Στελέχη από τον χώρο της Υγείας και του Φαρμάκου έδωσαν «παρών» στην 4η Ημερίδα της ΕΛ.Ε.Μ.A.

Με τη συμμετοχή στελεχών της φαρμακευτικής αγοράς και ευρύτερα από τον χώρο της Υγείας στην Ελλάδα, να ξεπερνά κάθε προσδοκία, ολοκληρώθηκε και η 4η Εκπαιδευτική Ημερίδα Market Access, με τίτλο «Access by Design: Ρυθμιστικό Πλαίσιο, Συνταγογράφηση και Βιώσιμες Δαπάνες Υγείας», που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση Market Access (ΕΛ.Ε.Μ.Α.), την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, στο Eleon Loft.

Η Ημερίδα απευθυνόταν σε στελέχη της φαρμακευτικής βιομηχανίας και των κρατικών/ ρυθμιστικών φορέων για το φάρμακο, σε μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, σε εκπροσώπους συλλόγων ασθενών και γενικότερα σε όσους θα ήθελαν να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των διαδικασιών πρόσβασης των ασθενών στη θεραπεία τους και του αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου το οποίο ορίζει την κυκλοφορία των υφιστάμενων και μελλοντικών θεραπειών.

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε ο πρόεδρος της ΕΛ.Ε.Μ.Α. κ. Χρήστος Μαρτάκος, ο οποίος και τόνισε πως πρωταρχικός στόχος της ΕΛ.Ε.Μ.Α. είναι η εκπαίδευση των στελεχών, έτσι ώστε η όποια πολιτική αποφασίζεται από τους θεσμούς να εφαρμοστεί με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Επισήμανε δε, πως το Market Access συνδέεται άμεσα με την καινοτομία, την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας, αλλά και τη βιωσιμότητα των δημόσιων δαπανών.

Στρογγυλό Τραπέζι για τις μεταβολές στη Φαρμακευτική Νομοθεσία.

Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα που απέστειλε με χαιρετισμό του ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε πως «Κατατέθηκε στη Βουλή το Νομοσχέδιό μας για το Ταμείο Καινοτομίας και τους νέους τρόπους πρόσβασης στα καινοτόμα φάρμακα. Μας ενδιαφέρει η πρόσβαση των ασθενών και, ταυτόχρονα, μας ενδιαφέρει ένα βιώσιμο σύστημα υγείας».

Στρογγυλό Τραπέζι για τις Δαπάνες Υγείας.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας πραγματοποιήθηκε ένα πολύ ενδιαφέρον debate με θέμα «Αρχές vs Βιομηχανία», ανάμεσα στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας Άρη Αγγελή και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Market Access Χρήστο Μαρτάκο.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δίπλωμα στο Φαρμακευτικό Market Access»

Ακόμη, έγινε συζήτηση για την εμπειρία από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δίπλωμα στο Φαρμακευτικό Market Access» που υλοποιείται για πρώτη χρονιά, με τη συνεργασία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και του Εργαστηρίου Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας του Πανεπιστημίου Πειραιά με την ΕΛ.Ε.Μ.Α.

Στρογγυλό Τραπέζι για την Αρχιτεκτονική της Συνταγογράφησης

Επίσης, αναπτύχθηκαν θέματα που είχαν ως σκοπό την επιμόρφωση των συμμετεχόντων σχετικά με:

τις «Κρίσιμες Μεταβολές στη Φαρμακευτική Νομοθεσία: Ευρωπαϊκές και Εθνικές Εξελίξεις» : τη Νέα Ευρωπαϊκή Φαρμακευτική Νομοθεσία και το τι αλλάζει στην πράξη, τις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις για το Access στην Ελλάδα, το νέο πλαίσιο που «έρχεται», την ενίσχυση του εθνικού πλαισίου ΗΤΑ και την ευρωπαϊκή σύγκλιση, τις ευκαιρίες & τις προκλήσεις που αναδεικνύονται μέσα από το νέο Θεσμικό Πλαίσιο για την Κλινική Έρευνα στη χώρα μας και το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες στον φαρμακευτικό χώρο λειτουργούν, ευθυγραμμίζονται και λαμβάνουν αποφάσεις

την «Αρχιτεκτονική της Συνταγογράφησης»: το κατά πόσο είναι εφικτή η μείωση του κόστους μέσα από την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, το Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ) και την εκτέλεση των συνταγών

τις «Δαπάνες Υγείας: Reset ή Repeat;»: την ανακατανομή των πόρων, τα ιατροτεχνολογικά και το Ταμείο Καινοτομίας.

Η 4η Εκπαιδευτική Ημερίδα Market Access τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), του Συλλόγου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (Σ.Α.Φ.Ε.Ε.), του Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), του PhARMA Innovation Forum Greece, της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management (ΕΕΦΑΜ), της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.), της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

