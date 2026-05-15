Στελέχη από τον χώρο της Υγείας και του Φαρμάκου έδωσαν «παρών» στην 4η Ημερίδα της ΕΛ.Ε.Μ.A.

Newsbomb

Στελέχη από τον χώρο της Υγείας και του Φαρμάκου έδωσαν «παρών» στην 4η Ημερίδα της ΕΛ.Ε.Μ.A.

O Χρήστος Μαρτάκος

ANNOUNCEMENTS
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τη συμμετοχή στελεχών της φαρμακευτικής αγοράς και ευρύτερα από τον χώρο της Υγείας στην Ελλάδα, να ξεπερνά κάθε προσδοκία, ολοκληρώθηκε και η 4η Εκπαιδευτική Ημερίδα Market Access, με τίτλο «Access by Design: Ρυθμιστικό Πλαίσιο, Συνταγογράφηση και Βιώσιμες Δαπάνες Υγείας», που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση Market Access (ΕΛ.Ε.Μ.Α.), την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, στο Eleon Loft.

Η Ημερίδα απευθυνόταν σε στελέχη της φαρμακευτικής βιομηχανίας και των κρατικών/ ρυθμιστικών φορέων για το φάρμακο, σε μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, σε εκπροσώπους συλλόγων ασθενών και γενικότερα σε όσους θα ήθελαν να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των διαδικασιών πρόσβασης των ασθενών στη θεραπεία τους και του αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου το οποίο ορίζει την κυκλοφορία των υφιστάμενων και μελλοντικών θεραπειών.

ypoyrgos-ygeias.jpg

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε ο πρόεδρος της ΕΛ.Ε.Μ.Α. κ. Χρήστος Μαρτάκος, ο οποίος και τόνισε πως πρωταρχικός στόχος της ΕΛ.Ε.Μ.Α. είναι η εκπαίδευση των στελεχών, έτσι ώστε η όποια πολιτική αποφασίζεται από τους θεσμούς να εφαρμοστεί με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Επισήμανε δε, πως το Market Access συνδέεται άμεσα με την καινοτομία, την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας, αλλά και τη βιωσιμότητα των δημόσιων δαπανών.

stroggylo-trapezi-gia-tis-metaboles-sth-farmakeytikh-nomo8esia.jpg

Στρογγυλό Τραπέζι για τις μεταβολές στη Φαρμακευτική Νομοθεσία.

Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα που απέστειλε με χαιρετισμό του ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε πως «Κατατέθηκε στη Βουλή το Νομοσχέδιό μας για το Ταμείο Καινοτομίας και τους νέους τρόπους πρόσβασης στα καινοτόμα φάρμακα. Μας ενδιαφέρει η πρόσβαση των ασθενών και, ταυτόχρονα, μας ενδιαφέρει ένα βιώσιμο σύστημα υγείας».

stroggylo-trapezi-gia-tis-dapanes-ygeias.jpg

Στρογγυλό Τραπέζι για τις Δαπάνες Υγείας.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας πραγματοποιήθηκε ένα πολύ ενδιαφέρον debate με θέμα «Αρχές vs Βιομηχανία», ανάμεσα στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας Άρη Αγγελή και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Market Access Χρήστο Μαρτάκο.

ekpaideytiko-programma-diplwma-sto-farmakeytiko-market-access-3.jpg

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δίπλωμα στο Φαρμακευτικό Market Access»

Ακόμη, έγινε συζήτηση για την εμπειρία από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δίπλωμα στο Φαρμακευτικό Market Access» που υλοποιείται για πρώτη χρονιά, με τη συνεργασία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και του Εργαστηρίου Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας του Πανεπιστημίου Πειραιά με την ΕΛ.Ε.Μ.Α.

stroggylo-trapezi-gia-thn-arxitektonikh-ths-syntagografhshs.jpg

Στρογγυλό Τραπέζι για την Αρχιτεκτονική της Συνταγογράφησης

Επίσης, αναπτύχθηκαν θέματα που είχαν ως σκοπό την επιμόρφωση των συμμετεχόντων σχετικά με:

  • τις «Κρίσιμες Μεταβολές στη Φαρμακευτική Νομοθεσία: Ευρωπαϊκές και Εθνικές Εξελίξεις»: τη Νέα Ευρωπαϊκή Φαρμακευτική Νομοθεσία και το τι αλλάζει στην πράξη, τις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις για το Access στην Ελλάδα, το νέο πλαίσιο που «έρχεται», την ενίσχυση του εθνικού πλαισίου ΗΤΑ και την ευρωπαϊκή σύγκλιση, τις ευκαιρίες & τις προκλήσεις που αναδεικνύονται μέσα από το νέο Θεσμικό Πλαίσιο για την Κλινική Έρευνα στη χώρα μας και το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες στον φαρμακευτικό χώρο λειτουργούν, ευθυγραμμίζονται και λαμβάνουν αποφάσεις
  • την «Υγεία στην Εποχή του Social Feed»
  • την «Αρχιτεκτονική της Συνταγογράφησης»: το κατά πόσο είναι εφικτή η μείωση του κόστους μέσα από την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, το Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ) και την εκτέλεση των συνταγών
  • το «Building Market Access Teams: Attract, select and set up for success»
  • τις «Δαπάνες Υγείας: Reset ή Repeat;»: την ανακατανομή των πόρων, τα ιατροτεχνολογικά και το Ταμείο Καινοτομίας.
debate.jpg

Debate

Η 4η Εκπαιδευτική Ημερίδα Market Access τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), του Συλλόγου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (Σ.Α.Φ.Ε.Ε.), του Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), του PhARMA Innovation Forum Greece, της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management (ΕΕΦΑΜ), της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.), της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

dselema.jpg

Δ.Σ._ΕΛ.Ε.Μ.Α..

Χορηγοί επικοινωνίας: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, IN.GR, NEWSBOMB, DailyPharmaNews, HealthMag, HealthPharma, HealthReport, HealthWeb, Iatronet, VIRUS.com.gr, Pharmacorner

Οργάνωση: Noufio Communication Services

Για το Δ.Σ. της ΕΛ.Ε.Μ.Α.

Χρήστος Μαρτάκος

Πρόεδρος

Αθανάσιος Βλαχοπιώτης

Αντιπρόεδρος

Ισίδωρος Κουγιουμτζόγλου

Γεν. Γραμματέας

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην αμερικανική βάση της Σούδας - «Σύμβολο δύναμης και συνεργασίας»

18:32LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Δείχνει το χέρι του μετά τον ακρωτηριασμό και τα χειρουργεία

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Αμφιλεγόμενο πείραμα: Επιχειρηματίας δημιουργεί AI «κράτος» σε νησί

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Ναύπακτο: Δίκυκλο παρέσυρε πεζό - Στο νοσοκομείο του Ρίου οι δύο τραυματίες

18:20LIFESTYLE

Όταν ο Σταύρος Φλώρος τίμησε τον 15χρονο Τηλέμαχο που κάηκε μαζί με τα τρία του αδέλφια στην Καβάλα

18:19LIFESTYLE

«Το όνομα είναι Bond, James Bond»: Ξεκίνησαν οι οντισιόν για τον επόμενο ηθοποιό που θα υποδυθεί τον αγαπημένο πράκτορα 007

18:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που έκλεβαν αυτοκίνητα και διακινούσαν ναρκωτικά σε Αττική και Βοιωτία

18:01ANNOUNCEMENTS

46.726 «Πασχαλινά Αβγά» έγιναν πράξη στήριξης για «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

17:59ANNOUNCEMENTS

Το Plastiras Lake Festival επιστρέφει πιο μεγάλο από ποτέ! 9-12 Ιουλίου

17:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τέλος χρόνου για την έκπτωση 4% - Τι ισχύει από εδώ και πέρα

17:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 33χρονος που πέταξε βάζα με βενζίνη στο σπίτι της πρώην συντρόφου του

17:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για βιασμό στο ΑΤ Ομονοίας: «Ήταν λάθος, δεν έπρεπε να γίνει εν ώρα υπηρεσίας», είπε ο κατηγορούμενος

17:49ANNOUNCEMENTS

Στελέχη από τον χώρο της Υγείας και του Φαρμάκου έδωσαν «παρών» στην 4η Ημερίδα της ΕΛ.Ε.Μ.A.

17:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Φαρίντ και Ναν με Μύκονο – Οστικό οίδημα ο έμπειρος σέντερ

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους 4 πυροβολισμούς σε μπαρ στις Τζιτζιφιές

17:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα πει ο Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της ΝΔ: Η απάντηση στην ερώτηση «γιατί τρίτη τετραετία» και τα μηνύματα στους πολίτες

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Φερχάτ Οζγκιουρ από τη Νέα Αριστερά - Σε τεντωμένο σχοινί η επιβίωση της ΚΟ

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις και Ζωή: Νέο επεισόδιο με βαρείς χαρακτηρισμούς - «Είσαι αισχρή» - «Βδέλυγμα είστε!»

17:34ΠΑΙΔΕΙΑ

Λύκεια: Σήμερα η τελευταία ημέρα μαθημάτων - Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για τα σχολεία

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

17:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για βιασμό στο ΑΤ Ομονοίας: «Ήταν λάθος, δεν έπρεπε να γίνει εν ώρα υπηρεσίας», είπε ο κατηγορούμενος

17:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Βγήκαν τα αποτελέσματα - Πού θα δείτε αν είστε δικαιούχος

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική ειρωνεία της τύχης: Γυναίκα γλίτωσε από την μοιραία κατάδυση που στοίχισε τη ζωή σε 5 δύτες στις Μαλδίβες

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

17:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: 13χρονοι έκαναν χρήση κοκαΐνης μπροστά σε μητέρες και παιδιά

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς σε Αυγερινό: Ρώτα ποιοι κατέθεσαν αθωωτική κατηγορία για τον Καραμανλή – Νομίζω η Μαρία, ξέρει

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έγκυος στο 7ο παιδί η μητέρα της οικογένειας που ζούσε μέσα σε ακαθαρσίες - Έστελναν με τις πάνες τα παιδιά τους 8 και 9 ετών στο σχολείο

13:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται δυο κύματα κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

09:02LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα προγνωστικά μετά την ολοκλήρωση των δύο ημιτελικών

15:05ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Παρέμβαση Αρείου Πάγου για το σημείωμα και τα βίντεο

18:20LIFESTYLE

Όταν ο Σταύρος Φλώρος τίμησε τον 15χρονο Τηλέμαχο που κάηκε μαζί με τα τρία του αδέλφια στην Καβάλα

20:20ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ντόπες» Γιαννακόπουλου στην ομάδα (vid)

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Φερχάτ Οζγκιουρ από τη Νέα Αριστερά - Σε τεντωμένο σχοινί η επιβίωση της ΚΟ

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος

15:57LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Μαντώ για τον θάνατο των γονιών της: «Ξεριζώθηκα, έχασα τον εαυτό μου»

22:04ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

15:46ΚΟΣΜΟΣ

Το ισπανικό επώνυμο που ήταν σύμβολο ντροπής και σήμερα φέρουν χιλιάδες με περηφάνια

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ