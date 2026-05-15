Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Φαρίντ και Ναν με Μύκονο – Οστικό οίδημα ο έμπειρος σέντερ

Το χτύπημα που δέχτηκε ο 36χρονος Αμερικανός του Παναθηναϊκού, του προκάλεσε οστικό οίδημα στην κνήμη και άρχισε θεραπείες – Χωρίς κάτι σοβαρό εκτός του αποψινού ματς και ο Ναν.

Μετά τον αποκλεισμό-σοκ από τη Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός AKTOR καλείται να δώσει αγώνα με τη Μύκονο για τα προημιτελικά των playoffs στην GBL. Τα «σημάδια» των όσων έγιναν στη Βαλένθια, όμως, δεν είναι μόνο ψυχικά.

Ο Κένεθ Φαρίντ που είχε δεχτεί ένα χτύπημα στο Game 5 με τους Ισπανούς, έκανε εξετάσεις στο «ΥΓΕΙΑ». Από αυτές διαπιστώθηκε πως έχει οστικό οίδημα στην κνήμη του αριστερού του ποδιού. Άρχισε ήδη θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά.

Φυσικά είναι εκτός του αγώνα με τη Μύκονο. Το ίδιο και ο Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός γκαρντ των «πράσινων» έχει έναν σπασμό στον αυχένα. Δεν είναι τίποτα σοβαρό, όμως κρίθηκε σκόπιμο να ξεκουραστεί και να μην επιβαρυνθεί.

Έτσι, Φαρίντ και Ναν είναι οι δύο που «κόπηκαν» από την εξάδα των ξένων για το ματς με τη Μύκονο.

