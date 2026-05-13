«Ντόπες» Γιαννακόπουλου στην ομάδα (vid)

Ο λόγος που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στην Ισπανία ήταν εξ αρχής ξεκάθαρος.

Και παρά τις φήμες και τις... γραφικότητες που ακούστηκαν ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός θέκησε να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας, παρά την τιμωρία του, για να συμπαρασταθεί στον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του.

Μετά την παρουσία του στο μεσημεριανό γεύμα της ομάδας, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος περίμενε την ομάδα του "τριφυλλιού" στο ξενοδοχείο για να την αποχαιρετήσει πριν την αανχώρησή της για το γήπεδο χαιρετώντας και εμψυχώνοντας κάθε παίκτη ξεχωριστά.