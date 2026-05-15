Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιήθηκε από την ΚΟ ο Φερχάντ Οζγκιούρ - Ραγδαίες εξελίξεις

Εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτ Οζγκιούρ, ύστερα από σχετική δήλωση που διάβασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αντιπρόεδρος Βασίλης Βιλιάρδος.

Σε τεντωμένο σχοινί η επιβίωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Η εξέλιξη έρχεται εν μέσω φημών και για άλλες ανεξαρτητοποιήσεις από την ΚΟ της ΝΕΑΡ, ενώ πλέον αριθμεί 11 μέλη, μόλις ένα περισσότερο από το όριο για τον σχηματισμό ΚΟ. Υπ' αυτή την έννοια αν αποχωρήσουν δύο ακόμη βουλευτές από την ΚΟ, τότε αυτή θα διαλυθεί και οι εναπομείναντες βουλευτές της ΝΕΑΡ θα θεωρούνται ανεξάρτητοι, χάνοντας έτσι και τα προνόμια συμμετοχής στις συζητήσεις σε επίπεδο αρχηγών, ή κοινοβουλευτικών εκπροσώπων.

Η ανεξαρτητοποίηση του κ. Οζγκιούρ δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα μετά την αλλαγή στην ηγεσία του κόμματος, πληθαίνουν οι φήμες που θέλουν στελέχη να αποχωρούν προκειμένου να επανατοποθετηθούν στον πολιτικό χάρτη, ενόψει και του σχηματισμού του νέου κόμματος Τσίπρα.

Νωρίτερα σήμερα, υπήρχαν φήμες ακόμη και για ανεξαρτητοποίηση κεντρικών στελεχών από το κόμμα, κάτι όμως το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε από την πλευρά του κόμματος. Άλλωστε και κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του ΠΓ δεν εκφράστηκε η διάθεση κάποιου μέλους της να ανεξαρτητοποιηθεί.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη στο Newsbomb, πηγές της Πατησίων σχολιάζουν ότι όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους και ότι όποιος βουλευτής επιθυμεί να ανεξαρτητοποιηθεί να το κάνει χωρίς να καθυστερεί, με σεβασμό στα μέλη της ΝΕΑΡ. Παράλληλα τονίζουν σε όλους τους τόνους ότι η ΝΕΑΡ παραμένει δεσμευμένη στην κατεύθυνση της ανασύνθεσης των δυνάμεων της Αριστεράς και της Οικολογίας.

Παράλληλα, σε ανακοίνωση του ΠΓ που είχε δημοσιευτεί νωρίτερα στην ιστοσελίδα της ΝΕΑΡ ξεκαθαρίζεται ότι «η Νέα Αριστερά έχει οριοθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στο κόμμα Τσίπρα», του οποίου το μανιφέστο χαρακτηρίζει «έκθεση ιδεών με σκοπό να φανεί αρεστό "σε όλους και σε όλες"».

«Απέναντι σε αυτό το πολιτικό σκηνικό, η Νέα Αριστερά, θα δώσει όλες της τις δυνάμεις για να ηττηθούν οι πολιτικές της Δεξιάς πολιτικά και ιδεολογικά. Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί κοινωνική αναγκαιότητα η συγκρότηση της πολιτικής πρότασης που θα προκύψει από την ανασύνθεση των δυνάμεων της Αριστεράς και της Οικολογίας, αντλώντας δυναμική από τις σημερινές κοινωνικές ανάγκες και την λαϊκή απαίτηση να απαντηθούν δομικά τα κοινωνικά προβλήματα», τονίζεται στην ανακοίνωση.

