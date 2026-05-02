Άγιος Έρωτας: Η Αντιγόνη Μακρή για τις ερωτικές σκηνές στο σίριαλ με την Ηρώ Πεκτέση

Η Αντιγόνη Μακρή, που φέτος ξεχωρίζει μέσα από τον ρόλο της στη σειρά «Άγιος Έρωτας», παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών, μιλώντας ανοιχτά για την πορεία της ηρωίδας της, τις απαιτήσεις του ρόλου και τις προκλήσεις στα γυρίσματα.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σχέση που αναπτύσσεται στη σειρά, αλλά και στις ερωτικές σκηνές που συζητήθηκαν έντονα. Όπως αποκάλυψε, δεν ένιωσε καμία αμηχανία ή δισταγμό.

«Ήμουν ενθουσιασμένη για το πρώτο φιλί»

«Ήμουν ενθουσιασμένη για το πρώτο φιλί», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως από την πρώτη στιγμή γνώριζε την εξέλιξη του ρόλου της. «Από τη στιγμή που δέχτηκα την πρόταση, τίποτα δεν αποτέλεσε εμπόδιο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι όταν διάβασε τη συγκεκριμένη σκηνή, μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της με τη συμπρωταγωνίστριά της, Ηρώ Πεκτέση.

Η ίδια υπογράμμισε πως η εμπιστοσύνη προς τους σκηνοθέτες και η άψογη συνεργασία με την συνάδελφό της συνέβαλαν καθοριστικά στο να αποδοθεί η σχέση των χαρακτήρων με αλήθεια και ευαισθησία.

Παράλληλα, δήλωσε ότι αισθάνεται απόλυτα άνετα με την ερωτική πλευρά του εαυτού της, τόσο στη ζωή όσο και στην υποκριτική, επισημαίνοντας πως το βασικό στοιχείο για τέτοιες σκηνές είναι η χημεία μεταξύ των ηθοποιών.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, οι πιο απαιτητικές στιγμές για εκείνη δεν ήταν οι ερωτικές σκηνές, αλλά εκείνες που περιλαμβάνουν βία. «Η πιο δύσκολη σκηνή για μένα ήταν όταν έπρεπε να χαστουκίσω τον τηλεοπτικό μου αδερφό. Οι σκηνές βίας με δυσκολεύουν πολύ περισσότερο», ανέφερε.

Με τον ρόλο της στον «Άγιο Έρωτα», η Αντιγόνη Μακρή συνεχίζει να τραβά το ενδιαφέρον του κοινού, αποδεικνύοντας πως δεν φοβάται να αναμετρηθεί με απαιτητικούς και πολυδιάστατους χαρακτήρες.