Άγιος Έρωτας spoiler: Κινδυνεύουν Χλόη και Νικόλαος – Ο Μαρκόπουλος μαθαίνει για τη σχέση τους

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ALPHA;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Άγιος Έρωτας spoiler: Κινδυνεύουν Χλόη και Νικόλαος – Ο Μαρκόπουλος μαθαίνει για τη σχέση τους

Στιγμιότυπο της σειράς «Άγιος Έρωτας»

LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο «Άγιος Έρωτας» μπαίνει στην τελική ευθεία για το μεγάλο φινάλε και η σχέση Χλόης και Νικολάου δεν θα μείνει κρυφή. Ο Μαρκόπουλος μαθαίνει τα πάντα και ξεσπά.

Δευτέρα 18 Μαΐου

Ο Πέτρος, μαθαίνοντας πως ο Κυριάκος δεν είναι παιδί του, βυθίζεται όλο και περισσότερο στην οργή και την απόγνωση. Την ίδια στιγμή, η Ελένη επιστρέφει στη Στέρνα με τον νέο της μνηστήρα, όμως η Χλόη υποψιάζεται πως πίσω από αυτή τη σχέση κρύβεται κάτι άλλο.

Η Κική, υπό την απειλή του Παύλου, αναγκάζεται να ζητήσει από τον Νικηφόρο να φύγει από το σπίτι του Παύλου, και δείχνει απρόθυμη να τον ακολουθήσει. Την ίδια ώρα η Θάλεια αναζητά τρόπο να τη σώσει, προτείνοντας στον Ηλία να μιλήσει στη Σοφία και να τη φέρει πίσω.

Ο Νικόλαος, συντετριμμένος από την απώλεια του πατέρα του και την απομάκρυνσή του από την Εκκλησία, βρίσκει προσωρινά παρηγοριά κοντά στα παιδιά και τη Χλόη. Όταν όμως μένει μόνος, κρατά στα χέρια του το όπλο που συνδέεται με τον θάνατο του Λεωνίδα και δείχνει έτοιμος να πάρει το δρόμο της εκδίκησης.

Τρίτη 19 Μαΐου

Η Χλόη εκφράζει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά της στην Ελένη για την απόφασή της να αρραβωνιαστεί τον Περικλή, όμως εκείνη επιμένει πως είναι ερωτευμένη μαζί του. Ο Νικηφόρος προσπαθεί να αποτρέψει τον Νικόλαο από το να σκοτώσει τον Παύλο και του προτείνει να ακολουθήσουν τη νόμιμη οδό, ώστε να τον εκδικηθούν.

Ο Παύλος, ωστόσο, φαίνεται να έχει ενισχύσει τη θέση του, κρατώντας την Κική όμηρό του. Κι ενώ η ξαφνική ρήξη στη σχέση του Αντρέα και της Χριστίνας γεννά υποψίες στη Θάλεια, ο Πέτρος παλεύει μόνος του να διαχειριστεί το μυστικό γύρω από την πατρότητα του μικρού Κυριάκου και να μην ξεσπάσει εναντίον της Χλόης.

Την ίδια ώρα, ο Νικόλαος συντετριμμένος από τις εξελίξεις και την κοινωνική απόρριψη που βιώνει ενόψει της καθαίρεσής του, δέχεται μια δυσάρεστη είδηση για το μέλλον του, που τον φέρνει σε ακόμη πιο δύσκολη θέση.

Τετάρτη 20 Μαΐου

Ο Παύλος μαθαίνει από τον πατέρα Δαμιανό την αλήθεια για τη σχέση της Χλόης με τον Νικόλαο και εκρήγνυται, ξεσπώντας στη Θάλεια. Ο Πέτρος, πεπεισμένος πλέον πως ο Κυριάκος δεν είναι γιος του, βυθίζεται στην οργή και την απόγνωση, όμως δεν αντέχει στην ιδέα να χάσει το παιδί που μεγάλωσε σαν δικό του.

Την ίδια ώρα, η εξαφάνιση της Δέσποινας ανησυχεί έντονα τον Νικόλαο και την Ελένη, ενώ η επιστροφή της Άννας από την Κέρκυρα δημιουργεί εντάσεις στο σπίτι του Νικηφόρου. Η Χλόη συγκρούεται σκληρά με τη Δώρα και ζητά από τον Αργύρη να την απομακρύνει, πριν γίνει άθελά της όργανο του πατέρα της.

Στην Αθήνα, η Σοφία πιέζει τον Ηλία να τη βοηθήσει να θυμηθεί κι εκείνος ετοιμάζεται να δοκιμάσει επάνω της μια διαφορετική μέθοδο. Ο Τόλης, μετά από εντολή του Αντρέα επιχειρεί να σώσει την Κική. Η Χριστίνα καλεί τον Αντρέα να τρέξει στο πλευρό της Θάλειας που κινδυνεύει, ενώ στο ξενοδοχείο η Ελένη, λίγα μέτρα μακριά από τον Περικλή, έρχεται αναπάντεχα πρόσωπο με πρόσωπο με την Άννα.

Πέμπτη 21 Μαΐου

Η αποκάλυψη της σχέσης της Χλόης και του Νικόλαου πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ο Παύλος είναι έξω φρενών και η Χλόη φοβάται πως ο Νικόλαος κινδυνεύει. Ο Πέτρος ζητάει εξηγήσεις από τη Χλόη και η Θάλεια τσακώνεται έντονα μαζί της. Ο Αργύρης, ενώ προσπαθεί να έρθει πιο κοντά με τη Δώρα, καταλήγει να τη θυμώσει. Ο Χάρης ζητάει από τον Αντρέα να συναντηθούν

Εν τω μεταξύ, ο Ηλίας πείθει τη Σοφία να κάνει ύπνωση και αυτό που βλέπει, την ταράζει πολύ. Η συνάντηση Άννας και Ελένης προκαλεί υποψίες στον Κυριάκο για τη σχέση της Ελένης με τον Περικλή. Νικηφόρος, Κυριάκος και Νικόλαος αποφασίζουν να ερευνήσουν την εξαφάνιση της Σταματοπούλου, ενώ ο Παύλος καταγγέλλει στη Χωροφυλακή τον Νικόλαο, ως υπεύθυνο της απαγωγής της Κικής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην αμερικανική βάση της Σούδας - «Σύμβολο δύναμης και συνεργασίας»

18:32LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Δείχνει το χέρι του μετά τον ακρωτηριασμό και τα χειρουργεία

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Αμφιλεγόμενο πείραμα: Επιχειρηματίας δημιουργεί AI «κράτος» σε νησί

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Ναύπακτο: Δίκυκλο παρέσυρε πεζό - Στο νοσοκομείο του Ρίου οι δύο τραυματίες

18:20LIFESTYLE

Όταν ο Σταύρος Φλώρος τίμησε τον 15χρονο Τηλέμαχο που κάηκε μαζί με τα τρία του αδέλφια στην Καβάλα

18:19LIFESTYLE

«Το όνομα είναι Bond, James Bond»: Ξεκίνησαν οι οντισιόν για τον επόμενο ηθοποιό που θα υποδυθεί τον αγαπημένο πράκτορα 007

18:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που έκλεβαν αυτοκίνητα και διακινούσαν ναρκωτικά σε Αττική και Βοιωτία

18:01ANNOUNCEMENTS

46.726 «Πασχαλινά Αβγά» έγιναν πράξη στήριξης για «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

17:59ANNOUNCEMENTS

Το Plastiras Lake Festival επιστρέφει πιο μεγάλο από ποτέ! 9-12 Ιουλίου

17:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τέλος χρόνου για την έκπτωση 4% - Τι ισχύει από εδώ και πέρα

17:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 33χρονος που πέταξε βάζα με βενζίνη στο σπίτι της πρώην συντρόφου του

17:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για βιασμό στο ΑΤ Ομονοίας: «Ήταν λάθος, δεν έπρεπε να γίνει εν ώρα υπηρεσίας», είπε ο κατηγορούμενος

17:49ANNOUNCEMENTS

Στελέχη από τον χώρο της Υγείας και του Φαρμάκου έδωσαν «παρών» στην 4η Ημερίδα της ΕΛ.Ε.Μ.A.

17:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Φαρίντ και Ναν με Μύκονο – Οστικό οίδημα ο έμπειρος σέντερ

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους 4 πυροβολισμούς σε μπαρ στις Τζιτζιφιές

17:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα πει ο Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της ΝΔ: Η απάντηση στην ερώτηση «γιατί τρίτη τετραετία» και τα μηνύματα στους πολίτες

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Φερχάτ Οζγκιουρ από τη Νέα Αριστερά - Σε τεντωμένο σχοινί η επιβίωση της ΚΟ

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις και Ζωή: Νέο επεισόδιο με βαρείς χαρακτηρισμούς - «Είσαι αισχρή» - «Βδέλυγμα είστε!»

17:34ΠΑΙΔΕΙΑ

Λύκεια: Σήμερα η τελευταία ημέρα μαθημάτων - Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για τα σχολεία

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

17:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για βιασμό στο ΑΤ Ομονοίας: «Ήταν λάθος, δεν έπρεπε να γίνει εν ώρα υπηρεσίας», είπε ο κατηγορούμενος

17:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Βγήκαν τα αποτελέσματα - Πού θα δείτε αν είστε δικαιούχος

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική ειρωνεία της τύχης: Γυναίκα γλίτωσε από την μοιραία κατάδυση που στοίχισε τη ζωή σε 5 δύτες στις Μαλδίβες

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

17:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: 13χρονοι έκαναν χρήση κοκαΐνης μπροστά σε μητέρες και παιδιά

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς σε Αυγερινό: Ρώτα ποιοι κατέθεσαν αθωωτική κατηγορία για τον Καραμανλή – Νομίζω η Μαρία, ξέρει

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έγκυος στο 7ο παιδί η μητέρα της οικογένειας που ζούσε μέσα σε ακαθαρσίες - Έστελναν με τις πάνες τα παιδιά τους 8 και 9 ετών στο σχολείο

13:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται δυο κύματα κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

09:02LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα προγνωστικά μετά την ολοκλήρωση των δύο ημιτελικών

15:05ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Παρέμβαση Αρείου Πάγου για το σημείωμα και τα βίντεο

18:20LIFESTYLE

Όταν ο Σταύρος Φλώρος τίμησε τον 15χρονο Τηλέμαχο που κάηκε μαζί με τα τρία του αδέλφια στην Καβάλα

20:20ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ντόπες» Γιαννακόπουλου στην ομάδα (vid)

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Φερχάτ Οζγκιουρ από τη Νέα Αριστερά - Σε τεντωμένο σχοινί η επιβίωση της ΚΟ

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος

15:57LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Μαντώ για τον θάνατο των γονιών της: «Ξεριζώθηκα, έχασα τον εαυτό μου»

22:04ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

15:46ΚΟΣΜΟΣ

Το ισπανικό επώνυμο που ήταν σύμβολο ντροπής και σήμερα φέρουν χιλιάδες με περηφάνια

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ