντας την σφοδρή αντίδραση του Υπουργού Υγείας και εκ νέου κόντρα εκτός ορίων:

Στη συνέχεια η αντιπαράθεση πήρε προσωπικό χαρακτήρα, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να κάνει λόγο για αναληθείς καταγγελίες και να επικαλείται έγγραφα που, όπως ανέφερε, κατατίθενται στη Βουλή και σχετίζονται με πληρωμές συνεργάτιδας μέσω δηλώσεων στην ΑΑΔΕ.

Ο διάλογος εκτραχύνθηκε περαιτέρω με εκατέρωθεν φραστικές επιθέσεις, ενώ δεν έλειψαν χαρακτηρισμοί που προκάλεσαν την έντονη παρέμβαση του προεδρεύοντος Θανάση Μπούρα, ο οποίος ζήτησε επανειλημμένα να διατηρηθεί κοινοβουλευτικό επίπεδο, σημειώνοντας ότι στη συνεδρίαση βρίσκονταν και μαθητές δημοτικού στα θεωρεία.

Ο διαψηφισμός Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου

Γεωργιάδης: Η κα πρόεδρος ξεπέρασε και τον χειρότερό της εαυτό. Έχει μια αντιδικία με μία κυρία

Κωνσταντοπούλου: Kαμία αντιδικία δεν έχω!

Γεωργιάδης: Θέλω να μπορώ να εκφράζω τη γνώμη μου χωρίς διακοπή!

Κωνσταντοπούλου: Είσαι φασίστας!

«Προ ολίγου η κα Κωνσταντοπούλου είπε ότι σταμάτησε να είναι εργαζομένη μου από τον Φεβρουάριο του 2025. Εγώ δεν θέλω να μπω στα οικογενειακά σας κα Κεφαλά, αλλά να λέει ότι την είδα με μαγιό κτλ, εμένα μου προκαλεί αηδία, πρέπει να το μάθω εγώ στη Βουλή; Πρόκειται περί αίσχους. Είσαι αισχρή πραγματικά και εσείς θα έπρεπε να υπερασπιστείτε την τιμή της κουνιάδας σας», τόνισε ο Υπουργός, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να φωνάζει: Βδέλυγμα είστε!

Σε υψηλούς τόνους, ο υπουργός Υγείας συνέχισε την τοποθέτησή του, ζητώντας την παρέμβαση των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών για την εξέταση της υπόθεσης, ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι τα στοιχεία που επικαλείται καταρρίπτουν τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί.

Ειδικότερα, κάλεσε την Επιθεώρηση Εργασίας να ολοκληρώσει τον έλεγχο της επίμαχης καταγγελίας και να αποφανθεί εάν υπήρξε πράγματι παράβαση. «Κατέθεσα στη Βουλή το επίσημο έγγραφο όπου το ίδιο το κόμμα έχει δηλώσει στην ΑΑΔΕ ότι ήταν εργαζόμενη και την έχει πληρώσει 24χιλιάδες μέσα στο 2025. Άρα η δήλωση της κα Κωνσταντοπούλου είναι ψευδής από το έγγραφο», υπογράμμισε.

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνέδεσε την αντιπαράθεση με ευρύτερες πολιτικές διαφωνίες, κάνοντας λόγο για στοχευμένες επιθέσεις και επαναφέροντας καταγγελίες για άλλες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και υπόθεση εργατικής φύσεως που αφορά τον χώρο της βιομηχανίας. «Όλη αυτή την ιστορία την ξεκινήσατε εσείς γιατί σας κατήγγειλα ότι επιχειρήσατε να κουκουλώσετε το έγκλημα στην Βιολάντα. Αντί να μας πείτε γιατί δεν έλεγξε ποτέ την επιθεώρηση την Bιολάντα. Τόσο ανεξάρτητη είναι η επιθεώρηση εργασίας», ανταπάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταγγέλλοντας την πλειοψηφία πως έστησε μόνη της ένα "ψευδοεργατικό" με πρόσωπο που δεν είναι εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας. «Πήρε χαριστικά κάποια ένσημα που πρέπει να της ζητηθούν και πίσω», σημείωσε.